Kaizen Gaming: Τετραπλή διάκριση στα Peak Performance Marketing Awards 2020 για το brand Betano

Το ένα σερί μετά το άλλο καταρρίπτει η Kaizen Gaming, η μεγαλύτερη GameTech εταιρεία στην Ελλάδα, συνεχίζοντας να διακρίνεται για τις ενέργειες και τις στρατηγικές marketing που αναπτύσσει. Στο πλαίσιο των PEAK Performance Marketing Awards 2020 που πραγματοποιήθηκαν στις 22 Σεπτεμβρίου 2020 για τέταρτη χρονιά από το περιοδικό Marketing Week της Boussias Communications, με την υποστήριξη της Google, η Kaizen Gaming κατάφερε να κερδίσει τέσσερα βραβεία και να αναδειχθεί ανάμεσα στους κορυφαίους για τις αποτελεσματικές και καινοτόμες πρακτικές στο Performance Marketing.

ADVERTISING

Πιο συγκεκριμένα, η Kaizen Gaming απέσπασε Gold βραβεία στις κατηγορίες «Best Performance Attribution Solution» και «Best Use of Technology» ενώ Silver βραβεία απέσπασε στις κατηγορίες «Best in Entertainment» και «Most Innovative Campaign». Η συμμετοχή της στη διοργάνωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Relevance Digital Agency, η οποία μάλιστα αναδείχθηκε «Performance Agency of the Year», ενώ αξίζει να σημειωθεί πως ήταν η μοναδική online gaming εταιρεία που κατέθεσε υποψηφιότητα στην φετινή διαγωνιστική διαδικασία και κατάφερε να αποσπάσει βραβεία για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης.

Με αιχμή του δόρατος το Performance Marketing εξασφάλισε αύξηση των conversions (registrations) κατά 40% αγγίζοντας επίπεδα ρεκόρ σε ό,τι αφορά το Brand Awareness της Betano όπως αναδεικνύεται από την αύξηση των αναζητήσεων κατά 50.7% - γεγονός μοναδικό στα 5 χρόνια παρουσίας της στη Ρουμανία, ενώ ταυτόχρονα πέτυχε σημαντική μείωση στα κόστη των προωθητικών ενεργειών δίνοντας βάση στα κανάλια τα οποία επιφέρουν το μεγαλύτερο ROAS και το μικρότερο δυνατό Cost per First Transaction.

Το Performance Marketing κατακτά όλο και μεγαλύτερο έδαφος στη συνολική στρατηγική marketing των εταιρειών και τα βραβεία αυτά αποτελούν μια υπενθύμιση της σημασίας του για την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα υπό το πρίσμα της επιχειρησιακής λειτουργίας και των επιμέρους στόχων που αναδεικνύονται ως πρωταρχικοί για την εδραίωση των brands, την περαιτέρω ανάπτυξη και την κερδοφορία τους.

Στα PEAK Performance Marketing Awards συμμετείχαν οι μεγαλύτερες εταιρείες από ένα ευρύ φάσμα κλάδων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και τις υποψηφιότητες αξιολόγησε η Κριτική Επιτροπή αποτελούμενη από 31 καταξιωμένα στελέχη από την Ελλάδα και το εξωτερικό, υπό την προεδρία του Ηλία Σούση, Head of Domestic Market, Agencies & YouTube Greece, Bulgaria, Cyprus, Malta, Google.

Χαρακτηριστικά, στις κατηγορίες «Best Performance Attribution Solution» και «Best Use of Technology» αξιοποίησε συγκεκριμένα business intelligence & data integration tools για την ακριβή καταγραφή του customer path, δημιουργώντας έτσι το δικό της εξειδικευμένο data-driven attribution model βάσει του οποίου τα τελικά transactions αποδίδονταν σωστά στα αντίστοιχα κανάλια τα οποία διέσχισε ο πελάτης. Στην κατηγορία «Best in Entertainment» και για το διάστημα Σεπτέμβριος 2019 – Ιούνιος 2020, η Betano κατέγραψε αύξηση 72% στα online registrations της ξεπερνώντας τις 33.000, σημείωσε 142% αύξηση των registrations της σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά αναπτύσσοντας YouTube Video καμπάνιες ως performance εργαλείο, αύξησε κατά 60% τις αναζητήσεις της και τελικά μείωσε κατά 33% το CPA. Τέλος, στην κατηγορία «Most Innovative Campaign», κατάφερε να αναδείξει τη σημασία της ανάλυσης των CRM δεδομένων και τελικά τη δημιουργία των Lazar, Sophia, Andreea, τριών ξεχωριστών personas στη βάση συγκεκριμένων δημογραφικών χαρακτηριστικών και προτιμήσεων, οι οποίες αξιοποιήθηκαν για να βελτιώσουν συνολικά τη σχέση ανάμεσα στην εταιρεία και τους πελάτες της, προσαρμόζοντας το περιεχόμενο και τις προσφορές με βάση τις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους.

Σε δήλωσή της η Head of Marketing Performance της Kaizen Gaming κα Ειρήνη Γελέ, επεσήμανε χαρακτηριστικά «Κάνοντας μια λεπτομερή χαρτογράφηση του customer behaviour βασισμένη σε στοιχεία και δεδομένα με τη βοήθεια των τεχνολογικών μας εργαλείων, δημιουργήσαμε μοντέλα που στη συνέχεια αποτυπώθηκαν σε καμπάνιες με στόχο την καλύτερη δυνατή συνολική εμπειρία των χρηστών μας, προσαρμόζοντας τη digital επικοινωνία μας στις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους. Κατανοώντας τους πελάτες μας, έχουμε καλύτερες στρατηγικές marketing, δημιουργούμε νέα audiences με στόχο να αυξήσουμε το lifetime value των πελατών μας και κατά συνέπεια αύξηση της υπάρχουσας βάσης μας. Η ρουμανική αγορά διατηρεί μοναδικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, όπως φυσικά και οι υπόλοιπες πέντε αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Η διείσδυσή μας στην υφιστάμενη αγορά που έχει ομολογουμένως πολύ έντονο διεθνή ανταγωνισμό, απαιτεί ενέργειες που μπορούν να ικανοποιήσουν όχι μόνο τη διατήρηση των υφιστάμενων πελατών μας αλλά παράλληλα και την αύξηση του μεριδίου αγοράς μας. Το brand Betano κρατά μια από τις κορυφαίες θέσεις στις προτιμήσεις των χρηστών και έχει καταφέρει να διαφοροποιηθεί από τον ανταγωνισμό, ακριβώς γιατί επενδύουμε σε στρατηγικές digital marketing που ενδυναμώνουν την παρουσία μας στον ψηφιακό κόσμο και κατ’ επέκταση την απόδοσή μας. Είναι ζωτικής σημασίας να μπορείς να επεξεργάζεται δεδομένα και να υλοποιείς αποτελεσματικές πρακτικές για να μπορείς να δημιουργείς και να προσφέρεις τελικά μοναδικές εμπειρίες στου πελάτες σου. Ευχαριστούμε θερμά την Κριτική Επιτροπή που μας τίμησε με τέσσερα βραβεία, επιβραβεύοντας την καινοτομία και τη δημιουργικότητα των στρατηγικών Performance Marketing και φυσικά τους συνεργάτες μας στη Relevance Digital Agency με τους οποίους πετύχαμε μαζί τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.»