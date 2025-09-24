Ποιος ήταν ο μοναδικός Έλληνας στο Turkish House στη Νέα Υόρκη;

Στο 17ο Συνέδριο Επενδύσεων Τουρκίας, δίπλα σε κολοσσούς της παγκόσμιας οικονομίας, βρέθηκε και η PeopleCert που είναι ο πρώτος ελληνικός “μονόκερος”, εταιρεία δηλαδή με κεφαλαιοποίηση άνω του 1 δισεκ. δολ.

Το 17ο Συνέδριο Επενδύσεων Τουρκίας, που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, συγκεντρώνοντας μεγάλα ονόματα του διεθνούς επιχειρείν ήταν το σημείο που τις μέρες αυτές όλη η διεθνής κοινότητα είναι συγκεντρωμένη λόγω της Γ.Σ. του ΟΗΕ. Εκεί, μάλιστα, υπήρξε μια σημαντική ελληνική παρουσία.

Πιο συγκεκριμένα, στο Turkish House, στο τραπέζι των «μεγάλων παικτών» που συγκέντρωσε κορυφαίους εκπροσώπους κολοσσών όπως η Amazon, η Ford, η General Dynamics, η Coca-Cola, η IBM, η GE Aerospace, η Boeing Global, η JPMorgan και η Bank of America, υπήρχε θέση για την PeopleCert, το πρώτο «unicorn» (εταιρεία με κεφαλαιοποίηση μεγαλύτερη του 1 δισ. δολ.) που ξεκίνησε από την Ελλάδα.

Μέσα σε αυτό το διεθνές πλαίσιο, λοιπόν, ο Βύρων Νικολαΐδης, Ιδρυτής και CEO της PeopleCert, ήταν ο μοναδικός Έλληνας επιχειρηματίας που προσκλήθηκε προσωπικά από τον Τούρκο Πρόεδρο. Να σημειωθεί ότι και το 2023, όταν ο Ερντογάν επισκέφθηκε για λίγες ώρες την Αθήνα, ο κ. Νικολαΐδης ήταν ο μόνος Έλληνας επιχειρηματίας που συνάντησε, κερδίζοντας θέση στο διεθνές «ραντάρ» του Τούρκου ηγέτη. Δύο χρόνια αργότερα, βρέθηκε ανάμεσα στους κορυφαίους των κορυφαίων, συμμετέχοντας σε ένα τραπέζι που συγκέντρωσε την ίδια την παγκόσμια οικονομία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, τα περισσότερα στελέχη των εταιρειών που συμμετείχαν στη στρογγυλή τράπεζα και περιλαμβάνονται στη λίστα Fortune 500 έχουν αξιοποιήσει τις πιστοποιήσεις της PeopleCert. Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της εταιρείας είναι διαθέσιμο σε περισσότερες από 200 χώρες και χρησιμοποιείται από 50.000 εταιρείες – ανάμεσά τους το 82% των εταιρειών της λίστας Fortune 500 – καθώς και από 800 κυβερνητικούς οργανισμούς παγκοσμίως.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε μεγάλα στρατηγικά έργα, την τεχνολογία, τις υποδομές και την ανάπτυξη νέων αγορών, προσφέροντας ένα μοναδικό φόρουμ για την ενίσχυση των διεθνών επενδυτικών δεσμών.

Σημειώνεται ότι ο Β. Νικολαϊδης, γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη, διατηρεί στενούς δεσμούς με την Πόλη και υλοποιεί δράσεις όπως υποτροφίες, πρόγραμμα ενίσχυσης της εκπαίδευσης και αναστηλώσεις εκκλησιών, με στόχο να ξαναζωντανέψει τη Ρωμιοσύνη της Πόλης.

