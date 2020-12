Ο θρίαμβος του streaming που έγινε παράγοντας της καθημερινότητάς μας

Στον επιχειρηματικό στίβο η πανδημία κορονοϊού αφήνει πίσω της πολλούς καμένους και λίγους, μετρημένους στα δάχτυλα, που χαμογελούν στην ανασκόπηση του 2020. Και επειδή οι πρώτοι είναι τόσοι πολλοί που δεν έχει νόημα να τους απαριθμήσουμε ας σταθούμε στους δεύτερους που χονδρικά είναι τα σούπερ μάρκετ, οι φαρμακευτικές εταιρείες που κατάφεραν να βρουν το εμβόλιο, η βιομηχανία … μαγιάς (εξαφανίστηκε από τα ράφια των καταστημάτων σε όλο τον κόσμο) και η βιομηχανία του streaming.

Η τελευταία αποτελεί πλέον την κυρίαρχη τάση στον χώρο της οικιακής, και όχι μόνο, διασκέδασης όσο και στον τομέα της παραγωγής. Για να μία έχουμε μία αίσθηση των μεγεθών της χρονιάς που κλείνει – τα οριστικά,ετήσια, νούμερα θα τα έχουμε την προσεχή άνοιξη- η Netflix, κατάφερε τον Ιούλιο να γίνει η μεγαλύτερη εταιρεία στον χώρο της διασκέδασης και των media με βάση την χρηματιστηριακή της κεφαλαιοποίηση ξεπερνώντας παραδοσιακούς παίκτες όπως η Walt Disney, η AT&T και η Comcast Corp..

H Netflix αν και δεν ήταν η πρώτη που άνοιξε την αγορά του streaming κατάφερε έγκαιρα να δει που πάει το πράγμα (υψηλές ταχύτητες στο internet και smart tv που επιτρέπουν την θέαση προγράμματος και εκτός κεραίας ή DVD) και επένδυσε πρώτη σε πρόγραμμα αφήνοντας τους άλλους να περιμένουν πότε θα “σκάσει” από τα υπέρογκα δάνεια και το “κάψιμο” χρήματος. Με δανεισμό που ξεπερνούσε τα 15 δις. δολάρια στο τέλος του 2019 σε άλλες περιπτώσεις οι επενδυτές θα ανησυχούσαν όμως στην περίπτωση του Netflix δεν είναι τίποτα άλλο από έναν αστερίσκο που οδηγεί σε ψιλά γράμματα που λίγοι θα προσέξουν.

Υποβοηθούμενο και από την πανδημία, κατάφερε να βγει αλώβητο και με πολύ περισσότερους συνδρομητές σε μία χρονιά που εκεί που έπαιζε σχεδόν μόνο είδε να αποκτά ανταγωνιστές όπως Disney+, Apple TV+, Amazon Prime και ΗΒΟ Max. Το μόνο που κατάφεραν οι νέοι παίκτες ήταν απλά να επιβεβαιώσουν ότι το Netflix είχε πιάσει το νόημα και επενδύσει σωστά. Το 2020 με την κινηματογραφική βιομηχανία να έχει βάλει προσωρινά λουκέτο εξαιτίας των κλειστών αιθουσών λόγω πανδημίας οι επενδύσεις των εταιρειών streaming κράτησαν ζωντανό το κύκλωμα του θεάματος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Forbes ο προϋπολογισμός του 2020 προέβλεπε δαπάνες για νέο περιεχόμενο ύψους 16 δις. δολαρίων από την Netflix, 7 δις. δολ. από την Amazon, 6 δις. από την Apple TV+ και από 1,5 δις. δολ. από τις πλατφόρμες Disney+ και HBO Max. Αρκετά από αυτά τα χρήματα κατευθύνονται στην διεθνή αγορά. Για παράδειγμα το Netflix είχε προϋπολογίσει 1 δις. για βρετανικές παραγωγές όπως για παράδειγμα ο νέος κύκλος του The Crown, ενώ και η Ελλάδα καταγράφει φέτος την πρώτη της παραγωγή που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου εδώ και κατευθύνθηκε σε πλατφόρμα streaming. Πρόκειται για την σειρά Tehran μία Ισραηλινό-ελληνική παραγωγή που έκανε πρεμιέρα στο Apple TV+.

