“Ανθυγιεινά” στη Βουλή, σιωπά ο πρόεδρός της…

Περίεργα πράγματα στη Βουλή, με την πληροφορία που κυκλοφορεί ότι ετοιμάζεται να δώσει σε υπαλλήλους της επίδομα για «επικίνδυνη και ανθυγιεινή» εργασία. Σιωπή από τον πρόεδρό της.

Η τελευταία πράξη του πρώην προέδρου της Βουλής Κωνσταντίνου Τασούλα, πριν μετακομίσει στην Προεδρία της Δημοκρατίας, ήταν να μοιράσει κάμποσα χιλιάρικα σε φορείς και οργανώσεις της Ηπείρου, ιδιαίτερης εκλογικής του περιφέρειας. Ο ίδιος το παραδέχτηκε ψελλίζοντας κάποιες δικαιολογίες.

Είναι ολοφάνερο ότι επρόκειτο για τη γνωστή παλαιοκομματική πρακτική. Δεν ήταν πρωτοφανής, αλλά ήταν προκλητική για κάποιον που προοριζόταν για το υψηλότερο αξίωμα της χώρας. Όσο για τις δικαιολογίες, πάντα υπάρχει μία για όποιον δεν τηρεί ούτε προσχήματα. Αν έλεγε «έχουμε λεφτά, τι διαμαρτύρεσθε για μερικά ψωροχιλιάρικα;», θα ήταν λιγότερο εκτεθειμένος.

Έχει λεφτά, λοιπόν, η Βουλή και μπορεί να τα μοιράζει όπου και όπως θέλει. Τις τελευταίες μέρες κυκλοφορεί μια πληροφορία, που λέει ότι ετοιμάζεται να δώσει σε υπαλλήλους της – και μάλιστα αναδρομικά – ένα αρκετά υψηλό επίδομα από 2500 έως 4000 ευρώ για «επικίνδυνη και ανθυγιεινή» εργασία.

Υπήρξαν δημόσιες αντιδράσεις από τουλάχιστον δύο οργανώσεις, μια των στρατιωτικών και μια των εποχικών πυροσβεστών, που παραθέτουν και το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, για να τεκμηριώσουν όσα λένε. Και το πιο λογικό που λένε είναι το εξής απλό: πώς γίνεται να παίρνουν επίδομα «επικίνδυνης και ανθυγιεινής» εργασίας υπάλληλοι που δουλεύουν στο καλύτερο μέγαρο της χώρας και να μην το παίρνουν άλλοι εργαζόμενοι που διακινδυνεύουν την υγεία τους, καμιά φορά και τη ζωή τους;

Φυσικά, ο Πρόεδρος της Βουλής θα μπορούσε να το διαψεύσει. Ή να απαντήσει αφοπλιστικά: «Εμείς, η Βουλή, έχουμε λεφτά και δίνουμε ό,τι και όπως θέλουμε». Γι’ αυτό ο προκάτοχός του έδωσε προ μηνών στην περιφέρεια καταγωγής του και ο ίδιος ετοιμάζεται να δώσει σε όσους εργάζονται… ανθυγιεινώς και επικινδύνως!

Με περίεργη «διάψευση» έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Περίεργη για δύο λόγους. Πρώτον, διότι είναι αναρμόδιος. Το επίδομα θα το δώσει η Βουλή, όχι η κυβέρνηση. Και, δεύτερον, ο κ. Μαρινάκης λέει ότι δεν δίνεται κάποιο νέο επίδομα, απλώς «προσαρμόζεται» η νομοθεσία για να συμμορφωθεί η Βουλή σε κάτι που ισχύει από το 2015. Δηλαδή, εδώ και 10 χρόνια η Βουλή δεν δίνει σε υπαλλήλους της κάτι που δικαιούνται, άρα παρανομεί; Και πάει τώρα να θεραπεύσει την παρανομία αναδρομικώς, αν πιστέψουμε την κυβέρνηση (η οποία, παρεμπιπτόντως, ευθύνεται για τα έξι από τα δέκα χρόνια της παρανομίας αυτής); Όντως, περίεργα πράγματα.

Όλα αυτά ίσως να είχαν αποφευχθεί αν ο νυν Πρόεδρος Νικήτας Κακλαμάνης είχε από την αρχή εξηγήσει τι συμβαίνει. Όμως, δεν λέει τίποτα. Η πληροφορία δημοσιεύθηκε σχεδόν παντού και δεν έχει βγάλει ούτε μισή ανακοίνωση. Απόλυτη σιωπή. Εξαφανισμένος. Δεν διαβάζει και δεν ακούει, όπως τη μέρα που είχαμε ευτελιστικά φαινόμενα στην ολομέλεια κατά την ψηφοφορία για την Προανακριτική Επιτροπή και ο «συμπαθής Νικήτας» έκανε την πάπια.

Το ίδιο και τώρα. Σιωπή. Ας γνωρίζει ότι δεν ισχύει πάντα το «κρείττον του λαλείν το σιγάν». Εν προκειμένω σίγουρα προέχει αυτό που λέει ο αρχαίος Ευριπίδης: «Αυτό δε τo σιγάν ομολογούντος εστί σου» («Αυτή η σιωπή σου είναι ομολογία»)…

Υστερόγραφο 1: Αν δεήσει ο κ. Κακλαμάνης να δώσει κάποια απάντηση, ας μας πει και τι είναι αυτό το-πρόσθετο- «Κίνητρο Επίτευξης Στόχων Στήριξης του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Έργου» για εργαζομένους στο Ίδρυμα της Βουλής. Για άλλο ένα επιδοματάκι μοιάζει…

Υστερόγραφο 2: Ελπίζουμε κάποιοι να καταλαβαίνουν τι αισθάνονται οι νέοι εργαζόμενοι των 800 ευρώ, ιδιαίτερα όσοι κάνουν κάποια αληθινά επικίνδυνη και ανθυγιεινή δουλειά και διαβάζουν τα προεκτεθέντα…