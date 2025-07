Πώς ξεκινά η επόμενη οικονομική κρίση

Εάν είστε άνω των 40 ετών, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να θυμάστε πού βρισκόσασταν στις 15 Σεπτεμβρίου 2008, την ημέρα που η Lehman Brothers κατέρρευσε.

Ήταν μία από τις πρώτες από πολλές σοκαριστικές στιγμές της τελευταίας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, μια καταστροφική περίοδος με πτωχεύσεις τραπεζών, καταρρεύσεις και χρεοκοπίες, όταν οι μεγάλες οικονομίες κατέληξαν σε κάποιες από τις βαθύτερες υφέσεις τους, από την περίοδο της Μεγάλης Ύφεσης.

Οι καταρρακωμένοι υπάλληλοι της Lehman, που άφησαν τα γραφεία της 158χρονης επενδυτικής τράπεζας κρατώντας τα υπάρχοντά τους σε κουτιά από χαρτόνι, έγιναν σύμβολο για τα εκατομμύρια των ανθρώπων που έχασαν τις δουλειές τους, τα σπίτια τους και τις αποταμιεύσεις τους σε μια καταστροφή που κόστισε τρισεκατομμύρια δολάρια.

Υπήρχαν πολλοί ένοχοι για την αναταραχή, αλλά όπως και σε πολλές οικονομικές καταστροφές, η αγορά ακινήτων εμπλέκεται. Το 2006, ο αέρας έφυγε από τη φούσκα της αμερικανικής αγοράς κατοικίας, η οποία είχε τροφοδοτηθεί από φαινομενικά ασφαλή ενυπόθηκα αξιόγραφα, που είχαν πωληθεί σε όλο τον κόσμο και περιλάμβαναν ριψοκίνδυνα «subprime» στεγαστικά δάνεια.

Καθώς ο αριθμός των απλήρωτων ενυπόθηκων δανείων και των κατασχέσεων αυξήθηκε, η αξία αυτών των αξιόγραφων κατέρρευσε, επιβαρύνοντας τους επενδυτές με τεράστιες ζημιές και προκαλώντας πανικό στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Στους μήνες μετά την κρίση, οι κυβερνητικές διασώσεις και οι ευρείες μεταρρυθμίσεις, άρχισαν να επαναφέρουν το τραυματισμένο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Σήμερα, οι μεγάλες τράπεζες είναι καλύτερα κεφαλαιοποιημένες. Οι αγορές είναι καλύτερα ρυθμισμένες και οι επενδυτές περισσότερο προστατευμένοι, λόγω αυτών των μεταρρυθμίσεων. Και όμως, κάθε μήνα έρχονται προειδοποιήσεις με αντηχήσεις αυτής της αναταραχής.

Οι φόβοι μεγαλώνουν ότι οι αγορές ακινήτων θα μπορούσαν ξανά να αναστατωθούν, αυτή τη φορά όχι λόγω επικίνδυνων πρακτικών δανεισμού, αλλά λόγω αυξανόμενου αριθμού κλιματικών καταστροφών, που ασκούν πιέσεις στις ασφαλιστικές εταιρείες και σε άλλους κρίσιμους χρηματοπιστωτικούς θεσμούς.

«Οι αξίες των ακινήτων θα πέσουν τελικά — όπως το 2008 — οδηγώντας τον οικογενειακό πλούτο σε κατάρρευση», ανέφερε η έκθεση Next to Fall, του Δεκεμβρίου, για την κλιματική αλλαγή και την ασφάλιση, από την τότε Δημοκρατική επιτροπή προϋπολογισμού της Γερουσίας των ΗΠΑ. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να αντιμετωπίσουν μια συστημική αναταραχή στην οικονομία παρόμοια με την οικονομική κρίση του 2008 — αν όχι μεγαλύτερη».

Τον Ιανουάριο, το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, που είχε συσταθεί για να παρακολουθεί το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα μετά την κρίση του 2008, δήλωσε ότι η ασφάλιση γίνεται πιο ακριβή και σπανιότερη σε περιοχές, που πλήττονται από καταστροφές και οι «κλιματικοί κραδασμοί» θα μπορούσαν να προκαλέσουν ευρύτερη αναταραχή στις αγορές.

Στις αρχές Φεβρουαρίου, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Jay Powell, προειδοποίησε ότι η Fed παρατηρούσε τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες να αποσύρονται από επικίνδυνες περιοχές. «Αν προχωρήσουμε 10 ή 15 χρόνια μπροστά, θα υπάρχουν περιοχές της χώρας όπου δεν θα μπορείτε να πάρετε υποθήκη. Δεν θα υπάρχουν ΑΤΜ [και] οι τράπεζες δεν θα έχουν καταστήματα», είπε στο Κογκρέσο. «Δεν ξέρω αν είναι θέμα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, αλλά σίγουρα θα έχει σημαντικές οικονομικές συνέπειες».

Λιγότερο από δύο εβδομάδες αργότερα, ο Warren Buffett δήλωσε στους μετόχους του ομίλου Berkshire Hathaway, που περιλαμβάνει μια σειρά ασφαλιστικών εταιρειών, ότι οι τιμές των καλύψεων ακινήτων είχαν αυξηθεί λόγω μεγάλης αύξησης της ζημιάς από βίαιες καταιγίδες. «Η κλιματική αλλαγή μπορεί να είχε αναγγείλει την άφιξή της», είπε. «Κάποια μέρα, οποιαδήποτε μέρα, θα συμβεί μια πραγματικά συγκλονιστική απώλεια ασφάλισης — και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα υπάρξει μόνο μία το χρόνο».