To 2020 ήταν η χρονιά που η διασκέδαση streaming βρήκε το τέλειο έδαφος να αναπτυχθεί καθώς ο κορονοϊός έκλεισε όλη την ανθρωπότητα στο σπίτι και καταναλώθηκαν ατελείωτοι όγκοι τηλεοπτικού και κινηματογραφικού προγράμματος. Το 2021 εκτιμάται ότι θα είναι το πρώτο crash test τόσο γιατί οι συνθήκες θα αλλάξουν και αρκετοί θα θέλουν να σπάσουν τα δεσμά από τις συνήθειες του lockdown αλλά και γιατί θα διαφανεί εάν η αγορά μπορεί να αντέξει το σύνολο του ανταγωνισμού.

Οι σειρές που μεσουράνησαν το 2020

Κάνοντας έναν απολογισμό σε όλα όσα ήταν διαθέσιμα στον "αέρα" του streaming το 2020 το News 24/7 παρουσιάζει 20 από τις καλύτερες σειρές, που κατάφεραν να κλεψουν τις εντυπώσεις:

QUEEN'S GAMBIT

Το «Γκαμπί της Βασίλισσας» στο σκάκι είναι το άνοιγμα κατά το οποίο ο λευκός θυσιάζει ένα πιόνι από την πλευρά της βασίλισσας (γκαμπί είναι η θυσία) για να αποκτήσει στρατηγικό πλεονέκτημα. Εδώ και ένα μήνα η ορολογία είναι οικεία και στους πλέον αδαείς με το ευγενές «άθλημα», καθότι πρόκειται για τον τίτλο της πέρα από κάθε προσδοκίας επιτυχημένης σειράς του Netflix που αναδείχθηκε "βασίλισσα" της συνδρομητικής τηλεόρασης το 2020. To "Queen's Gambit" με πρωταγωνίστρια τη νεραϊδίσια Anna Taylor Joy όχι μόνο δεν έλεγε να ξεκουνήσει από την κορυφή του τοπ-10 του Netflix για αρκετές εβδομάδες, "ξεπετώντας" άλλες δυνατές σειρές και ταινίες αλλά κατάφερε να ξανακάνει το ομώνυμο βιβλίο του Γουόλτερ Τέβις, στο οποίο βασίστηκε, best-seller 37 χρόνια μετά την έκδοσή του και να εμφυσήσει διεθνώς ένα νέο κύμα αγάπης για το σκάκι. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πωλήσεις σκακιέρων αυξήθηκαν δραματικά στο διαδίκτυο από την πρεμιέρα της σειράς, ενώ πενταπλασιάστηκε ο αριθμός των παικτών στο chess.com.

THE LAST DANCE

Οι λάτρεις του μπάσκετ και του NBA (και όχι μόνο) δέχθηκαν τη σειρά του ESPN ως ένα μεγάλο δώρο καθώς μπόρεσαν να παρακολουθήσουν λεπτό προς λεπτό την πορεία του σπουδαιότερου μπασκετμπολίστα όλων των εποχών Μάικλ Τζόρνταν και των Σικάγο Μπουλς προς την κατάκτηση του έκτου και τελευταίου τίτλου στην ιστορία τους. Το «The Last Dance» -«Ο τελευταίος χορός»- έκανε πρεμιέρα στις ΗΠΑ την Κυριακή του Πάσχα.

Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ δέκα επεισοδίων, που παρουσιάζει τη συναρπαστική σεζόν 1997-98 και τον τελευταίο τίτλο των Σικάγο Μπουλς. Οι θεατές μεταφέρονται μέσα από τη σειρά εκεί όπου όλα ξεκίνησαν -από τις παιδικές ρίζες του Τζόρνταν, στις κακές συνθήκες των Μπουλς πριν από την άφιξή του και πώς η ομάδα χτίστηκε ύστερα από το ντραφτ του Air Mike το 1984, μέχρι τις δυσκολίες που τελικά οδήγησαν την ομάδα στον πρώτο της τίτλο του NBA.

*Προβάλλεται στο Netflix.