Εκπαίδευση στην Ομογένεια

’Ετσι, στα σχολεία της Ομογένειας, όπου η εκπαιδευτική αποστολή συνεχίζεται αδιάκοπα, χάρη στην αφοσίωση των εμπνευσμένων δασκάλων και την πίστη στη διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. η PeopleCert από φέτος ξεκινά τριετές Πρόγραμμα Αναβάθμισης της Παιδείας στην Πόλη – μια στρατηγική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ουσιαστική ενίσχυση των σχολείων της Ομογένειας στην Κωνσταντινούπολη και την Ίμβρο.

“Η Παιδεία ήταν και παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος της ταυτότητάς μας. Δεν αναβιώνουμε απλώς μια παρουσία στην Πόλη — ενισχύουμε έναν ζωντανό πολιτισμό με εργαλείο τη γνώση” ανέφερε ο Βύρων Νικολαϊδης κατά την παρουσίαση του προγράμματος τον περασμένο Μάιο στο ιστορικό σχολικό συγκρότημα του Ζαππείου στο Πέραν.

“Αναβαθμίζουμε σχολεία και υποδομές, αλλά κυρίως δίνουμε στα παιδιά τα εφόδια για να σταθούν δυνατά σε έναν παγκόσμιο κόσμο, χωρίς να ξεχνούν ποιοι είναι και από πού έρχονται” τόνισε ο ιδρυτής και επικεφαλής της PeopleCert σημείωσε ότι “η Κωνσταντινούπολη δεν είναι απλώς ένα σύμβολο ιστορίας. Είναι χώρος ζωντανής ελπίδας. Αυτό το πρόγραμμα είναι μια απτή πράξη ευθύνης και πίστης στη συνέχεια της.”

Με βαθιές ρίζες στην ιστορία και τον πολιτισμό του Ελληνισμού, αντλούμε έμπνευση από την Πόλη και επενδύουμε στην επόμενη γενιά με ευθύνη και όραμα, συμπλήρωσε τονίζοντας ότι σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, “κρατάμε σταθερές τις αξίες μας, που καθοδηγούν κάθε μας δράση: Ποιότητα, Καινοτομία, Πάθος και Ακεραιότητα. Με αυτές πορευόμαστε για να χτίζουμε γέφυρες μεταξύ λαών, πολιτισμών και εποχών. Ενισχύουμε τη φωνή της Ρωμιοσύνης, προστατεύουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και προσφέρουμε ευκαιρίες εκπαίδευσης που μεταμορφώνουν ζωές”.

Το πρόγραμμα

Η διδασκαλία ξεκινά το σχολικό έτος 2025 και το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή παιδείας υψηλού επιπέδου, στην προαγωγή της αριστείας μέσω ενισχυτικής διδασκαλίας και την εφαρμογή βιωματικών μεθόδων εκπαίδευσης με τη χρήση σύγχρονων εργαστηρίων και τη διοργάνωση μαθητικών διαγωνισμών.

Επίσης, όπως αναφέρθηκε, προάγει τη διεθνοποίηση και την πολυγλωσσία, ενισχύει τη δημιουργικότητα των μαθητών μέσω της λειτουργίας μαθητικών ομίλων σε θεματικές αιχμής που σχετίζονται με τις επιστήμες, την τεχνολογία και την κοινωνία, και υποστηρίζει τη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, καθώς και την καθοδήγηση των μαθητών στον επαγγελματικό προσανατολισμό τους.

Το πρόγραμμα ειδικότερα περιλαμβάνει ενισχυτική διδασκαλία και κατάρτιση, με έμφαση στην Αγγλική γλώσσα και την προετοιμασία για διεθνείς πιστοποιήσεις. Προβλέπει την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών και του τεχνολογικού εξοπλισμού για μαθητές και καθηγητές, δημιουργώντας δυναμικό μαθησιακό περιβάλλον που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

Προβλέπει ακόμη την ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών με πανεπιστήμια, τη δημιουργία θερινών σχολείων, ώστε οι μαθητές να ανοίξουν τους ορίζοντές τους σε πεδία αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και την υποστήριξη των μαθητών στην επιλογή σπουδών και επαγγελματικής σταδιοδρομίας.