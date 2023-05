Τράπεζα Πειραιώς: Νέες διεθνείς διακρίσεις από την EBRD

Για τρίτη χρονιά, η Τράπεζα Πειραιώς βραβεύεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) στο πλαίσιο του Trade Facilitation Programme, ενώ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Τράπεζα Πειραιώς λαμβάνει όλες τις δυνατές διακρίσεις του προγράμματος.

Όπωςαναφέρεταισεσχετικήανακοίνωση, ηΤράπεζααπέσπασεταβραβείατης «Most Active Issuing Bank in Greece in 2022», της «Most Active Issuing Bank in 2022 – Green Trade» και του «Deal of the Year in 2022 – Green Trade (water savings)».

Η Τράπεζα Πειραιώς, υποστηρίζοντας τις περισσότερες συναλλαγές Trade Finance στο πλαίσιο του Trade Facilitation Programme, αναγνωρίστηκε ως η πιο ενεργή Τράπεζα στην Ελλάδα, λαμβάνοντας το βραβείο «Most Active Issuing Bank in Greece in 2022».

Επιπλέον, σε σύνολο περισσότερων από 100 Τραπεζών παγκοσμίως, οι οποίες συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, απέσπασε το βραβείο «Most Active Issuing Bank in 2022 – Green Trade», για την υποστήριξη Trade Finance συναλλαγών που συνδέονταν με επενδύσεις σε έργα ενίσχυσης της πράσινης μετάβασης και της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Ενδεικτικό είναι ότι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της EBRD, η υλοποίηση των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων είχε θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, επιτρέποντας την μείωση εκπομπών αερίων CO2 αντίστοιχη με την ετήσια απόσυρση 120 αυτοκινήτων από τους δρόμους της Αθήνας.

Επιπρόσθετα, η Τράπεζα Πειραιώς διακρίθηκε και με το βραβείο «Deal of the Year in Green Trade», για την διευκόλυνση συναλλαγής που αφορούσε στην υλοποίηση έργου από ελληνική εταιρεία στην Αλγερία, με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση 3 μονάδων αντίστροφης ώσμωσης επεξεργασίας λυμάτων σε τρεις ΧΥΤΑ, δυναμικότητας 80 m3/ημέρα η καθεμία.

Οι διακρίσεις από την EBRD για μία ακόμη χρονιά, αποτελούν επιβράβευση της στρατηγικής για την ανάπτυξη εργασιών του Transaction Banking από την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία αναγνωρίζει συγχρόνως τη σημασία υποστήριξης επενδύσεων που σχετίζονται με την πράσινη μετάβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη, τηρώντας τις αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής και του Sustainable Financing.

Αναφερόμενος στη βράβευση, ο κ. Θεόδωρος Τζούρος, Executive General Manager, Chief Corporate & Investment Banking της Τράπεζας Πειραιώς, δήλωσε: «Η βράβευση αυτή, με τις 3 ξεχωριστές τιμητικές διακρίσεις για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αποτελεί την καλύτερη δυνατή αναγνώριση των προσπαθειών που καταβάλει η Τράπεζα, τόσο για την ανάπτυξη της συναλλακτικής Τραπεζικής, όσο και για τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης που έχει υιοθετήσει σε όλη της τη λειτουργία.

Επενδύσεις που δίνουν έμφαση στην πράσινη μετάβαση και συντελούν στην μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της οικονομίας, συνθέτουν τους βασικούς πυλώνες του επενδυτικού πλάνου της Τράπεζας. Συμπληρωματικά σε αυτό, η επιτυχής διαχείριση συναλλαγών μέσω του Transaction Banking βεβαιώνει την ηγετική θέση της Τράπεζας Πειραιώς και σε αυτό τον τομέα, δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης, τόσο με τους εξωτερικούς φορείς όσο και με τους πελάτες της».