THE OUTSIDER

Οι διασκευές των έργων του διασημότερου συγγραφέα τρόμου Stephen King εγγυώνται ότι θα τραβήξουν αρχικά την προσοχή του κοινού, αυτό δε σημαίνει ωστόσο ότι θα γνωρίσουν επιτυχία ή θετικά σχόλια. Αυτό -ευτυχώς- δεν ισχύει στην περίπτωση του "The Outsider", το οποίο έκανε πρεμιέρα τον Ιανουάριο χωρίς τυμπανοκρουσίες και σιγά σιγά κατάφερε να χτίσει το κοινό του και να θεωρείται σήμερα από τις καλύτερες σειρές της χρονιάς. Πρωταγωνιστές είναι η Cynthia Erivo και ο Jason Bateman, οι οποίοι δίνουν εξαιρετικές ερμηνείες.

Η σειρά ακολουθεί την έρευνα γύρω από την αποτροπιαστική δολοφονία ενός μικρού αγοριού, με ένα ανορθόδοξο ζευγάρι αστυνομικού-ερευνητή να αμφισβητούν τα πάντα στην υπόθεση όταν μεταφυσικά στοιχεία αρχίζουν να εμπλέκονται. Ο Bateman είναι ο ύποπτος, ενώ ο Ben Mendelsohn και ο Marc Menchana πλαισιώνουν εκείνον και την Erivo.

*Προβάλλεται στο ΗΒΟ.

FEEL GOOD

Από το πρώτο κιόλας trailer φαινόταν ότι η βαθιά προσωπική, σκοτεινή αλλά και ξεκαρδιστική σειρά "Feel Good" φιλοδοξούσε να παρουσιάσει ταυτόχρονα πολλά και διαφορετικά θέματα, όπως η δυσκολία πίσω από την παραδοχή μιας ομοφυλοφιλικής σχέσης, ο εθισμός αλλά και το δράμα που κρύβεται πίσω από το stand-up comedy. Και κατάφερε να το κάνει με μια ειλικρίνεια. Δημιουργός της σειράς είναι η Mae Martin, η οποία βρίσκεται και στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Πρωταγωνιστούν επίσης οι Charlotte Ritchie, Adrian Lukis, Sophie Thompson και Lisa Kudrow.

Η ιστορία εστιάζει στην Mae, ενα ανερχόμενο ταλέντο στην stand-up κωμωδία και πρώην εξαρτημένη. Οι εθιστικές συμπεριφορές και ο έντονος ρομαντισμός κυριαρχούν σε κάθε κομμάτι της ζωής της. Όταν θα γνωρίσει την πραγματίστρια και μέχρι σήμερα ετεροφυλόφιλη George, την ερωτεύεται παράφορα και παραδόξως το ίδιο συμβαίνει και στην George.

*Προβάλλεται στο Netflix.

THE BOYS

Μπορεί η δεύτερη σεζόν της να άργησε αλλά επέστρεψε δυναμικά και με περισσότερη... διαστροφή. Το "The Boys" των Garth Ennis και Darick Robertson ξεκίνησε ως μια σειρά κόμικ που από το πρώτο κιόλας τεύχος δεν δίστασε να απεικονίσει με περίσσια ωμότητα καρέ με σεξ και βία (όπως έχουν παραδεχτεί άλλωστε οι δημιουργοί του, στόχος ήταν να ήταν ξεπεράσουν το Preacher) κάτι που η τηλεοπτική μεταφορά αποφάσισε να διατηρήσει και να δώσει στους θεατές αιματοκύλισμα και άβολες ερωτικές στιγμές.

Και ενώ θα μπορούσε η "συνταγή" να κουράσει, η δεύτερη σεζόν του "The Boys" γνώρισε φοβερή επιτυχία καθώς εμβαθύνει στους περίπλοκους χαρακτήρες της και ανεβάζει τη δράση στα ύψη, χωρίς να μειώνει την αιχμηρή κοινωνικοπολιτική κριτική της. Όπως θα δείτε και στο τρέιλερ, οι Seven και η επιρροή τους φαίνεται να έχουν γίνει ακόμα ισχυρότερα, με τον νέο χαρακτήρα της Stormfront (σ.σ.: την υποδύεται η Aya Cash από το "You’re The Worst"), την αντικαταστάτρια του Translucent στην ομάδα, να αναδεικνύεται ως ένας ακόμη κακός που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα Boys.

*Προβάλλεται από το Amazon Prime Video.

