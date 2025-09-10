Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Η εταιρεία στηρίζει ως Χρυσός Χορηγός το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής FTC

Σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς, η ενίσχυση της καινοτομίας ξεκινά από την ενδυνάμωση των νέων. Αυτή είναι η πεποίθηση που οδήγησε την Qualco Intelligent Finance, μέλος του ομίλου Qualco, να σταθεί αρωγός στη νέα γενιά, υποστηρίζοντας ως Χρυσός Χορηγός το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής FTC (First Tech Challenge), έναν από τους μεγαλύτερους STEM διαγωνισμούς για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου στην Ελλάδα. Η Qualco Intelligent Finance, μέλος του ομίλου Qualco, παρέχει εναλλακτικές λύσεις χρηματοδότησης μέσω τεχνολογικών πλατφορμών, που λειτουργούν ως ολοκληρωμένα οικοσυστήματα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και επενδύει σε δράσεις με κοινωνικό και εκπαιδευτικό πρόσημο, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην καλλιέργεια χρηματοοικονομικής παιδείας και διαφάνειας.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, που υλοποιείται από τον αρμόδιο εθνικό διοργανωτή – τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό Eduact – προσφέρει σε εφήβους από όλη τη χώρα την ευκαιρία να σχεδιάσουν, να κατασκευάσουν και να προγραμματίσουν ρομποτικά συστήματα, δουλεύοντας σε ομάδες με πραγματικές συνθήκες project management και συνεργασίας. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι μαθητές εξοικειώνονται με πρακτικές STEM δεξιότητες — δηλαδή με γνώσεις και εργαλεία από τους τομείς της επιστήμης, της μηχανικής, της τεχνολογίας και των μαθηματικών — και έρχονται σε επαφή με τη χαρά της δημιουργίας, της καινοτομίας και της επίλυσης προβλημάτων. Πρόκειται για μια εμπειρία που όχι μόνο καλλιεργεί τεχνικές δεξιότητες, αλλά ενισχύει και την αυτοπεποίθηση των παιδιών, καθώς τα φέρνει πιο κοντά σε επαγγελματικές προοπτικές του αύριο.

Όπως σημειώνει ο Γιώργος Κάζος, CEO της QUALCO Intelligent Finance και Deputy CEO του ομίλου Qualco: «Η στήριξη σε STEM πρωτοβουλίες όπως το FTC ενισχύει τις δυνατότητες των παιδιών να σκέφτονται δημιουργικά, να καινοτομούν και να συνεργάζονται – δεξιότητες κρίσιμες για κάθε επαγγελματικό πεδίο».

Το FTC ξεχωρίζει για το εύρος συμμετοχής και τον βαθμό τεχνικής πρόκλησης. Κάθε ομάδα μαθητών καλείται να δημιουργήσει ένα ρομπότ με συγκεκριμένες προδιαγραφές, το οποίο θα πρέπει να ανταποκριθεί σε απαιτητικές αποστολές. Οι διαγωνισμοί κορυφώνονται με τον εθνικό τελικό, που συγκεντρώνει τις καλύτερες ομάδες από την Ελλάδα και λειτουργεί ως πλατφόρμα ανάδειξης ταλέντων, συνεργασίας και δημιουργικής έκφρασης.

Η υποστήριξη του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ρομποτικής FTC είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με το «πνεύμα» της κοινωνικής εταιρικής υπευθυνότητας της Qualco Intelligent Finance, την οποία αναπτύσσει με έμφαση σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την εκπαίδευση, την τεχνογνωσία και την πρόσβαση των νέων σε δεξιότητες του αύριο. «Πιστεύουμε βαθιά στην αξία της γνώσης και τον ρόλο της τεχνολογίας ως καταλύτη στην εξέλιξη της κοινωνίας. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες ερχόμαστε πιο κοντά στη νέα γενιά επιστημόνων και συμβάλλουμε σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται με τις πραγματικές ανάγκες του αύριο», συμπληρώνει ο Γιώργος Κάζος.

Η Qualco Intelligent Finance υποστηρίζει την εξοικείωση των νέων με την τεχνολογία και την επίλυση σύνθετων προβλημάτων με βάση τις επιστήμες STEM καθότι μπορεί να αποτελέσει προϋπόθεση για έναν κόσμο πιο εξελιγμένο και λειτουργικό, όχι μόνο σε επίπεδο αγοράς αλλά και κοινωνίας. Παράλληλα, η υποστήριξη επεκτείνεται και μέσω του Qualco Foundation, της μη κερδοσκοπικής πρωτοβουλίας του Ομίλου, η οποία συμμετέχει ως Ασημένιος Χορηγός, ενισχύοντας συνολικά τις προσπάθειες για τη διάδοση γνώσης και τεχνολογικών δεξιοτήτων μεταξύ της νέας γενιάς.