Mastercard Fintech Forum 2025: Η καινοτομία “ανάχωμα” στις προκλήσεις της κυβερνοασφάλειας

Οι νέες προκλήσεις και το στοίχημα της καινοτομίας

Την ώρα που μια από τις μεγάλες προκλήσεις της τρέχουσας συγκυρίας είναι η κυβερνοασφάλεια, με πρόσφατα ευρέως γνωστά παραδείγματα κι από την καθ΄ ημάς πραγματικότητα, το Mastercard Fintech Forum 2025 ήλθε να δώσει “τροφή” σκέψης, ορίζοντα έμπνευσης, και “καύσιμο” συνέχειας σε μια συζήτηση που αποτελεί “ταυτοτική” για την επόμενη μέρα της οικονομίας.

Το πολύ ενδιαφέρον, δε, από το Mastercard Fintech Forum 2025 είναι ότι σε μια εποχή όπου το κυβερνοέγκλημα δεν αποτελεί “προνόμιο” συζήτησης κάποιων ‘φρικιών της τεχνολογίας – tech freaks, αλλά πυρηνικό ζήτημα μια νέα εταιρεία από το Ισραήλ, διακρίθηκε και πήρε το “διαβατήριο” για να εντείνει την προσπάθειά της για παραγωγή βέλτιστων παραδειγμάτων. Επόμενο βήμα της, ο τελικός του Βερολίνου, όπου θα διεκδικήσει την είσοδό της στην τελική φάση επιλογής του Start Path, που αποτελεί παγκόσμιο πρόγραμμα επιτάχυνσης της Mastercard, σχεδιασμένο να υποστηρίζει καινοτόμες fintech startups.

Η διάκριση

Ο λόγος για την εταιρία Nominis, που προσφέρει επόμενης γενιάς ευφυΐα για τον έλεγχο συναλλαγών σε κρυπτονομίσματα (crypto KYT). Χρησιμοποιώντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από το διαδίκτυο και το dark web και αξιοποιώντας αλγορίθμους ανάλυσης συμπεριφοράς, η Nominis καταφέρνει να αποκαλύψει παράνομες δραστηριότητες και πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων. Η πλατφόρμα της, που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, παρέχει, με βάση τους ιδρυτές της, απαράμιλλη ορατότητα και εφαρμόσιμες πληροφορίες, ενισχύοντας τη λήψη ταχύτερων και εξυπνότερων αποφάσεων στον αγώνα κατά του οικονομικού εγκλήματος.

“Πώς μαθαίνεις τις πηγές χρηματοδότησης για σειρά παράνομων δραστηριοτήτων;”. Αυτό διερωτήθηκε κατά την εισαγωγική του παρουσίαση ο Snir Levi, Founder & CEO της Nominis αναφέροντας ότι περίπου 40 δισεκ δολάρια καταγράφηκαν σε παράνομες συναλλαγές κρυπτονομισμάτων το 2024. Παράλληλα τόνισε, ότι “περίπου 10 δισ. δολάρια μπήκαν στο ραντάρ μας από κινήσεις στο dark web, το telegram και τα διάφορα φορουμ” αναδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα των εργαλείων που αναπτύσσει η Nominis.

Η διάκριση στη Nominis, βέβαια, που θα της δώσει την ευκαιρία να ταξιδέψει στον τελικό του Βερολίνου, όπου θα διαγωνιστεί με τις νικήτριες των άλλων Fintech events που διοργανώνει η Mastercard δεν ήταν το μόνο σημείο που “έκλεψε την παράσταση” στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 6 Μαΐου στο ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, παρουσία διακεκριμένων στελεχών του χρηματοοικονομικού τομέα, επενδυτών και venture capitals.

Πρωταγωνιστές, όμως, ήταν και όλες οι 6 υποψήφιες fintech εταιρείες από την Νοτιοανατολική Ευρώπη και το Ισραήλ, που με πρωτοβουλία της Mastercard, συμμετείχαν στο διαγωνισμό του Athens Fintech Forum. Κι όλα αυτά με φόντο τις ταχύτατες αλλαγές που συμβαίνουν στο οικοσύστημα των ηλεκτρονικών πληρωμών, σχετικά με το οποίο όλες οι συμμετέχουσες εταιρείες είχαν να καταθέσουν ενδιαφέρουσες ιδέες και λύσεις.

Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της διοργάνωσης, υπήρξαν πολύ ενδιαφέρουσες συμμετοχές από εταιρείες, που καλύπτουν όλο το φάσμα της νέας χρηματοοικονομικής τεχνολογίας. Συγκεκριμένα, τα νεοφυή σχήματα Agro-U, Finbryte, Nula.bg, Coinbux, Nominis και Bespot παρουσίασαν το τι κάνουν και το τι φιλοδοξούν να φέρουν στο οικοσύστημα των ψηφιακών πληρωμών.

Οι τάσεις

Στην εκδήλωση καταγράφηκαν, επίσης, όλες οι τάσεις στον τομέα των ψηφιακών πληρωμών, που πλέον στην Ελλάδα καταλαμβάνουν πάνω από το 65% των συνολικών εγχρήματων συναλλαγών και βαίνουν για πιο ψηλά. Κάτι που για τις συμμετέχουσες νεοφυείς, όσο και για τους απλούς θεατές ήταν μια σημαντική χαρτογράφηση που δίνει ορίζοντα για το τι έρχεται.