OZARK

Πολλοί το συγχέουν με το "Βreaking Bad" ενώ άλλοι βρίσκουν κοινά σημεία με το "House of Cards". Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ομοιότητες και με τα δύο αλλά αναμφίβολα το "Ozark" έχει μια δική του ξεχωριστή ταυτότητα, η οποία άλλωστε το έχει αναδείξει σε ένα από τα "διαμαντάκια" του Netflix. Όταν έκανε πρεμιέρα τον Ιούλιο του 2017 στην πλατφόρμα του Netflix, ο ερχομός του έγινε με τόσο λίγο ντόρο που ούτε οι παραγωγοί του φαντάζομαι δεν θα περίμεναν τι επιτυχία θα συναντούσε. Τρία χρόνια μετά καταμετρά 3 σεζόν (30 επεισόδια), η μία καλύτερη από την άλλη και έχει στα σκαριά την τέταρτη.

Ο Jason Bateman έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο αλλά και ρόλο σκηνοθέτη. Μαζί του η υπέροχη Laura Linney. Υποδύονται ένα ζευγάρι που μπλέκει με το δεύτερο μεγαλύτερο καρτέλ ναρκωτικών. Τα πράγματα θα πάρουν μια παράξενη τροπή και θα αναγκαστούν να ζητήσουν καταφύγιο στις λίμνες Ozarks του Μιζούρι. Εκεί θα πρέπει να ξεπλύνουν το ποσό των 8 εκατομμυρίων δολαρίων και μάλιστα γρήγορα...

THE BABYSITTER'S CLUB

Βασισμένη στα δημοφιλή βιβλία της Ann M. Martin, η νέα εφηβική σειρά "The Baby-Sitters Club" (που αποτελεί reboot παλιότερης σειράς) αιφνιδίασε το τηλεοπτικό κοινό όχι μόνο για τη νοσταλγία της στα 90's, αλλά και για την αισιόδοξη και γλυκιά της ματιά στην ενηλικίωση. Η σειρά αφηγείται τις περιπέτειες πέντε κοριτσιών που δημιουργούν μια νέα υπηρεσία babysitting, καθώς παράλληλα κάνουν ό,τι ο μέσος έφηβος, δηλαδή πηγαίνουν σχολείο, ανακαλύπτουν τον έρωτα, τεστάρουν τις φιλίες τους και, σταδιακά, ενηλικιώνονται χωρίς να το καταλαβαίνουν

Πρόκειται για μια δημιουργία των Rachel Shukert (GLOW) και Lucia Aniello (Broad City) στην οποία πρωταγωνιστούν οι Sophie Grace, Malia Baker, Momona Tamada, Momona Tamada. Εμφανίζονται επίσης η Alicia Silverstone και ο Mark Feuerstein.

*Προβάλλεται στο Netflix.

LOVE FRAUD

To "Love Fraud" είναι αναμφίβολα μία από τις καλύτερες σειρές ντοκιμαντέρ που είχε να δώσει το 2020. Βασισμένο σε αληθινά γεγονότα, το πρότζεκτ αυτό των Heidi Ewing και Rachel Grady "ξεσκεπάζει" τον Richard Scott Smith, έναν κατά συρροή απατεώνα, ο οποίος γνώριζε γυναίκες μέσω εφαρμογών γνωριμιών και κατάφερνε να τους αποσπάσει μεγάλα χρηματικά ποσά. Τα θύματά του ένωσαν τις δυνάμεις τους για να αποκαλύψουν τη δράση του και κάνουν μαζί με το κοινό ένα συναρπαστικό ταξίδι, με πολύ αγωνία αλλά και ενσυναίσθηση.

*Προβάλλεται στο Showtime.

UNORTHODOX

Μία 19χρονη ονόματι Esty προσπαθεί να ξεφύγει από τον ασφυκτικό κλοιό της σκληροπυρηνικής κοινότητας των Χασιδιστών Εβραίων στο Γουίλιαμσμπεργκ στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης και να βρει τον δρόμο της - τη φωνή και τον δικό της τρόπο έκφρασης μακριά από τρομακτικά επικίνδυνα "πρέπει".

Η σειρά «Unorthodox» βασίζεται στο best seller "Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots" της Ντέμπορα Φέλντμαν και παρουσιάζει την προσωπική της ιστορία: της καταπιεσμένης νεαρής γυναίκας-μέλους της κοινότητας, που αποκλείστηκε από την εκπαίδευση και τα ενδιαφέροντά της, παντρεύτηκε με προξενιό έναν άντρα που είχε δει μόνο μισή ώρα και εγκλωβίστηκε μέσα σε έναν κόσμο που το μόνο που επέτρεπε σε μία γυναίκα ήταν να είναι σύζυγος και μάνα.

