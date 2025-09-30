Πάνω από 250 εκατ. ευρώ το επενδυτικό πρόγραμμα της TEN BRINKE – Τα μεγάλα οικιστικά

Η εταιρεία προχωρά και στο πεδίο της ολικής ανακατασκευής παλαιότερων κτιρίων τα οποία θα είναι ελκυστικά από άποψη κόστους σε υποψήφιους αγοραστές.

Σαράντα οικιστικά projects ύψους 250 εκατ. ευρώ προχωρά η TEN BRINKE, θυγατρική του Ολλανδικού ομίλου που δραστηριοποιείται έντονα στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων ο αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Φώτης Γιόφτσιος, σε ομιλία του στο ITC 2025 – 8o Συνέδριο Υποδομών-Μεταφορών.

Οι επενδύσεις στα ακίνητα αυτά αφορούν τόσο κατοικίες όσο και επαγγελματικά ακίνητα. Μέχρι το τέλος του 2025 η εταιρεία θα παραδώσει 10 εμπορικά ακίνητα και επιπρόσθετα άλλα 12 residentials θα παραδοθούν προς χρήση καθώς έχουν ήδη πωληθεί.

Η εταιρεία έχει παράλληλα σε εξέλιξη και έργα logistics, data centers και ξενοδοχεία ολοκληρώνοντας ένα χαρτοφυλάκιο με πολλά διαφορετικά είδη ακινήτων.

“Βρισκόμαστε σε αναζήτηση χώρων για να εγκαταστήσουμε αυτά τα υψηλής τεχνολογίας κτίρια σε συνεργασία με πελάτες μας και αυτή την στιγμή υλοποιούμε το πρώτο μας data center στην Ελλάδα με τον κατασκευαστικό μας βραχίονα, την TEN TEC, στην Αττική, έχοντας υπό εξέταση και ένα δεύτερο. Εχουμε επιπλέον 40 έργα για την επόμενη διετία και… συνεχίζουμε γιατί το χαρτοφυλάκιο μας ανανεώνεται συνεχώς” είπε χαρακτηριστικά ο κ.Γιόφτσιος.

Παράλληλα η TEN Brinke προχωρά και στο πεδίο της ολικής ανακατασκευής παλαιότερων κτιρίων τα οποία θα είναι ελκυστικά από άποψη κόστους σε υποψήφιους αγοραστές.

Ο κ. Γιόφτσιος σημείωσε πως υπάρχει μεγάλη δυναμική στην πώληση τέτοιων ακινήτων και πως σημαντικό πεδίο αποτελούν τα νότια προάστια που παρουσιάζεται έντονη οικοδομική δραστηριότητα. Για τις τιμές σημείωσε πως στην στην υπόλοιπη Αθήνα υπάρχει διαφοροποίηση καθώς το αγοραστικό κοινό κινείται με διαφορετικά κριτήρια.

Όπως ανέφερε ο ίδιος «στη νεόδμητη κατοικία λόγω του αυξημένου κόστους κατασκευής οι τιμές είναι σε ανοδική πορεία και όλο και λιγότεροι Ελληνες μπορούν να ανταποκριθούν. Υπάρχει επομένως μία ζήτηση για ανακατασκευασμένα ακίνητα γιατί το ποσό που πρέπει να διαθέσει κανείς είναι χαμηλότερο. Οι έρευνες δείχνουν ότι τα βασικά κριτήρια για μία αγορά είναι τρία”.

Δίνοντας στοιχεία είπε πως περίπου ένα ποσοστό 40% των αγοραστών αγοράζει με βάση την ενεργειακή απόδοση του ακινήτου και επιδιώκει χαμηλό ενεργειακό κόστος, ένα 40% δίνει βαρύτητα σε περισσότερους υπαίθριους χώρους κι ένα 20% λειτουργεί με κριτήριο την εύκολη πρόσβαση στο χώρο εργασίας.

“Βλέποντας λοιπόν εμείς αυτή την τάση προχωρήσαμε στη δημιουργία της ΤΕΝ Βrinke Remodeling, εστιάζοντας σε παλιά διαμερίσματα ή και ολόκληρα συγκροτήματα τα οποία δεν ανακαινίζουμε απλά αλλά τα ανακατασκευάζουμε με μία ριζική αλλαγή και αυξημένη λειτουργικότητα, ώστε να νιώθει ο αγοραστής ότι είναι και σε ένα νέο σπίτι” ανέφερε ολοκληρώνοντας.