Στη συνέχεια, καθώς η Ευρώπη βίωσε τον πιο ζεστό Μάρτιο στην ιστορία της, ο Günther Thallinger, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του γερμανικού ασφαλιστικού κολοσσού Allianz, προειδοποίησε ότι οι παγκόσμιες θερμοκρασίες πλησιάζουν τα επίπεδα όπου οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν θα μπορούν να λειτουργούν, δημιουργώντας «ένα συστημικό κίνδυνο που απειλεί τα θεμέλια του χρηματοπιστωτικού τομέα».

«Αν η ασφάλιση δεν είναι πλέον διαθέσιμη, άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες γίνονται επίσης αδύνατες», έγραψε σε μια ανάρτηση στο LinkedIn που προκάλεσε αίσθηση. «Η οικονομική αξία ολόκληρων περιοχών — παράκτιες, άγονες, επιρρεπείς σε πυρκαγιές — θα αρχίσει να εξαφανίζεται από τα οικονομικά βιβλία», πρόσθεσε. «Οι αγορές θα επανατιμολογηθούν, γρήγορα και σκληρά».

Δεν υπάρχει ένα μόνο σενάριο για το πώς ακριβώς οι τιμές της ασφάλισης ακινήτων μπορεί να οδηγήσουν σε κλιματικά προκαλούμενη χρηματοπιστωτική αναταραχή. Αλλά εδώ είναι ένα που έχει προκύψει από συζητήσεις που είχα φέτος με περισσότερους από 20 επενδυτές, χρηματοοικονομικούς αναλυτές, ειδικούς κανονιστικών αρχών, στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών, επιστήμονες και ερευνητές.

Αρχίζει με τον αριθμό των ασφαλιστών που αποσύρονται από πολιτείες των ΗΠΑ, να αυξάνεται, και όχι μόνο σε περιοχές, που πλήττονται από καταστροφές όπως η Καλιφόρνια. Σε όλη τη χώρα, οι ιδιοκτήτες σπιτιών αντιμετωπίζουν εκρηκτική αύξηση των ασφαλίστρων ή αδυναμία ανανέωσης της κάλυψής τους, καθώς οι ασφαλιστές αντιμετωπίζουν μια αδυσώπητη σειρά από πυρκαγιές, καταιγίδες και τυφώνες.

Οι κυβερνήσεις που δεν έχουν χρήματα, προσπαθούν να καλύψουν τα κενά με περισσότερα σχέδια ασφάλισης ανάγκης. Αλλά αυτά τα σχέδια συνήθως κοστίζουν περισσότερο και καλύπτουν λιγότερα, δημιουργώντας μια ανατριχιαστική νέα πραγματικότητα για χιλιάδες ιδιοκτήτες σπιτιών. Η αξία του οικογενειακού τους σπιτιού, η οποία είχε αυξηθεί χρόνο με το χρόνο, αρχίζει να βυθίζεται.

Η μετάδοση εξαπλώνεται επειδή χρειάζεστε ασφάλιση για να πάρετε υποθήκη, έτσι καθώς η κάλυψη ακινήτων εξαφανίζεται, έτσι εξαφανίζεται και η παρουσία των τραπεζών. Σε πολιτείες, από κράτος σε κράτος, γίνεται αδύνατο να βρείτε υποκατάστημα τράπεζας. Μερικοί δανειστές αποσύρονται εντελώς από τις υποθήκες. Κάποιοι αρχίζουν να αναφέρουν μεγάλες ζημιές. Και οι ΗΠΑ δεν είναι οι μόνες. Η κλιματική αναστάτωση εντείνεται στο εξωτερικό, κλονίζοντας ασφαλιστές, τράπεζες και αγορές ακινήτων από τη νότια Αυστραλία έως τη βόρεια Ιταλία. Από πόλη σε πόλη, οι άνθρωποι βρίσκονται να ζουν σε σπίτια που αξίζουν λιγότερο από ό,τι πλήρωσαν γι’ αυτά. Κάθε μηνιαία πληρωμή υποθήκης, φαίνεται σαν να πετάς τα λεφτά σου.

Σε μια ανησυχητική προειδοποίηση από παρελθούσες οικονομικές αναταραχές, τα δάνεια υποθηκών αρχίζουν να αυξάνονται, μαζί με τις κατασχέσεις και τις καθυστερήσεις στις πιστωτικές κάρτες. Αλλά αυτή τη φορά είναι διαφορετικά. Σε αντίθεση με άλλες οικονομικές καταστροφές, η βασική αιτία αυτής δεν είναι οικονομική, είναι φυσική, και δεν είναι σαφές πως θα τελειώσει ποτέ.

Ακόμα και οι ειδικοί που διαφωνούν και πιστεύουν ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα ασφάλισης που σχετίζεται με το κλίμα, δεν λένε ότι αυτό θα οδηγήσει αυτόματα σε απότομη κατάρρευση όπως στην κρίση του 2008.