Με αφετηρία το βιβλίο, η Άννα Γουίνγκερ, η Αμερικανίδα συγγραφέας με έδρα το Βερολίνο και συνδημιουργός των πολύ πετυχημένων κατασκοπευτικών σειρών «Deutschland 83» και «Deutschland 86», έγραψε ένα σενάριο που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα, με στοιχεία μυθοπλασίας που δίνουν στη σειρά έντονο δραματικό τόνο και σασπένς, κάνοντάς την από τις πιο ενδιαφέρουσες που έχουν εμφανιστεί φέτος. Συγκλονίζει η ερμηνεία της Shira Haas.

*Προβάλλεται στο Netflix.

THE CAPTURE

Το "The Capture" ήταν το βρετανικό αστυνομικό δράμα που κατάφερε να μεσουρανήσει στο είδος του τη χρονιά που πέρασε, προσφέροντας έντονες στιγμές σασπένς, ανατροπές αλλά και εξωπραγματικές καταστάσεις. Το σενάριο υπογράφει ο Ben Chanan (Cyberbully) και πρωταγωνιστές είναι οι Callum Turner (War and Peace, Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald) και Holliday Grainger (Strike, Cinderella). H σειρά θίγει μεταξύ άλλων το ζήτημα της τεχνολογίας και της χρήσης τους από τις μυστικές κρατικές υπηρεσίες, καθώς και το σύγχρονο πρόβλημα των fake news.

Όταν ο Βρετανός στρατιώτης Shaun Emery απαλλάσσεται των κατηγοριών για ανθρωποκτονία στο Αφγανιστάν ξεκινάει να κάνει νέα σχέδια για τη ζωή του και την εξάχρονη κόρη του. Ωστόσο, σύντομα θα μπλέξει σε μια νέα περιπέτεια, καθώς ένα βίντεο από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης θα τον εμπλέξει σε μια συνωμοσία την οποία θα αναλάβει να ξεσκεπάσει η ντετέκτιβ Rachel Carey.

*Προβάλλεται στο BBC One.

I MAY DESTROY YOU

Η Arabella είναι μία νεαρή γυναίκα που ζει στο Λονδίνο του σήμερα. Από σταρ του Twitter μεταμορφώνεται σε συγγραφέα και γνωρίζει τεράστια επιτυχία με το πρώτο της βιβλίο. Όταν συνέρχεται ένα πρωί από μια έξοδο της με φίλους, συνειδητοποιεί ότι δεν θυμάται σχεδόν τίποτα από το προηγούμενο βράδυ και αισθάνεται περίεργα χωρίς να μπορεί να προσδιορίσει το γιατί. Όταν αρχίζει σιγά σιγά να θυμάται ότι ένας άντρας μάλλον έβαλε κάτι στο ποτό της και την βίασε, η Arabella προσπαθεί να διαχειριστεί το τραύμα με τον δικό της τρόπο.

Το "I May Destroy You" ακούγεται θεματικά βαρύ αλλά δεν είναι: Ο ρυθμός είναι καταιγιστικός,το χιούμορ του αιχμηρό και κάθε καρέ σφύζει από χρώμα. Η ταλαντούχα Michaela Coel γράφει, συνσκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στη δραματική αυτή σειρά που έκανε πρεμιέρα στις αρχές Ιουνίου και όσο περνάει ο καιρός συζητιέται όλο και πιο έντονα.

*Προβάλλεται στο HBO.

SEX EDUCATION

Η πρώτη σεζόν του "Sex Education" ήταν αναμφίβολα μια σύγχρονη ανατρεπτική προσέγγιση στα κλισέ αμερικανικά λυκειακά στόρι ενηλικίωσης. Πρωταγωνιστής της σειράς είναι ο Otis (γιος της σεξοθεραπεύτριας Τζιν Μίλμπουρν, την οποία υποδύεται αριστουργηματικά η Τζίλιαν Άντερσον) να ανοίγει μια underground σχολική κλινική για σεξουαλικά ζητήματα με τη βοήθεια της πανέξυπνης συμμαθήτριάς του Maeve, σε μια σειρά που προσέγγισε με μια αφοπλιστική ειλικρίνεια και περισσή ευαισθησία τη θεματολογία της, κερδίζοντας τις προτιμήσεις του τηλεοπτικού κοινού το 2019.

