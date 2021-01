Οι γρίφοι και οι ενστάσεις για το άνοιγμα του λιανεμπορίου

Μετά από τις δηλώσεις αξιωματούχων του οικονομικού επιτελείου, νέα υπόσχεση για άνοιγμα της αγοράς -υπό περιορισμούς- έθεσε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της τηλεοπτικής του συνέντευξης,

Τα στοιχεία, τα οποία έχει στη διάθεσή της η αγορά και «μοιράστηκε» με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης δείχνουν ότι από τον τζίρο των Χριστουγέννων των 3,5 δισ. ευρώ σε συνθήκες κανονικότητας, φέτος, με την αγορά μοισάνοιχτη, με έναν συνδυασμό click away και ηλεκτρονικού εμπορίου, μπήκαν στο ταμείο 1,3 δισ. ευρώ. Ο τζίρος των εκπτώσεων όμως υπολογίζεται στα 5 δισ. ευρώ, τον οποίο η αγορά δεν μπορεί να προσεγγίσει με κλειστά καταστήματα. Παράγοντες της αγοράς χαρακτηρίζουν καταστροφικό το νέο lockdown ενόψει εκπτώσεων, καθώς κρατά δέσμια σε καθεστώς αβεβαιότητας την αγορά για ένατη εβδομάδα, και ως εκ τούτου οι πιέσεις για άνοιγμα εντείνονται.

Την ίδια στιγμή τα επιδημιολογικά στοιχεία, που δείχνουν έξαρση του ιού ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, θέτει υπό αμφισβήτηση τα πιθανά ανοίγματα. Η κυβέρνηση αναμένει εισηγήσεις των ειδικών την Παρασκευή ώστε να λάβει αποφάσεις, οι οποίες, όπως όλα δείχνουν, θα αφορούν σε ένα σύνθετο μοντέλο. Προκρίνεται η λύση του click in shop (για καταστήματα ένδυσης, υπόδησης και κοσμημάτων), αλλά click away για τους υπόλοιπους κλάδους. Εκτός «κάδρου» μένει το άνοιγμα των εμπορικών κέντρων, που αν και λειτούργησαν με click away παραδόσεις, είναι αδιευκρίνιστο το πώς θα προσαρμοστούν στο click in shop για να εξυπηρετηθούν τα καταστήματα ένδυσης και υπόδησης. Η ίδια αβεβαιότητα ισχύει και για τα πολυκαταστήματα, δημιουργώντας και πάλι πολλές ταχύτητες στο λιανεμπόριο.

Επιπλέον σειρά επιχειρήσεων βρίσκονται εκτός της περιμέτρου των παραπάνω ρυθμίσεων, όπως για παράδειγμα η Jumbo που έχει ζητήσει "ένα συνεκτικό και λειτουργικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς", έχοντας δηλώσει αδυναμία εξυπηρέτησης μέσω eshop και click away.

Ανοιχτό παραμένει επίσης το ζήτημα της γεωγραφικής λειτουργίας των καταστημάτων, καθώς τα επιδημιολογικά στοιχεία για το αθηναϊκό κέντρο, δημιουργούν ανησυχίες για το ενδεχόμενο άνοιγμα της αγοράς στο λεγόμενο εμπορικό τρίγωνο της Αθήνας.

Ο ανταγωνισμός

Τη στιγμή που σύσσωμη η αγορά αναζητά διέξοδο, έρχονται οι κόντρες μεταξύ μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων αλλά και ανάμεσα σε κλάδους της αγοράς. Οι μεγάλες αλυσίδες κάνουν λόγω για «ανταρτοπόλεμο» εκ μέρους των μικρών καταστημάτων, που εν πολλοίς το click away της προηγούμενης περιόδου το μετέτρεψαν σε click in shop. Οι μικρές επιχειρήσεις ζητούν προνομιακή μεταχείριση καθώς στην πλειονότητα τους δεν έχουν πρόσβαση στο ψηφιακό κανάλι πωλήσεων.

Όλοι μαζί δε εγείρουν ξανά θέματα "ανταγωνισμού" εκ μέρους των σούπερ μάρκετ ζητώντας κάθε είδους περιορισμό του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων, τόσο όσον αφορά τη διάθεση προϊόντων άλλων κατηγοριών, όσο και ωραρίου λειτουργίας.

Τη στιγμή που ωστόσο συμβαίνουν όλα αυτά, καταγράφεται ολοένα και πιο έντονα η πτώση της καταναλωτικής δύναμης. Στην 3η μελέτη καταγραφής των καταναλωτικών τάσεων στο λιανεμπόριο μέσω της εξαμηνιαίας έρευνας καταναλωτικού κλίματος που ολοκλήρωσε ο ΣΕΛΠΕ, με την επιστημονική υποστήριξη του εργαστηρίου ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καταδεικνύεται η μεγάλη καταναλωτική συγκράτηση.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας που "έτρεξε" το Δεκέμβριο, ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος λιανικής διαμορφώθηκε στο -39, σαφώς μειωμένος σε σχέση με τον μήνα βάσης, τον Οκτώβριο του 2019 και ελαφρώς μειωμένος σχέση με τη μέτρηση του Ιουνίου 2020. Επίσης, η οικονομική κατάσταση μεγάλου μέρους του καταναλωτικού κοινού χειροτέρεψε (πτώση ποσοστού από 32% σε 11%), όσο και ότι το επόμενο 6μηνο η εκτίμηση μεγάλου μέρους του καταναλωτικού κοινού είναι ότι θα χειροτερέψει ακόμα περισσότερο για τους ίδιους και τη χώρα (πτώση από 30% σε 12% και από 27% σε 8%).

Τέλος, σύμφωνα με την έρευνα το 70% των καταναλωτών ξοδεύει πάνω από το 80% του διαθέσιμου εισοδήματος του σε μηνιαία βάση, ενώ το 9% ξοδεύει πάνω από 100%, πρακτικά δηλαδή δανείζεται με κάποιον τρόπο για να καλύψει τις ανάγκες του.