Έτσι το θέτει ο πρώην επιθεωρητής ασφάλισης της Καλιφόρνια, Δημοκρατικός Dave Jones: «Με την πάροδο του χρόνου θα δείτε ακόμα περισσότερες πτωχεύσεις ασφαλιστικών εταιρειών, αυξήσεις τιμών στην ασφάλιση και λιγότερη διαθέσιμη ασφάλιση, περισσότερα απλήρωτα δάνεια και πτώσεις στις αξίες των περιουσιακών στοιχείων και παγώματα πιστώσεων, αντί για ένα μόνο καταστροφικό γεγονός ή γεγονότα όπου πολλές χρηματοπιστωτικές εταιρείες καταρρέουν ταυτόχρονα». Παρόλο που πρόσθεσε, «Υπάρχει επίσης κάποιος κίνδυνος γι’ αυτό».

Υπάρχει, ωστόσο, ευρύτερη συμφωνία για ένα τρομακτικό σημείο. Η χρηματοπιστωτική αναταραχή που προκαλείται από το κλίμα, ακόμα κι αν συμβεί αργά, θα μπορούσε να είναι πιο απειλητική από το παρελθόν οικονομικό χάος. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν θα προκληθεί από οικονομικές αποτυχίες, που συνήθως ακολουθούνται από ανάκαμψη, αλλά από τις παγκόσμιες εκπομπές άνθρακα που ο κόσμος προσπαθεί εδώ και πάνω από 30 χρόνια να μειώσει.

«Αυτός ο τύπος κινδύνου από το κλίμα δεν είναι κυκλικός. Πάει προς μία κατεύθυνση», λέει ο οικονομολόγος Ben Keys, καθηγητής ακινήτων και χρηματοοικονομικών στη Σχολή Wharton του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια. «Έτσι, δεν χρειάζεστε απαραίτητα έναν τόσο μεγάλο κραδασμό, αν είναι μόνιμος, για να έχει σοβαρές και μακροχρόνιες συνέπειες στις τιμές των σπιτιών και άλλων αξιών περιουσιακών στοιχείων».

Αυτή η ιδέα της διαρκούς κλιματικής επιρροής στην ακίνητη περιουσία, μία από τις παλαιότερες και σημαντικότερες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, σηματοδοτεί μια αλλαγή στον τρόπο που κάποιοι ειδικοί σκέφτονται για την σχετικά νέα έννοια της χρηματοπιστωτικής αστάθειας που προκαλείται από το κλίμα.

Η ιστορία του γιατί συνέβη αυτή η αλλαγή, και τι σημαίνει, μπορεί να φαίνεται μακριά μας, όταν οι πύραυλοι πέφτουν στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, και οι δρόμοι στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου γεμίζουν με διαμαρτυρίες κατά της αυταρχικότητας. Αλλά, μακροπρόθεσμα, αυτή είναι η ιστορία που ίσως να έχει τη μεγαλύτερη σημασία, αν και μόνο επειδή είναι τόσο δύσκολο να δούμε πώς τελειώνει.

Για πολλά χρόνια, οι αναλυτές πίστευαν ότι υπάρχουν ευρέως δύο τρόποι με τους οποίους η παγκόσμια υπερθέρμανση θα μπορούσε να επηρεάσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα: οι φυσικοί κίνδυνοι από ακραία καιρικά φαινόμενα, και οι λεγόμενοι «κίνδυνοι μετάβασης» από κυβερνητικές πολιτικές ή τεχνολογίες, που ανατρέπουν τις επενδύσεις σε ορυκτά καύσιμα επιταχύνοντας τη μετάβαση σε πιο πράσινες οικονομίες.

Οι δύο απειλές συνδέονται: εάν οι φυσικοί κίνδυνοι ενταθούν, μπορεί να προκαλέσουν πιο αυστηρές κλιματικές πολιτικές που θα εντείνουν τους κινδύνους μετάβασης. Αλλά οι φυσικοί κίνδυνοι συχνά φαίνονταν ως οι πιο απομακρυσμένοι από τους δύο, όταν η έννοια των χρηματοπιστωτικών προβλημάτων που προκαλούνται από το κλίμα έκανε την εμφάνισή της.

Ο Mark Campanale ήταν ένας από τους πρώτους που σκέφτηκαν την πιθανότητα για μια κλιματική κατάρρευση και τους κινδύνους μετάβασης. Ήταν ένας 40άρης αναλυτής βιώσιμων επενδύσεων στο Λονδίνο το 2007, όταν άρχισε να προειδοποιεί για την απειλή του «ανεξάλειπτου άνθρακα», των ορυκτών καυσίμων που δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αν οι παγκόσμιες θερμοκρασίες έπρεπε να διατηρηθούν σε ασφαλή επίπεδα.

Τότε, οι κυβερνήσεις άρχιζαν να ενεργούν, περνώντας νόμους όπως ο καινοτόμος Νόμος για την Κλιματική Αλλαγή του Ηνωμένου Βασιλείου το 2008, ο οποίος περιλαμβάνει έναν νομικά δεσμευτικό στόχο για τη μείωση των εκπομπών αερίων. Ο Καμπανάλε υποστήριξε ότι θα μπορούσε να σχηματιστεί μια «φούσκα άνθρακα», καθώς οι κυβερνήσεις θέτουν στόχους εκπομπών που είναι ασυμβίβαστοι με τον αριθμό των πετρελαιοπηγών, των εργοστασίων άνθρακα και άλλων περιουσιακών στοιχείων ορυκτών καυσίμων που χρηματοδοτούνται σε όλο τον κόσμο.