Στη δεύτερη σεζόν του που έκανε πρεμιέρα τον Ιανουάριο, η σειρά κέρδισε το στοίχημα να γίνει αμέσως καλύτερη: Οι περισσότεροι χαρακτήρες αναπτύσσονται προς απρόσμενες κατευθύνσεις, οι ιστορίες τους έχουν (σχεδόν) την ίδια βαρύτητα και όλοι οι «κακοί» του πρώτου κύκλου έχουν μετατραπεί, ανέλπιστα, σε συμπαθείς ήρωες.

*Προβάλλεται στο Netflix.

DRACULA

Οι δημιουργοί του εξαιρετικού Sherlock του BBC Μαρκ Γκέιτις και Στίβεν Μόφατ αποφάσισταν να καταπιαστούν με τον θρύλο του Κόμη Δράκουλα και το αποτέλεσμα είναι μια μίνι σειρά τριών επεισοδίων που φέρνουν στο σήμερα τους ήρωες από το κλασικό αριστούργημα του Bram Stoker. Το πρώτο επεισόδιο προβλήθηκε στο BBC την Πρωτοχρονιά, ενώ λίγες μέρες αργότερα η σειρά έγινε διαθέσιμη μέσω του Netflix σε όλον τον κόσμο.

Η σειρά δίχασε τους κριτικούς με άλλους να την επαινούν κι άλλους να εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί. Στα ατού της σειράς, που όλοι συμφωνούν, είναι η ατμόσφαιρα και οι ερμηνείες των ηθοποιών (ειδικά του πρωταγωνιστή Claes Bang). Το στοιχείο του τρόμου και τα αίμα κάθε άλλο παρά λείπει (πώς θα μπορούσε άλλωστε;). Εκεί που ίσως υπάρχουν ενστάσεις είναι το Premise της σειράς, κοινώς το μήνυμα που θέλει να περάσει για τον κόμη των Καρπαθίων και την κινητήρια δύναμή του. Το σίγουρο είναι ότι Γκέιτις και Μόφατ κάνουν μια πρόταση που αναμένεται να αφήσει ένα ανεξίτηλο στίγμα στο genre των βαμπίρ.

*Προβάλλεται στο Netflix.

PEN15

Δύο 30χρονες ηθοποιοί - η Maya Erskine και η Anna Konkle υποδύονται δύο έφηβα κορίτσια που βιώνουν καθημερινούς μπελάδες, χαρές, θυμούς και τσακωμούς στο γυμνάσιο που πηγαίνουν. Και παρά την ηλικιακή διαφορά που υπάρχει μεταξύ του ρόλου και των ηθοποιών, μετά από λίγο ο θεατής όχι μόνο ξεχνιέται αλλά πείθεται απόλυτα. Και αυτό διότι οι δύο γυναίκες δίνουν ρεσιτάλ ερμηνείας και ειλικρίνειας ως προς το πώς προσεγγίζουν τους εαυτούς και το στάδιο της ενηλικίωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι τις δύο πρωταγωνίστριες πλαισιώνουν πραγματικοί δεκατριάχρονοι.

Η σειρά αγαπήθηκε από το κοινό και έτσι τον Σεπτέμβριο έκανε πρεμιέρα η δεύτερή της σεζόν, της οποίας η βαθμολογία στο Rotten Tomatoes είναι 100%.

*Προβάλλεται στο Hulu.

LOVECRAFT COUNTY

Ογδόντα τρία χρόνια μετά το θάνατό του, τα έργα του Howard Phillips Lovecraft συνεχίζουν να εμπνέουν τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Τελευταία προσθήκη στις μεταφορές που εμπνέονται από το λογοτεχνικό έργο του μετρ του μακάβριου, είναι το Lovecraft Country της Misha Green, μία σειρά τρόμου βασισμένηστο ομότιτλοbest-seller μυθιστόρημα του Matt Ruff. Την παραγωγή υπογράφουν οι Jordan Peele (Get Out) και J.J. Abrams (Cloverfield, Lost, οι τελευταίες ταινίες Star Wars).

