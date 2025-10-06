“Κατηγορώ”: Βιβλιοπαρουσίαση για τα δύο χρόνια γενοκτονίας στη Γάζα

Δύο χρόνια συμπληρώνονται από τη γενοκτονία που λαμβάνει χώρα στη Γάζα και στο Eteron παρουσιάζεται το βιβλίο “Κατηγορώ” της Ειδικής Εισηγήτριας του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη Francesca Albanese.

Το Eteron – Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή και ο Καιρός Πολιτισμού προσκαλούν το κοινό την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, στις 19:00, στον χώρο του Eteron (Λεωκορίου 38, Αθήνα), όπου με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου “Κατηγορώ” της Ειδικής Εισηγήτριας του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, Francesca Albanese, θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με αφορμή και τη συμπλήρωση δύο χρόνων γενοκτονίας που διαπράττει το κράτος του Ισραήλ στη Γάζα.

Το βιβλίο της Albanese συμβάλλει στην αποκρυστάλλωση ενός καθαρού και τεκμηριωμένου λόγου, ο οποίος θέτει τα ζητήματα ως έχουν και με το όνομα τους, τα βάζει στο ιστορικό τους πλαίσιο, λειτουργώντας ως μια απεύθυνση ηθικής και συνείδησης στην ανθρωπότητα.

Την βιβλιοπαρουσίαση θα ανοίξει με χαιρετισμό η εκδοτική ομάδα.

Συζητούν:

Αναστασία Ματσούκα: Δικηγόρος, μέλος της ομάδας νομικής υποστήριξης March to Gaza & Global Sumud Flotilla

Λατίφ Νταρουίς: Ακαδημαϊκός, υπεύθυνος εξωτερικών υποθέσεων παλαιστινιακής παροικίας Ελλάδος

Γιώργος Τσιάρας: Δημοσιογράφος

Μάρθα Φριντζήλα: Τραγουδίστρια, ηθοποιός, σκηνοθέτρια

Τη συζήτηση θα συντονίσει η Μαρία Λούκα, ντοκιμαντερίστρια και Project Coordinator στο Eteron.