Μόλις υιοθετηθούν πολιτικές για την επίτευξη αυτών των στόχων, υποστήριξε, οι επενδυτές που συνεχίζουν να ρίχνουν χρήματα σε ορυκτά καύσιμα μπορεί να βρεθούν με αδρανή περιουσιακά στοιχεία και μεγάλες απώλειες. Με άλλα λόγια, σε σοβαρό κίνδυνο μετάβασης.

Ένα think tank που συνίδρυσε το 2010, η Carbon Tracker, βοήθησε να γίνει δημοφιλής η ιδέα. Σε μια αναφορά του 2011, επισήμανε ότι το δυναμικό CO₂ των εταιρειών ορυκτών καυσίμων που είναι εισηγμένες στο Λονδίνο ήταν πάνω από 10 φορές μεγαλύτερο από τον συνολικό άνθρακα που αναμένεται να εκπεμφθεί μέχρι το 2050 σύμφωνα με τους στόχους του Ηνωμένου Βασιλείου για το κλίμα. Η ιδέα πήρε διαστάσεις. Χρηματοοικονομικοί δημοσιογράφοι έγραψαν γι’ αυτήν. Ακαδημαϊκοί διοργάνωσαν συνέδρια γι’ αυτήν. Εκστρατείες για το κλίμα, την χρησιμοποίησαν και προέτρεψαν τους νομοθέτες να την εξετάσουν.

Σεπτέμβριο του 2015, η φούσκα του άνθρακα πήρε την πρωτοβουλία. Ο Μαρκ Κάρνεϊ, τότε κυβερνήτης της Τράπεζας της Αγγλίας, έκανε μια ομιλία για τον κίνδυνο των «ακαύτων» αδρανών περιουσιακών στοιχείων ορυκτών καυσίμων και της «ενδεχομένως τεράστιας» έκθεσης που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν οι επενδυτές του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Κάρνεϊ, ο οποίος τώρα είναι πρωθυπουργός του Καναδά, πρότεινε στις εταιρείες να δημοσιοποιούν περισσότερες πληροφορίες για το αποτύπωμα άνθρακα τους, προκειμένου να αποφευχθεί μια «κλιματική στιγμή Μίνσκυ». Πρόκειται για μια ξαφνική κατάρρευση της αγοράς μετά από μια παρατεταμένη ανοδική πορεία που ενθάρρυνε επενδύσεις υψηλού κινδύνου χρηματοδοτούμενες από χρέος, που ονομάστηκε έτσι από τις θεωρίες του αείμνηστου Αμερικανού οικονομολόγου Χάιμαν Μίνσκυ.

Η ομιλία του Κάρνεϊ ήταν σημαντική για τον Καμπανάλε, του οποίου η εργασία, έχει επεκταθεί καλύπτοντας την υπεραλίευση, τα χημικά και τις υδάτινες προμήθειες, καθώς και τους κινδύνους από τον άνθρακα.

«Φυσικά, ήμουν ενθουσιασμένος που ο κυβερνήτης επέλεξε να χρησιμοποιήσει τη δική μας προσέγγιση στην ομιλία του το 2015, γιατί έδειξε την επιρροή της ανάλυσής μας», λέει.

Άλλοι ήταν λιγότερο ενθουσιασμένοι. Οι σκεπτικιστές του κλίματος είδαν μια κρυφή προσπάθεια να ενσωματωθούν πολιτικές για το κλίμα στους τραπεζικούς κανονισμούς. Οι ακτιβιστές για το κλίμα ανησυχούσαν ότι ο Κάρνεϊ έδειχνε πάρα πολλή εμπιστοσύνη στις ιδιωτικές αγορές για να λύσουν ένα πρόβλημα που απαιτούσε φόρους άνθρακα, περιορισμούς στη χρήση ορυκτών καυσίμων και άλλες ισχυρές δημόσιες πολιτικές.

Πολλοί προέβλεπαν ότι τέτοιες πολιτικές δεν θα υιοθετούνταν ποτέ στην κλίμακα που απαιτείται. Και ακόμα και αν υιοθετούνταν, η αξία των περιουσιακών στοιχείων ορυκτών καυσίμων θα μειωνόταν σταδιακά αντί να καταρρεύσει, δίνοντας στους επενδυτές αρκετό χρόνο για να κερδίσουν χρήματα κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

Επιπλέον, αν υπήρχε ποτέ μια κατάρρευση ορυκτών καυσίμων και εκατοντάδες επενδυτές έχαναν τα χρήματά τους, γιατί να προκαλούσε κάτι που να μοιάζει με μια συστημική χρηματοοικονομική κρίση; Αυτό δεν συνέβη μετά την κατάρρευση των dotcom στα τέλη της δεκαετίας του 2000, που άφησε πολλούς μετόχους με ζημιές.

