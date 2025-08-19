Αν ο Τραμπ σταματήσει τον πόλεμο, θα τους στείλει όλους αδιάβαστους…

“Μα, να είναι ο Τραμπ ο μεγάλος νικητής; Δεν θα προκαλέσει αυτό ανατριχίλα;”. Αν σταματήσει ο πόλεμος, ας προκαλέσει. Αυτός θα έχει πετύχει εκεί που οι άλλοι απέτυχαν.

Όταν ένας πόλεμος διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια και έχει εκατοντάδες χιλιάδες θύματα…

Όταν ουδείς έκανε κάτι για να τον προλάβει και να τον αποτρέψει, αντίθετα κάποιοι έδειχναν να θέλουν να τον προκαλέσουν…

Όταν ουδείς έκανε κάτι για να τον σταματήσει, αλλά σχεδόν όλοι έδειχναν ότι ήθελαν να συνεχιστεί, άλλοι για να πουλάνε όπλα, άλλοι για να φουσκώνουν τα μυαλά του Ζελένσκι και άλλοι για να γονατίσουν τον Πούτιν…

Όταν συνέβαιναν μέχρι χτες όλα αυτά και έρχεται ο Τραμπ και δείχνει ότι μπορεί να τον σταματήσει, ε τότε κάτι δεν πάει καλά στα μυαλά όλων μας. Ναι, ο Τραμπ:

Αυτός ο ασυνάρτητος τύπος, που άλλα λέει τη μία και άλλα την άλλη.

Αυτός που στο εσωτερικό της Αμερικής καταπατά κάθε κανόνα δικαίου και πολιτικής δεοντολογίας, που απειλεί και τιμωρεί οποιονδήποτε θεωρεί αντίπαλό του.

Αυτός που απειλεί όλον τον κόσμο με οικονομικές κυρώσεις και κάνει πράξη τις απειλές του.

Αυτός που συμπεριφέρθηκε με περιφρόνηση προς παραδοσιακούς συμμάχους του στην Ευρώπη.

Αυτός που έκανε μπούλινγκ στον Ζελένσκι μέσα στο Λευκό Οίκο και σε ζωντανή σύνδεση.

Αυτός, λοιπόν, ο τύπος είναι πιθανό να σταματήσει τον πρώτο πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο. Έτσι φαίνεται, να δούμε αν θα γίνει κιόλας.

Μήπως το κάνει επειδή «είναι ενεργούμενο του Πούτιν»; Αστειότητες.

Μήπως επειδή είναι στυγνός ρεαλιστής και βλέπει ότι η παράταση του πολέμου δεν του προσφέρει πλέον κάτι( οι ΗΠΑ έχουν κερδίσει ό,τι ήταν να κερδίσουν) και θέλει να έχει τελειώσει με τη Ρωσία, ώστε να αφοσιωθεί απερίσπαστος στο μεγάλο αντίπαλό του, την Κίνα;

Μήπως επειδή, ως στυγνός ρεαλιστής, ξέρει ότι και ο Πούτιν και ο Ζελένσκι, εδώ που έχουν φτάσει σήμερα τα πράγματα, δεν έχουν άλλα περιθώρια- ο καθένας για τους δικούς του λόγους- και μπορεί να δεχτούν αυτό που τους ζητάει;

Μήπως, τον έχει πρήξει η… κρεβατομουρμούρα της Μελάνια, που θέλει να δείχνει φιλάνθρωπη (έδωσε και επιστολή της στον Πούτιν για τα απαχθέντα παιδιά της Ουκρανίας);

Μήπως, τέλος, τα κάνει όλα αυτά από μωροφιλοδοξία, για να πάρει το βραβείο Νόμπελ;

Όλες οι αναλύσεις που γίνονται για τον τύπο αυτόν μπορεί «να πάνε κουβά», αν βάλει στο ίδιο τραπέζι Πούτιν και Ζελένσκι και σταματήσει ο πόλεμος. Δεν ξέρουμε πώς σκέφτεται και σε τι αποβλέπει, είναι αμφίβολο αν μπορούν να το βρουν οι καλύτεροι ψυχολόγοι ή να το «μαντέψει» η τεχνητή νοημοσύνη.

Αυτό που θα ξέρουμε, αν καταφέρει αυτό που λέει, είναι ότι ένας ασυνάρτητος πρόεδρος της υπερδύναμης είναι ο πρώτος που δεν έχει εξαπολύσει πόλεμο (μέχρι στιγμής, ας κρατάμε και καμιά πισινή…), αντίθετα θα έχει σταματήσει ένα μεγάλο πόλεμο, στον οποίο ο προκάτοχός του στην Αμερική και όλοι οι Ευρωπαίοι-νάνοι εκ του αποτελέσματος- είχαν αποτύχει. Μακάρι να το καταφέρει κι ας τους στείλει όλους αδιάβαστους.

Και όπως έχει πει ο Ρωμαίος Κικέρων, «μια άδικη ειρήνη είναι προτιμότερη από ένα δίκαιο πόλεμο»…