Ο Srini Gopalan νέος CEO της T-Mobile

Ο νυν γενικός διευθυντής επιχειρήσεων, Srini Gopalan, θα αναλάβει τα καθήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου από τον Mike Sievert, στην T-Mobile, με βάση δημοσίευμα του Reuters. Τη νέα θέση θα αναλάβει από την 1η Νοεμβρίου, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία τη Δευτέρα.

Οι μετοχές της T-Mobile, υποχώρησαν, με βάση το Reuters, σχεδόν κατά 2% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Ο Μ. Sievert, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου τον Απρίλιο του 2020, διορίστηκε αντιπρόεδρος.

Θα συμβουλεύει σε θέματα μακροπρόθεσμης στρατηγικής, καινοτομίας, ανάπτυξης ταλέντων και εξωτερικών σχέσεων, ανέφερε η εταιρεία που στην Ελλάδα έχει παρουσία με την Cosmote – Telekom, οου είναι και η μητρική και της αμερικανικής.