Παρόλα αυτά, η ομιλία του Κάρνεϊ σηματοδότησε μια καμπή. Αν ένας κεντρικός τραπεζίτης έπαιρνε σοβαρά υπόψη τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο από το κλίμα, πόσο μάλλον την απειλή μιας ακανόνιστης μετάβασης, τότε πώς θα μπορούσε να αγνοηθεί;

“Αυτό που έχουμε δει με τις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες και άλλες καταστροφές είναι ότι βρισκόμαστε ήδη σε μια εποχή όπου οι φυσικοί κίνδυνοι μπορεί να αποτελούν απειλή για το χρηματοοικονομικό σύστημα”.

Πάτρικ Μπόλτον, καθηγητής χρηματοοικονομικών

Και ο κυβερνήτης της Τράπεζας της Αγγλίας δεν ήταν καθόλου μόνος. Το 2017, οκτώ κεντρικές τράπεζες και χρηματοπιστωτικοί επόπτες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από την Κίνα, τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, δημιούργησαν αυτό που έγινε γνωστό ως το Δίκτυο για την Πράσινη Χρηματοδότηση του Χρηματοοικονομικού Συστήματος.

Η ομάδα σύντομα απέκτησε περισσότερα από 100 μέλη, συμπεριλαμβανομένων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η ιδέα ότι ο κόσμος που ζεσταίνεται μπορεί να επηρεάσει τη χρηματοοικονομική σταθερότητα, έγινε κυρίαρχη.

Ξαφνικά, οι κεντρικές τράπεζες διεξήγαγαν κλιματικούς δοκιμαστικούς ελέγχους στα τραπεζικά συστήματα που έπαιρναν υπόψη τους κινδύνους μετάβασης, τουλάχιστον το ίδιο σοβαρά όσο και τους φυσικούς κινδύνους, αν όχι περισσότερο.

Η ανάλυση αυτή συνεχίζεται. Μια συνολική ανασκόπηση του ΟΗΕ για τους δοκιμαστικούς ελέγχους έδειξε πέρυσι ότι οι αξιολογήσεις γενικά διαπίστωσαν ότι τα χρηματοοικονομικά συστήματα ήταν πιθανό να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν τόσο στους φυσικούς όσο και στους κινδύνους μετάβασης. Ωστόσο, οι πιθανές συνέπειες ενδέχεται να υποεκτιμήθηκαν.

Όσοι κρατούσαν πιο κριτική στάση, χρησιμοποίησαν πιο ωμές εκφράσεις για να παραπονεθούν ότι πολλοί δοκιμαστικοί έλεγχοι βασίζονται σε μοντέλα, που εξαιρούν κινδύνους όπως τα σημεία καμπής του κλίματος. Αυτά είναι όρια στο σύστημα της Γης που, μόλις περάσουν, προκαλούν δραματικές και μη αναστρέψιμες αλλαγές, όπως η απώλεια του Παγετώνα της Δυτικής Ανταρκτικής ή του Αμαζονίου.

«Η συνέπεια αυτού είναι ότι τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τα μοντέλα είναι πολύ ήπια», ανέφερε το Ινστιτούτο και το Σώμα Ασφαλιστών του Ηνωμένου Βασιλείου σε αναφορά του 2023. «Είναι σαν να μοντελοποιούμε το σενάριο του Τιτανικού να χτυπά ένα παγόβουνο, αλλά να εξαιρούμε από τις επιπτώσεις την πιθανότητα το πλοίο να βυθιστεί, με τα δύο τρίτα των ψυχών στο πλοίο να πνίγονται».

Πιο πρόσφατα, η Norges Bank Investment Management, το μεγαλύτερο κρατικό ταμείο στον κόσμο, ανέφερε ότι κάποια παραδοσιακά μοντέλα παρήγαγαν «απίστευτα χαμηλές» εκτιμήσεις για τις απώλειες φυσικού κλιματικού κινδύνου, ενώ άλλες αναλύσεις υπέδειξαν πολύ πιο σοβαρές συνέπειες.

Τα μοντέλα συνεχίζουν να βελτιώνονται και οι κεντρικές τράπεζες συνεχίζουν να εργάζονται πάνω σε αυτό που η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, αποκάλεσε πέρυσι «νέο τύπο συστημικού κινδύνου», που προκαλείται από το κλίμα και περιβαλλοντικούς κινδύνους. Αλλά όπως αποδείχθηκε, υπήρχε και ένας άλλος τύπος κινδύνου, που έπρεπε να αντιμετωπιστεί. Ο κίνδυνος του Τραμπ.

Η βιασύνη της αμερικανικής κυβέρνησης να αποσυναρμολογήσει τις πολιτικές για την κλιματική αλλαγή από την εποχή που ανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο ήταν σοκαριστική.

Η δήλωση του προέδρου για «εθνική ενεργειακή έκτακτη ανάγκη» με σκοπό την ενίσχυση των ορυκτών καυσίμων και η εντολή για αποχώρηση από τη Συμφωνία του Παρισιού ήταν μόνο η αρχή.

Η κυβέρνηση Τραμπ, απέλυσε επιστήμονες από κλιματικές και μετεωρολογικές υπηρεσίες και προχώρησε σε σχέδια για τη μείωση της παρακολούθησης των αερίων του θερμοκηπίου. Οι Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο κινήθηκαν για την κατάργηση των φορολογικών πιστώσεων καθαρής ενέργειας και άλλων στοιχείων του κεντρικού νόμου για το κλίμα του Τζο Μπάιντεν, του Νόμου για τη Μείωση του Πληθωρισμού.