Η ιστορία διαδραματίζεται τη δεκαετία του '50 στην Αμερική με τους ανθρώπους της αφροαμερικανικής κοινότητας να βιώνουν στο πετσί τους τον ρατσισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Atticus Freeman (Jonathan Majors), ένας βετεράνος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου με πάθος για την επιστημονική φαντασία, θα βρεθεί μπλεγμένος σε ένα road trip που θα καταλήξει να θυμίζει τρενάκι του τρόμου.

*Προβάλλεται στο ΗΒΟ.

DARK

Το καλοκαίρι που πέρασε έπεσε η αυλαία για μία από τις πιο πολυσυζητημένες σειρές sci-fi. Ο λόγος για το "Dark" που με το ξεχωριστό του ύφος και πλοκή καθήλωσε πλήθος θεατών ανά την υφήλιο και όχι άδικα.

Η γερμανική παραγωγή επανήλθε τον Ιούνιο με την τρίτη και τελευταία της σεζόν, στην οποία ανέδειξε περίπλοκα ζητήματα και έδωσε τη πολυαναμενόμενη λύση στον σκοτεινό γρίφο που εξύφαναν αριστοτεχνικά οι δύο πρώτες σεζόν της. Ο 3ος κύκλος του Dark, επισφραγίστηκε με ένα φινάλε που σίγουρα δεν περίμενε κανείς και είτε ικανοποίησε τους θαυμαστές του είτε όχι, σίγουρα ολοκλήρωσε την ιστορία του ταξιδιού στον χρόνο με μια συγκινητική νότα.

Δεδομένου ότι ό,τι πει κανείς για την υπόθεση του Dark μπορεί εύκολα να είναι spoiler για μια ανατροπή της πλοκής, παραθέτουμε την επίσημη σύνοψη της σειράς: «Ο Χρόνος δεν εμφανίζεται μια φορά. Κάθε σημείο της χρονικής ύπαρξης των ανθρώπων έχει επαναληφθεί στο παρελθόν και το μέλλον. Αυτό που ζουν το Νοέμβριο του 2019 οι κάτοικοι του Βίντεν, το έχουν ζήσει 33 χρόνια πριν και το ζουν οι εαυτοί τους 25 χρόνια αργότερα. Ένα αγόρι ονόματι Mikkel εξαφανίζεται. Πουλιά πέφτουν νεκρά από τον ουρανό. Περίεργες αναταράξεις στον τρόπο ζωής των κατοίκων λαμβάνουν χώρα στο Βίντεν. Αυτό που συμβαίνει με τον Mikkel είναι φαινομενικά υπερβολικό να τεθεί, αλλά δεν παύει να είναι μια πιθανότητα. Ένα στεντόρειο ενδεχόμενο της μη γραμμικής πορείας του χρόνου. Όλοι αναζητούν απαντήσεις αλλά δεν κάνουν τις σωστές ερωτήσεις:

Η ερώτηση δεν είναι το Πού,

Η ερώτηση δεν είναι το Ποιος,

Η ερώτηση δεν είναι το Πώς,

Αλλά το Πότε.

1953, 1986 ή 2019;

Η αρχή είναι το Τέλος, και το τέλος η Αρχή.»

*Προβάλλεται στο Netflix

LOVE, VICTOR

Το "Love, Victor" είναι ένα συγκινητικό spin-off της ταινίας "Love, Simon" (2018) που βασίστηκε βασίστηκε στο βιβλίο "Simon vs. the Homo Sapiens Agenda" της Becky Albertalli και αφηγείται το coming out ενός εφήβου. H σειρά έχει κάποια στοιχεία της ταινίας Love, Simon, αλλά σίγουρα αποκτά πολύ γρήγορα δική της οντότητα, δεδομένου ότι η ιστορία του Victor είναι αρκετά διαφορετική από αυτήν του Simon.

Ειδικότερα, ο Victor είναι ο μεγαλύτερος γιος μιας κολομβιανο-αμερικανικής οικογένειας από το Τέξας, που “ξεριζώνεται” και μετακομίζει στην Ατλάντα. Την πρώτη του μέρα στο λύκειο Creekwood High, ακούει για τον Simon Spier, ένα μαθητή που έκανε coming out μερικά χρόνια πριν. Ο Victor, που δυσκολεύεται με τη δική του σεξουαλικότητα, απευθύνεται για βοήθεια στον Simon.

