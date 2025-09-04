Αν είχαμε ΔΕΘ κάθε εβδομάδα, η Ελλάδα θα ήταν παράδεισος

Η συγκέντρωση λαθρεμπόρων, μαφιόζων, βιβλικών μορφών, φραπέδων και χασάπηδων στη δημόσια σφαίρα, ακόμα και ως λάφυρο κυβερνητικής προπαγάνδας, δεν ταιριάζει στην εικόνα ενός κράτους που συμμαζεύτηκε μετά από 6 χρόνια επιτελικής διακυβέρνησης.

Είναι από τις εβδομάδες, που θα ευχόταν κανείς να έχουν παραπάνω μέρες. Γεμάτη επιτυχίες, συλλήψεις, εξαρθρώσεις συμμοριών και χάρτες με κλεμμένα που θα επιστρέψουν.

Είναι τόσες οι μαζεμένες επιτυχίες, που θα ήταν εύλογο να υποθέσουμε ότι αν η ΔΕΘ δεν ήταν μόνο μια φορά το χρόνο, θα ζούσαμε σε μια πολύ καλύτερη χώρα.

Μέσα σε λίγες μέρες, εξαρθρώθηκε κύκλωμα εμπορίας καυσίμων με πλοκάμια, χρήματα και διασυνδέσεις και ακολούθησε η σχετική συνέντευξη τύπου.

Ανακοινώθηκε ο αριθμός των ΑΦΜ με τις παράνομες εισπράξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και δόθηκαν υποσχέσεις επιστροφής των χρημάτων.

Εξαρθρώθηκε η λεγόμενη “μαφία της Κρήτης”, με πλούσια δράση, που συμπεριελάμβανε και Game of Thrones στα εκκλησιαστικά. Η είδηση των συλλήψεων συνοδεύτηκε με διαρροή σπαρταριστών διαλόγων, αλλά και ηχητικών που περιλάμβαναν διάλογο λεβεντομαφιόζου με τον πρώην υπουργό Πάνο Καμμένο για τα εκκλησιαστικά.

Είναι βέβαια αξιοπερίεργο πώς από τόσων μηνών δράση από τους “φραπέδες” και τους “χασάπηδες”, μέχρι την ιστορία του Μελχισεδέκ, το μόνο ηχητικό που διέρρευσε είναι αυτό με τη φωνή ενός πρώην υπουργού εκτός πολιτικής, γνωστού για τις επιδόσεις του στην φαρσοκωμωδία. Κάποια στόχευση θα υπάρχει, που μας διαφεύγει.

Πώς έφτασαν όμως όλες αυτές οι υποθέσεις να βρουν τη λύση τους αυτή την εβδομάδα; Ίσως να ήταν απλώς θέμα ωρίμανσης των ερευνών ή το ανέβασμα στροφών του “ελληνικού FBΙ” ή να είχε κακή ζωδιακή εβδομάδα ο Μελχισεδέκ (ίσως είχε την Αφροδίτη στους Πιθήκους, όπως θα έλεγε ο συγχωρεμένος ο Τζιμάκος).

Δεν αναφέρομαι φυσικά στον Μελχισεδέκ της Παλαιάς Διαθήκης ο οποίος χαρακτηρίζεται στις γραφές ως “απάτωρ, αμήτωρ, αγενεαλόγητος, μήτε αρχήν ημερών μήτε ζωής τέλος έχων”, κάτι σαν τον Γκάνταλφ δηλαδή. Αναφέρομαι στον αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ των διαλόγων, για τον οποίον υπήρχε μεγάλη κυβερνητική αγωνία για τη διαδρομή του και το μέλλον του, χωρίς να διαρρεύσει κάποιο ηχητικό από τυχόν παρεμβάσεις βέβαια.

Κάποιος κακεντρεχής θα μπορούσε να σκεφτεί ότι η συμπύκνωση επιτυχιών αυτή την εβδομάδα, θα δώσει μερικές παραπάνω απαντήσεις στη φαρέτρα του πρωθυπουργού, κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου στη ΔΕΘ, της δυσκολότερης μέχρι στιγμής για τον κ. Μητσοτάκη, λόγω συσσώρευσης φθοράς και χαμηλών πτήσεων στις δημοσκοπήσεις.

Αν πράγματι αυτές οι υποθέσεις δεν ολοκληρώθηκαν τυχαία την εβδομάδα της ΔΕΘ, ίσως κάποιοι δεν σκέφτηκαν ότι η συγκέντρωση λαθρεμπόρων, μαφιόζων, βιβλικών μορφών, φραπέδων και χασάπηδων στη δημόσια σφαίρα, ακόμα και ως λάφυρο κυβερνητικής προπαγάνδας, δεν θυμίζει ένα κράτος που συμμαζεύτηκε μετά από 6 χρόνια άσκησης επιτελικής πολιτικής.