Ο Λι Ζέλντιν, ο διοικητής της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος, δήλωσε ότι οι προσπάθειες για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής ήταν ένας “δογματισμός”, καθώς η κυβέρνηση άρχισε να αποσυναρμολογεί τους κανόνες για τους ρύπους των σταθμών παραγωγής ενέργειας.

Επιπρόσθετα, ο Τραμπ υπέγραψε νομοθετικές αποφάσεις του Κογκρέσου που αποσκοπούσαν στην ανατροπή των προσπαθειών της Καλιφόρνιας να ενισχύσει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και να σταματήσει την πώληση νέων βενζινοκίνητων αυτοκινήτων μέχρι το 2035. Όπως έγραψε ο υπουργός Ενέργειας του Τραμπ, Κρις Ράιτ, online την εποχή εκείνη, «Η κλιματική ανησυχία είχε καταστροφικές συνέπειες για τις ανθρώπινες ζωές και την ελευθερία. Ανήκει στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας».

Κανένα από αυτά δεν σημαίνει ότι η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια, με όλες τις ενδεχόμενες συνέπειες για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα, είναι νεκρή. Πέρυσι, η παγκόσμια επένδυση στη μετάβαση ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 2 τρισ. δολάρια.

Σχεδόν το 40% από αυτά προήλθε από τη γιγαντιαία αγορά καθαρής ενέργειας της Κίνας, η οποία επένδυσε περισσότερο από τις ΗΠΑ, την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο συνολικά.

Ωστόσο, ο ρυθμός ανάπτυξης των παγκόσμιων επενδύσεων ήταν πιο αργός από τα προηγούμενα τρία χρόνια, λέει η ομάδα έρευνας δεδομένων Bloomberg New Energy Finance. Και αν οι ΗΠΑ, η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, τώρα ενεργά προσπαθούν να ανατρέψουν τη μετάβαση, αυτό προκαλεί μεγάλη αβεβαιότητα για το μέλλον αυτής της αλλαγής.

Εν τω μεταξύ, τα σημάδια των φυσικών κινδύνων του κλίματος, που αρχικά φαινόταν ότι ήταν πιο απομακρυσμένοι από τους κινδύνους μετάβασης, έχουν γίνει ολοένα και πιο εμφανή.

Τεράστιες βροχές έφεραν το Ντουμπάι σε ακινησία τον Απρίλιο του περασμένου έτους και ανάγκασαν χιλιάδες να εκκενώσουν στην Κίνα. Εκατοντάδες άνθρωποι πέθαναν λίγους μήνες αργότερα όταν ο Τυφώνας Γιαγκί έπληξε την νοτιοανατολική Ασία. Τον Οκτώβριο, οι αρχές στη Φλόριντα εξακολουθούσαν να αντιμετωπίζουν τα συντρίμμια από δύο τεράστιους τυφώνες που χτύπησαν την πολιτεία μέσα σε ασυνήθιστα σύντομο διάστημα 13 ημερών, όταν ήρθε η καταστροφή στην Ισπανική επαρχία της Βαλένθια. Περισσότεροι από 200 άνθρωποι πέθαναν μετά από μια καταιγίδα που έριξε σε λίγες ώρες μια ετήσια ποσότητα βροχής.

Λιγότερο από τρεις μήνες αργότερα, ο κόσμος παρακολούθησε καθώς τεράστιες πυρκαγιές προκάλεσαν χάος στην περιοχή του Λος Άντζελες, σκοτώνοντας δεκάδες και καταστρέφοντας χιλιάδες σπίτια, συμπεριλαμβανομένων των επαύλεων των διάσημων του Χόλιγουντ.

Ο ρυθμός της καταστροφής συνεχίστηκε και φέτος. Τον Μάρτιο, οι ηγέτες της Νότιας Κορέας δήλωσαν ότι οι θανατηφόρες πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα ήταν οι χειρότερες στην ιστορία της, ενώ η Ιαπωνία διέταξε την εκκένωση χιλιάδων από τις χειρότερες πυρκαγιές των τελευταίων δεκαετιών. Τεράστιες πυρκαγιές ανάγκασαν χιλιάδες Καναδούς να εκκενώσουν, και η Αυστραλία αντιμετώπισε μια καταστροφική σειρά πλημμυρών που, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, πλήττουν την οικονομική ανάπτυξη. Αυτόν τον μήνα, οι αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη σε όλη τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία.

Δεν φαίνεται ωστόσο να υπάρχει ανακούφιση σε έναν κόσμο που θερμαίνεται σημαντικά.

Πέρυσι, για πρώτη φορά, οι παγκόσμιες μέσες θερμοκρασίες έφτασαν τους 1,5°C πάνω από τα προ-βιομηχανικά επίπεδα για 12 συνεχόμενους μήνες. Κάποια στιγμή τα επόμενα πέντε χρόνια, υπάρχει η πιθανότητα οι θερμοκρασίες να αυξηθούν σχεδόν κατά 2°C για πρώτη φορά, δήλωσαν οι επιστήμονες τον Μάιο.

