Οι μυρωδιές των δασών "σβήνουν" το άγχος

H σχέση μεταξύ της φύσης και της ανθρώπινης ευημερίας είναι εδραιωμένη. Τα θετικά της έχουν τεκμηριωθεί σε διάφορες περιβαλλοντικές ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων των ακτών, των δασικών εκτάσεων και των αστικών πάρκων.

Μέχρι σήμερα, τα χρώματα, τα σχήματα και άλλες οπτικές πτυχές του φυσικού περιβάλλοντος ήταν το κύριο αντικείμενο των ερευνών, με τους ήχους να κερδίζουν επίσης, 'έδαφος' τελευταία.

Για αυτό και οι ερευνητές του Ινστιτούτου Διατήρησης και Οικολογίας Durrell του University of Kent (Durrell Institute of Conservation and Ecology-DICE) αποφάσισαν να απομονώσουν τις μυρωδιές των δασών, μελετώντας πώς επηρεάζουν την ευημερία μας.

“Με τον επιπολασμό και το σχετικό κόστος της κακής ψυχικής υγείας και των μη μεταδοτικών ασθενειών να αυξάνεται παγκοσμίως, οι θετικές επιπτώσεις της φύσης έχουν γίνει πολύ ενδιαφέρουσες σε ό,τι αφορά την υγειονομική περίθαλψη και την περιβαλλοντική πολιτική.

Ωστόσο, υπάρχει έλλειψη στοιχείων που διερευνούν ακριβώς ποια χαρακτηριστικά της φύσης θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανθρώπινη ευημερία και γιατί” έγραψαν οι συγγραφείς στη μελέτη που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο.

Διαπιστώθηκε ότι οι μυρωδιές της φύσης μπορούν να μας κάνουν να νιώθουμε πιο χαλαροί, χαρούμενοι και υγιείς και πως επηρεάζουν πολλούς τύπους ευημερίας, με προεξέχοντα τη σωματική ευεξία -σε ό,τι αφορά τη χαλάρωση, την άνεση και την αναζωογόνηση".

Η χαλάρωση μειώνει το άγχος και τα επίπεδα κορτιζόλης, ορμόνη που συχνά συνδέεται με πληθώρα ασθενειών.

Στα ευρήματα αναφέρεται και ότι η αλληλεπίδραση με τη φύση συνδέεται συχνά με ισχυρή ισχυρή σύνδεση με τις προσωπικές αναμνήσεις και συγκεκριμένα οικολογικά χαρακτηριστικά και διαδικασίες (π.χ. πεσμένα φύλλα που αποσυντίθενται το χειμώνα).

Η μελέτη που έκαναν οι ερευνητές έγινε σε δασικές εκτάσεις, στις τέσσερις εποχές του χρόνου. Έγινε κατανοητό ότι οι μυρωδιές 'ξυπνούν' μνήμες που σχετίζονται με δραστηριότητες της παιδικής ηλικίας.

Πολλοί συμμετέχοντες δημιούργησαν ουσιαστικές συνδέσεις με ιδιαίτερες μυρωδιές -αντί για το ίδιο το δάσος-, συνδέοντας την περιήγηση με ένα αξέχαστο γεγονός. Κάτι που φάνηκε να επηρεάζει την ευημερία, προκαλώντας συναισθηματικές αντιδράσεις στη μνήμη.

Τονίστηκε και ότι η απουσία οσμής βελτιώνει τη σωματική ευεξία: το καθαρό περιβάλλον που δεν έχει ρύπανση ή άλλες ανεπιθύμητες οσμές των αστικών περιοχών, μας επιτρέπει να χαλαρώσουμε.

“Η πολυαισθητηριακή εμπειρία της αλληλεπίδρασης με τα δάση (τα φυσικά περιβάλλοντα παρέχουν ποικιλία ερεθισμάτων, μέσω διαφορετικών οικολογικών χαρακτηριστικών και διαδικασιών -όπως οι αλλαγές των εποχών) πρέπει να ληφθεί υπόψη από ερευνητές, επαγγελματίες, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και σχεδιαστές που θέλουν να βελτιώσουν την ευημερία μέσω της φύσης” καταλήγουν οι ερευνητές του University of Kent.

