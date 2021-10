Καταχωρίστε δωρεάν την επιχείρησή σας στους χάρτες της HERE και γίνετε γνωστοί σε ένα κοινό εκατομμύριων χρηστών!

Αυξήστε την αναγνωρισιμότητα της επιχείρησής σας καταχωρώντας την δωρεάν στους χάρτες, στις εφαρμογές και στα προϊόντα της HERE Technologies μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας χαρτογράφησης HERE Map Creator.

Η πανδημία έχει αλλάξει δραστικά τις συνθήκες για πολλές επιχειρήσεις. Εάν είστε ιδιοκτήτης καταστήματος ή άλλης επιχείρησης, έχετε την ευκαιρία να μοιραστείτε τις πληροφορίες της επιχείρησής σας με ένα μεγάλο κοινό που μπορεί να σας βοηθήσει.

Χρήστες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο θα μπορούν να αναζητήσουν και να εντοπίσουν την επιχείρησή σας, να δουν πληροφορίες όπως επωνυμία, τηλέφωνο, website, email, προσβασιμότητα, και επίσης να πλοηγηθούν με το κινητό τους ή με το όχημα τους μέχρι την είσοδο της επιχείρησής σας εύκολα και χωρίς κανένα κόστος.

Οδηγίες δωρεάν καταχώρισης επιχείρησης σε έξι απλά βήματα:

1. Κάντε εγγραφή/είσοδο στο HERE Map Creator (http://mapcreator.here.com/)

2. Επιλέξτε «προσθήκη τοποθεσίας»/ «Add new place»

3. Εντοπίστε και τοποθετήστε την επιχείρησή σας στο χάρτη

4. Επιλέξτε την κατηγορία της επιχείρησης

5. Καταχωρίστε τα στοιχεία της επιχείρησης σας (επωνυμία, τηλέφωνο, website, email, ωράριο λειτουργίας, προσβασιμότητα κλπ.)

6. Αποθηκεύστε την καταχώριση!

Οδηγίες σε βίντεο:

Αν η επιχείρησή σας υπάρχει ήδη στο HERE Map Creator επιλέξτε την στο χάρτη, ελέγξτε και ενημερώστε τα στοιχεία, και αποθηκεύστε τις αλλαγές.

Η καταχώρηση σας θα ελεγχθεί και θα εμφανιστεί σε επόμενη έκδοση στους χάρτες, στις εφαρμογές και στα προϊόντα της HERE Technologies.

Τι άλλο μπορείτε να κάνετε στο HERE Map Creator;

Το HERE Map Creator είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους τους λάτρεις των χαρτών και όσους θέλουν να μάθουν περισσότερα και να συνεισφέρουν στην δημιουργία και ενημέρωση των ψηφιακών χαρτών.

Μπορείτε να ενημερώσετε τον χάρτη προσθέτοντας νέα στοιχεία όπως γεωμετρία, όρια ταχύτητας, μονοδρομήσεις, αλλαγές στο οδόστρωμα (πχ. άσφαλτος ή χωματόδρομος) και γενικά να ενημερώσετε τον χάρτη με τις αλλαγές που υπάρχουν γύρω σας.

Η HERE Technologies διαθέτει την κορυφαία πλατφόρμα χαρτογραφικών και χωρικών δεδομένων παγκοσμίως. 160 εκατομμύρια αυτοκίνητα χρησιμοποιούν το χάρτη της HERE για την πλοήγησή τους και πολλά εκατομμύρια χρηστών χρησιμοποιούν την εφαρμογή HERE WeGo, με εκατομμύρια επισκέψεις μηνιαίως.

Για ερωτήσεις και προτάσεις γράψτε μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]