Πιο συγκεκριμένα, τα νέα πεδία, όπου αναμένεται να αποτελέσουν “αντιδραστήρες” περαιτέρω ανάπτυξης των ψηφιακών πληρωμών, ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης, οι ανταγωνισμοί μεταξύ των “ψηφιακών πορτοφολιών” και των “παραδοσιακών” καρτών ή άλλων εναλλακτικών συστημάτων πληρωμών, όπως το IRIS αλλά και η θέση στο νέο αυτό κόσμο των επιχειρήσεων και ειδικά των ΜμΕ βρέθηκαν στο επίκεντρο, μιας ημερίδας όπου, βέβαια, συνομολογήθηκε ότι για την επόμενη μέρα μόνο η τεχνολογία δε φτάνει, αλλά χρειάζονται συνέργειες τόσο με το όλο οικοσύστημα, τις φερέλπιδες νεοφυείς, και τους ρυθμιστές κι ένα συνολικό πλαίσιο που θα ενισχύσει τις δικτυώσεις.

Από την πλευρά του ο Παναγιώτης Κριάρης, Head of Corporate & Business Development, στην Unzer, στο πλαίσιο του Athens Fintech Forum 2025, παρουσίασε τις σημαντικότερες τάσεις και ευκαιρίες στον χώρο των πληρωμών, της τραπεζικής και της ψηφιακής ταυτότητας, μέσα από την ομιλία του με τίτλο “Trends & Opportunities in Payments & Beyond”.

O Paul Graham, Vice President, Innovation, Insights & Foundry Europe, παρουσίασε επίσης το στρατηγικό πλαίσιο της Mastercard για την υποστήριξη fintechs, μέσα από το πρόγραμμα Start Path που έχει ήδη ενισχύσει πάνω από 400 startups, να λαμβάνει 1.500 αιτήσεις ετησίως, να έχει συνεισφέρει σε εταιρίες που διεκδίκησαν επενδύσεις άνω των $15 δισ μετά το τέλος του προγράμματος και να προωθεί τη διαφορετικότητα, με πάνω από 30% των συμμετεχουσών εταιρειών να έχουν diverse ή γυναίκες ιδρύτριες. Ο Paul Graham υπογράμμισε τη δέσμευση της Mastercard να λειτουργεί ως καταλύτης ανάπτυξης για τις fintech επιχειρήσεις, προσφέροντας πρόσβαση σε τεχνογνωσία, δίκτυα και κεφάλαια σε παγκόσμια κλίμακα.

Olivier Sibony συγγραφέας και καθηγητής στο HEC Paris & Oxford University

Σε μια εμπνευσμένη παρουσίαση με τίτλο “Driving Innovation Under Uncertainty: How to Defeat Biases in Decision Making”, ο Olivier Sibony, Best-selling author, Strategy Professor, HEC Paris, Oxford University τοποθετήθηκε κριτικά και αναλυτικά στο ζήτημα της λήψης αποφάσεων υπό αβεβαιότητα, δίνοντας έμφαση στον ρόλο των γνωστικών μεροληψιών (cognitive biases). Ανέδειξε πώς η ανθρώπινη σκέψη επηρεαζόταν από μη συνειδητές προκαταλήψεις, όπως η υπεραυτοπεποίθηση, η υποκατάσταση δύσκολων ερωτήσεων με ευκολότερες και το φαινόμενο της αγκύρωσης. Μέσα από παραδείγματα, όπως η στρατηγική αποτυχία της BlackBerry το 2008, υποστήριξε ότι τα επαναλαμβανόμενα λάθη στη στρατηγική εξηγούνταν καλύτερα μέσα από τον φακό των μεροληψιών παρά μέσω του ορθολογικού μοντέλου λήψης αποφάσεων. Πρότεινε ότι η αποτελεσματική λήψη αποφάσεων απαιτούσε συνδυασμό καλών ομάδων και σωστών διαδικασιών, προτείνοντας πρακτικές όπως το “pre-mortem”, οι «κόκκινες ομάδες» και η ενθάρρυνση ανοιχτού διαλόγου. Τόνισε, τέλος, ότι οι προκαταλήψεις δεν μπορούσαν να εξαλειφθούν, αλλά μπορούσαν να αντιμετωπιστούν μέσα από συνειδητές τεχνικές και δομές.

Συζήτηση με συντονιστή τον Αλέξανδρο Μανωλόπουλο, Senior Managing Consultant στη Mastercard, και εκπροσώπους των Snappi, EveryPay και Sliq

Τέλος, από την αντζέντα του φετινού Forum δεν θα μπορούσε να λείπει και ένα δυναμικό fireside chat υπό τον συντονισμό του Αλέξανδρου Μανωλόπουλου, Senior Managing Consultant στη Mastercard, κατά τη διάρκεια του οποίου, στελέχη του κλάδου των FIntechs παρουσίασαν τις δικιές τους ιστορίες επιτυχίας και την πορεία ανάπτυξης των εταιρειών τους. Οι Θανάσης Τσαρούχης, Chief Client & Product Officer στη Snappi, Γιώργος Συντελής, CEO της EveryPay και Ανδρέας Βασιλόπουλος, Founder & Managing Director στη Sliq, βρέθηκαν στη σκηνή και μοιράστηκαν πρακτικές και ενδιαφέρουσες ιστορίες ανάπτυξης των εταιριών που εκπροσωπούν εντός του Fintech οικοσυστήματος.