Καμία από αυτές τις καταστάσεις δεν έχει οδηγήσει σε συστημική χρηματοοικονομική αστάθεια. Οι ταραχές στην αγορά από τους δασμούς του Τραμπ είχαν πολύ μεγαλύτερη επίδραση. Αλλά ο αυξανόμενος αριθμός των καταστροφών έχει αρχίσει να αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι ειδικοί εξετάζουν τα χρηματοοικονομικά προβλήματα που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή.

“Η βιασύνη της αμερικανικής κυβέρνησης να αποσυναρμολογήσει τις πολιτικές για την κλιματική αλλαγή από την εποχή που ανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο ήταν συγκλονιστική”.

«Η σκέψη μου πάντα ήταν ότι ο κίνδυνος μετάβασης είναι μεγαλύτερος κίνδυνος για το χρηματοοικονομικό σύστημα επειδή μπορεί να πάρει τη μορφή πολύ ξαφνικών αλλαγών που οδηγούν σε τεράστιες χρηματοοικονομικές απώλειες», λέει ο καθηγητής χρηματοοικονομικών Πάτρικ Μπόλτον, επικεφαλής συγγραφέας μιας επιδραστικής δημοσίευσης του 2020 που ανατέθηκε από την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών και την Τράπεζα της Γαλλίας και η οποία ανέφερε ότι η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να προκαλέσει την επόμενη συστημική χρηματοοικονομική κρίση.

«Νομίζω ότι αυτό που έχουμε δει με τις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες που ήταν απρόσμενα καταστροφικές, είναι ότι τώρα είμαστε ήδη σε μια περιοχή όπου οι φυσικοί κίνδυνοι θα μπορούσαν να αποτελέσουν απειλή για το χρηματοοικονομικό σύστημα», πρόσθεσε.

Οι τράπεζες έχουν κάνει μια παρόμοια αναθεώρηση, λέει ένας στρατηγικός σύμβουλος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ο οποίος εργάζεται πάνω στους κλιματικούς δοκιμαστικούς ελέγχους για σχεδόν μια δεκαετία. «Για χρόνια θεωρούνταν ότι τα αδρανή περιουσιακά στοιχεία και άλλοι κίνδυνοι μετάβασης θα αποτελούσαν τη μεγαλύτερη απειλή», μου είπε. «Αλλά η κλίμακα των ακραίων καταστροφών λόγω καιρικών φαινομένων τα τελευταία χρόνια έχει αναγκάσει σε αναθεώρηση, γιατί δείχνει ότι οι φυσικοί κίνδυνοι εντείνονται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αναμενόταν αρχικά.»

Ο Λόρδος Αδέρ Τέρνερ, πρώην πρόεδρος της Αρχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος βοήθησε στο σχεδιασμό των τραπεζικών κανονισμών μετά την οικονομική κρίση του 2008, κατέληξε σε παρόμοιο συμπέρασμα, αν και από διαφορετική αφετηρία. Πάντα του ήταν δύσκολο να φανταστεί ότι μια σοβαρή χρηματοοικονομική κρίση θα μπορούσε να προκληθεί από τους κινδύνους μετάβασης που μπορεί να προκαλέσουν τα ηλιακά πάνελ ή τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα για τις εταιρείες άνθρακα ή τους κατασκευαστές αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Αλλά τώρα πιστεύει ότι οι φυσικοί κίνδυνοι του κλίματος μπορεί να το καταφέρουν.

«Το γεγονός ότι η ένταση των ακραίων γεγονότων αυξάνεται με ρυθμό που δεν κατανοούσαμε προηγουμένως, και αυτό επηρεάζει μια κατηγορία περιουσιακών στοιχείων τόσο μεγάλη όσο η κτηματική περιουσία, θα μπορούσε να αφήσει τους δανειστές εκτεθειμένους σε μη ασφαλισμένα ακίνητα που θα μειωθούν σε τιμή», λέει. «Αν έπρεπε να ψάξω οπουδήποτε στον κόσμο για κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει μια χρηματοοικονομική κρίση, εκεί θα επικεντρωνόμουν κυρίως.»

Το ενδιαφέρον του Τέρνερ για το θέμα δεν είναι ακαδημαϊκό. Είναι πρόεδρος της ψηφιακής τράπεζας OakNorth του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και των ευρωπαϊκών παραρτημάτων του ασφαλιστικού ομίλου Chubb. Ήταν επίσης ο πρώτος πρόεδρος του Συμβουλευτικού Σώματος για την Κλιματική Αλλαγή του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό είναι χρήσιμο, δεδομένων των νέων στοιχείων που εμφανίζονται στις ΗΠΑ σχετικά με τον τρόπο που οι καταστροφές από το κλίμα επηρεάζουν την ασφάλιση κατοικιών. Ή μάλλον, τα στοιχεία που εμφανίζονταν στις ΗΠΑ.

Τέσσερις ημέρες πριν από την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου, το Γραφείο Ασφαλίσεων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ δημοσίευσε τα πιο ολοκληρωμένα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί ποτέ για την ασφάλιση κατοικιών.