Το "Love, Victor" αφηγείται με χιούμορ και θετικότητα μια όμορφη, συγκινητική ιστορία και προσφέρει μια ειλικρινή απεικόνιση της εφηβείας (και όχι ως μια ωραιοποιημένη εκδοχή της). Πρωταγωνιστούν οι Michael Cimino, Michael Cimino, Ana Ortiz και James Martinez.

*Προβάλλεται στο Hulu.

LITTLE AMERICA

Η αριστουργηματική σειρά «Little America» των Λι Αίζενμεργκ (the Office) και οι Κουμάιλ Ναντζιάνι (Silicon Valley) και Έμιλι Β. Γκόρντον (The Big Sick) παρουσιάζει μια σειρά από αληθινές ιστορίες μεταναστών που αναζητούν στην Αμερική την ελευθερία τους και το δικό τους σπίτι.

Η ιστορία του μικρού Καμπίρ που αναγκάστηκε να αναλάβει πολλές ευθύνες όταν οι γονείς του απελάθηκαν στην Ινδία, η φτωχή ισπανόφωνη Μαρισόλ που μπήκε σε ομάδα σκουός μόνο και μόνο για να πάρει δωρεάν καινούργια παπούτσια κι έφτασε μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες εκπροσωπώντας τις ΗΠΑ, ο Νιγηριανός φοιτητής με τις καουμπόικες μπότες, οι οποίες του έδωσαν την αυτοπεποίθηση να κυνηγήσει το όνειρό του και να γίνει καθηγητής Οικονομικών στη Λουιζιάνα, και ο Ιρανός Φαράζ που θα παλέψει (κυριολεκτικά) με βράχους για να αποκτήσει ένα κομμάτι γης, όπου θα χτίσει το σπίτι των ονείρων του, είναι μερικά αληθινά success stories που παρουσιάζει η σειρά.

Τα επεισόδια του «Little America» είναι σύντομα (μόλις ένα μισάωρο) αλλά δεν είναι βιαστικά, είναι συγκινητικά δίχως να είναι μελοδραματικά και πολιτικά αιχμηρά αλλά όχι προπαγανδιστικά.

*Προβάλλεται στο Apple Tv+.

DEVS

Ο σκηνοθέτης Alex Garland (Ex Machina, Annihilation) έχει συνηθίσει στις ταινίες του να υποβάλει το κοινό του σε ένα κλιμακούμενο σασπένς και να του θέτει μεταφυσικά υπαρξιακά ερωτήματα. Το τελευταίο του πρότζεκτ “Devs” δεν θα μπορούσε να μην έχει αυτά τα δύο στοιχεία. H Lily (Σονόγια Μιζούνο) είναι μηχανικός υπολογιστών στην εταιρία κβαντικών υπολογιστών Amaya, την οποία ηγείται ο Forest (Νικ Όφερμαν). Η Lily πιστεύει πως η εταιρία ευθύνεται για την εξαφάνιση του φίλου της και αρχίζει να ψάχνει την αλήθεια. Η σκηνοθεσία και το σενάριο είναι του Βρετανού συγγραφέα-σκηνοθέτη Άλεξ Γκάρλαντ (The Beach, 28 Days Later, Ex Machina)..

*Προβάλλεται στο Hulu.

UPLOAD

Η σειρά "Upload" του βετεράνου τηλεοπτικού παραγωγού Greg Daniels («The Office», «Saturday Night» Live, «The Simpsons», «Parks and Recreation») μάς μεταφέρει στο 2033, όπου η μετά θάνατον ζωή είναι γεγονός και για την ακρίβεια είναι... ψηφιακή: Οι άνθρωποι που πεθαίνουν "φορτώνονται" σε ξενοδοχεία εικονικής πραγματικότητας που διευθύνονται από έξι εταιρείες τεχνολογίας. Πρωταγωνιστής της ιστορίας είναι ο προγραμματιστής Nathan, που τρακάρει και διακομίζεται σε νοσοκομείο. Με την παρότρυνση της συντρόφου του αποφασίζει να "ανεβάσει" τον εαυτό του στην πολυτελή εικονική μετέπειτα ζωή της οικογένειάς της, το Lakeview της εταιρείας Horizen. Εκεί, θα γνωρίσει την "Άγγελο" υποστήριξης πελατών, Nora που θα αλλάξει την εικονική του πλέον ζωή.

*Προβάλλεται από το Amazon Prime Video.





