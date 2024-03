Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Επενδύσεις άνω των 30 εκατ. ευρώ για την τριετία 2024 – 2026

Την πρώτη συνάντηση γνωριμίας με δημοσιογράφους έκανε ο Henrik Fredvig, Managing Director της Ολυμπιακής Ζυθοποίας, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα στην ελληνική αγορά τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συνεχίζει να βρίσκεται σε θετική αναπτυξιακή τροχιά, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της ανταγωνιστικής της θέσης, σε μία χρονιά που χαρακτηρίστηκε από έντονες αναταράξεις τόσο στην παγκόσμια, όσο και στην εγχώρια αγορά. Τα παραπάνω υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο κ. Henrik Fredvig, Managing Director της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας στο πλαίσιο δημοσιογραφικής συνάντησης.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία, όπως σημειώνει, βάσει μίας σταθερής και πολύπλευρης στρατηγικής, με συγκεκριμένους και μακροπρόθεσμους στόχους, κατάφερε να διατηρήσει τη θετική της πορεία, ιδιαίτερα κατά την τελευταία τριετία.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχει προχωρήσει στη διεύρυνση και ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της, με έμφαση τόσο στην κατηγορία των premium brands όσο και σε αυτήν των μη αλκοολούχων προϊόντων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η εκκίνηση της παραγωγής της μπύρας Carlsberg στη μονάδα της εταιρείας στη Σίνδο σε συνδυασμό με την περαιτέρω ενεργοποίηση της μάρκας στην ελληνική αγορά, η νέα εμπορική συνεργασία για την αποκλειστική διανομή όλων των brands της μπύρας ΝΗΣΟΣ, το νέο λανσάρισμα της ΦΙΞ Άνευ Λεμόνι, πίσω από την ΦΙΞ Άνευ που ηγείται της κατηγορίας, καθώς και η νέα πρόταση Mango-Passionfruit σε mixer της Tuborg.

Συγκεκριμένα, για το 2023, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία κατάφερε να αυξήσει τον όγκο των συνολικών πωλήσεών της κατά σχεδόν 3%, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ σε επίπεδο τζίρου η εταιρεία εκτιμάται ότι θα σημειώσει οργανική ανάπτυξη καθαρών πωλήσεων άνω του 20% σε σχέση με το 2022. Σημαντικό είναι επίσης να αναφερθεί, ότι οι επενδύσεις της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας μέσα στην τριετία 2021-2023, άγγιξαν τα 23,1 εκατ. ευρώ, ενώ η συνεισφορά της στην εθνική οικονομία μέσω φορολογίας, για το αντίστοιχο διάστημα, ανήλθε στα 161,3 εκατ. ευρώ.

Για το 2024, το επενδυτικό πλάνο της εταιρείας ξεπερνά τα 10 εκατ. ευρώ, ενώ για την τριετία 2024-2026 ο στόχος είναι να ξεπεραστούν τα 30 εκατ. ευρώ. Στρατηγικά, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, θα συνεχίσει να εστιάζει σε:

Περαιτέρω διεύρυνση του αποτυπώματός της στην αγορά, με κανάλι προτεραιότητας αυτό της κρύας αγοράς (HO.RE.CA.)

Στοχευμένη ανάπτυξη του premium χαρτοφυλακίου της

Εμπλουτισμό των διαθέσιμων επιλογών προς τους καταναλωτές, σε όλες τις κατηγορίες που δραστηριοποιείται και με ιδιαίτερη έμφαση στα μη αλκοολούχα προϊόντα, και

Εστίαση στην τουριστική αγορά, λαμβάνοντας υπόψιν τα θετικά σημεία αναφοράς που παρουσιάζονται μέχρι στιγμής για το 2024

Παράλληλα, στο επίκεντρο της στρατηγικής της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας βρίσκεται ο εταιρικός της Σκοπός «Zυθοποιούμε για ένα καλύτερο σήμερα και αύριο!», με την εταιρεία να ακολουθεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ESG δράσεων, με συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους, ως προς το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση, κάτω από την ομπρέλα «Together Towards ZERO and Beyond».

Μέσα από ένα συνεκτικό πλάνο ενεργειών, η εταιρεία την τελευταία πενταετία πέτυχε και για τις δύο παραγωγικές της μονάδες 11% μείωση στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και στην κατανάλωση θερμικής ενέργειας αντίστοιχα, 18% μείωση στην κατανάλωση νερού, καθώς και 6,5% μείωση στη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Εξίσου σημαντικό αποτελεί το γεγονός, ότι, για το 2023, επιτεύχθηκε εκμηδενισμός των ατυχημάτων στον χώρο εργασίας, μέσα από την πλήρη συμμόρφωση των εργαζομένων σε Βασικούς Κανόνες Ασφαλείας.