Η ανάλυσή του για 246 εκατομμύρια ασφαλιστικά συμβόλαια, που εκδόθηκαν μεταξύ 2018 και 2022 έδειξε ότι η ασφάλιση γινόταν πιο ακριβή και λιγότερο διαθέσιμη για εκατομμύρια Αμερικανούς, ειδικά για εκείνους στις πιο επιρρεπείς σε καταστροφή περιοχές.

Το μέσο κόστος των ασφαλίστρων που πλήρωναν οι άνθρωποι που ζούσαν σε περιοχές όπου οι κλιματικοί κίνδυνοι αναμένονταν να είναι κατά 82% υψηλότερο από τις περιοχές με λιγότερους κινδύνους. Εκείνοι σε πιο επικίνδυνες περιοχές αντιμετώπισαν επίσης πολύ υψηλότερα ποσοστά μη ανανεώσεων, όπου οι ασφαλιστές αρνούνται να ανανεώσουν τις πολιτικές ασφάλισης κατοικίας.

Η αναφορά περιλάμβανε στοιχεία από φορείς όπως η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων (FEMA). Και οι δύο οργανισμοί πλήττονται από τις προσπάθειες για μείωση του ομοσπονδιακού εργατικού δυναμικού και ο Τραμπ έχει εκθέσει σχέδια για την αποψίλωση της FEMA.

Το Γραφείο Ασφαλίσεων του Υπουργείου Οικονομικών θα καταργούνταν επίσης με νομοθεσία που εισήχθη τον Ιανουάριο από έναν Ρεπουμπλικανό βουλευτή, που θα άφηνε τις πολιτείες των ΗΠΑ ως τους μοναδικούς ρυθμιστές της ασφαλιστικής βιομηχανίας.

Η κίνηση υποστηρίχθηκε από ηγέτες της ασφαλιστικής βιομηχανίας, οι οποίοι χαρακτήρισαν την αναφορά του Γραφείου ως μια «πλημμελή» προσπάθεια που επικεντρώθηκε υπερβολικά στην κλιματική αλλαγή και όχι σε άλλους παράγοντες, που αύξαναν το κόστος των ασφαλιστικών καλύψεων, όπως ο πληθωρισμός, οι αγωγές και η μετακίνηση ανθρώπων σε επικίνδυνες περιοχές.

Άλλοι ασφαλιστές επισημαίνουν ότι, αν και τα ακραία καιρικά φαινόμενα μπορεί να είναι σημαντικά, τα περισσότερα συνέπεσαν με την αύξηση των τιμών των κατοικιών, που μέχρι τώρα έχουν σχηματίσει ένα μεγάλο μαξιλάρι κατά των καθυστερήσεων στις δόσεις υποθηκών.

Όσο για τους κινδύνους για τους ίδιους τους ασφαλιστές, οι ηγέτες της βιομηχανίας επισημαίνουν ότι συνήθως προσφέρουν κάλυψη για ένα μόνο έτος, όχι για δεκαετίες που μπορεί να διαρκέσει μια τραπεζική υποθήκη, επομένως η χρηματοοικονομική τους έκθεση είναι πιο περιορισμένη.

Στο μεταξύ, γίνονται εργασίες για την αναδιάρθρωση των ασφαλιστικών αγορών έτσι ώστε να γίνουν πιο ανθεκτικές στους κινδύνους του κλίματος, να ενθαρρύνουν τους ιδιοκτήτες σπιτιών να χτίζουν σε λιγότερο επικίνδυνες περιοχές και να κάνουν τα υπάρχοντα σπίτια πιο ανθεκτικά στις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Πρέπει να ελπίζουμε ότι αυτές οι προσπάθειες θα αποδώσουν. Αλλά πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι πολλές από αυτές εξαρτώνται από δεδομένα, αναλύσεις και κοινή εμπειρία σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, που τώρα υπόκεινται σε έντονη πίεση στις ΗΠΑ.

Μια ημέρα μετά την έκδοση της αναφοράς του Ιανουαρίου από το Γραφείο Ασφαλίσεων, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ δήλωσε ότι αποχωρεί από το Κεντρικό Δίκτυο για την Πράσινη Χρηματοδότηση του Χρηματοοικονομικού Συστήματος, που έχει κάνει τόση δουλειά πάνω στην κλιματική χρηματοοικονομική αστάθεια.

Δύο εβδομάδες αργότερα, το Γραφείο Ασφαλίσεων δήλωσε ότι και αυτό αποχωρεί από το δίκτυο, σύμφωνα με τις προεδρικές εκτελεστικές εντολές για «Την Τοποθέτηση της Αμερικής Πρώτης στις Διεθνείς Περιβαλλοντικές Συμφωνίες και την Απελευθέρωση της Αμερικανικής Ενέργειας». Όπως είπε αργότερα η υπουργός Γεωργίας της κυβέρνησης, Μπρουκ Ρόλινς, στο Fox Business, «Δεν ασχολούμαστε πια με τις ανοησίες για την κλιματική αλλαγή».

Και αυτό γιατί, όπως είπε, «είναι μια καινούργια μέρα».

© The Financial Times Limited 2025. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Απαγορεύεται η αναδιανομή, αντιγραφή ή τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο. Το NEWS 24/7 φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την παρούσα μετάφραση και η Financial Times Limited δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή την ποιότητα της μετάφρασης.