Φυσικά και πρέπει να πληρώσουμε για την Ουκρανία

Όλοι εσείς που δυσφορείτε και λέτε ότι “πληρώνουμε τον Ζελένσκι και την Ουκρανία”, πείτε μας τι θα θέλατε να γίνει. Να τα δώσουμε όλα στον Πούτιν; Να του ανοίξουμε τις πόρτες για να μπει στο σπίτι άρωμα από ορθόδοξο λιβάνι και σοβιετικό θανατικό; Ε, όχι.

H Eυρώπη καλείται να καλύψει το οικονομικό κόστος που απαιτεί η άμυνα της Ουκρανίας απέναντι στην εισβολή της Ρωσίας. Μέχρι σήμερα οι ΗΠΑ ήταν ο μεγαλύτερος χορηγός, αλλά και η Ευρώπη έχει αφαιρέσει από την ευημερία των λαών της περί τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τώρα οι ΗΠΑ κλείνουν τη στρόφιγγα. Ο λογαριασμός του πολέμου πάει στις Βρυξέλλες και τα κέρδη του στις αμερικανικές αμυντικές βιομηχανίες. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι χρειάζεται ένα δισεκατομμύριο δολάρια τον μήνα.

Διαβάζω άρθρα στον ελληνικό Τύπο. Και σχόλια στα social. Συνοψίζω το περιεχόμενο τους και αντιγράφω το ύφος τους: «θα πληρώσουμε τον κλόουν, αλλά και την ηλιθιότητα της κυβέρνησης μας που στάθηκε απέναντι στον Πούτιν». Είδαμε δε και πρωτοσέλιδο, στον Τύπο της Αριστεράς, που εγκαλούσε τον Ζελένσκι για αδιαλλαξία επειδή δεν δίνει τα παλιοχώραφα στον Πούτιν.

Αυτή, βέβαια, δεν είναι γεωπολιτική ανάλυση. Είναι οπαδική. Και, σε ορισμένους πομπούς, υπαγορευμένη, ίσως και καλοπληρωμένη. Μην κολλήσουμε και στις αντιφάσεις που περιέχει. Διότι δεν γίνεται να απαιτείς, ορθώς, λευτεριά στην Παλαιστίνη, αλλά συνάμα να περιμένεις από μία κυρίαρχη χώρα να εκχωρήσει εδάφη στον εισβολέα.

Η Ελλάδα, όπως θα έπραττε κάθε χώρα με επιθετικό γείτονα, συντάχθηκε με την Ευρώπη, κατά πώς ορίζει ο υπαρξιακός της προσανατολισμός. Και η Ευρώπη αισθάνεται ότι κινδυνεύει από τη Ρωσία. Διότι αντιμετωπίζει τον Πούτιν, έναν δικτάτορα. Και γνωρίζει ότι αν ο Πούτιν τα καταφέρει στην Ουκρανία, αύριο μπορεί να του ανοίξει η όρεξη για τη Μολδαβία. Και μεθαύριο για τις χώρες της Βαλτικής. Όταν ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας εμφανίζεται με μπλούζα πάνω στην οποία επιγράφεται το CCCP (χωρίς σφυροδρέπανο), το μήνυμα είναι σαφές. Η Ρωσία αναπολεί τη σοβιετική της ηγεμονία. Εσείς μπορεί να μην έχετε κανένα πρόβλημα με αυτό. Ρωτήστε όμως και τους λαούς που μάτωσαν για δεκαετίες στα δόντια της αρκούδας.

Η Ευρώπη, λοιπόν, βρέθηκε στη θέση που είμαστε και εμείς με την Τουρκία στη διπλανή πόρτα. Βλέπει ένα γείτονα που απειλεί την ασφάλεια της. Εκ των πραγμάτων θα βάλει το χέρι στην τσέπη. Θα πληρώσει για να είναι όσο το δυνατόν πιο ήσυχη.

Ναι, τα ποσά είναι εξοργιστικά μεγάλα. Όπως και αυτά που πληρώνουμε εμείς για το φόβο της Τουρκίας. Όμως όλοι εσείς που δυσφορείτε και λέτε ότι «πληρώνουμε τον Ζελένσκι και την Ουκρανία», διώξτε λίγη ντροπή από πάνω σας και πείτε μας τι θα θέλατε να γίνει. Να τα δώσουμε όλα στον Πούτιν; Να του ανοίξουμε τις πόρτες για να μπει στο σπίτι άρωμα από ορθόδοξο λιβάνι και σοβιετικό θανατικό; Ε, όχι.