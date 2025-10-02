Η Ευρωπαία Εισαγγελέας θα φύγει κλαίγοντας

Θα κλαίει είτε από τα γέλια, είτε από την κατάθλιψη. Και έκαναν λάθος όσοι έλεγαν ότι η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει να προσφέρει τίποτα. Αντιθέτως. Περιγράφει, με γλαφυρότητα, ένα κατατοπιστικό πανόραμα για τη λειτουργία αυτού του κράτους, ακόμα και υπό τη διαχείριση του ως «επιτελικό».

Είναι κρίμα που η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μεταδίδεται σε εθνικό δίκτυο. Ενδεχομένως με παραπομπή στο θέμα Μπισμπίκη, αφού ο καλλιτέχνης οδηγεί αγροτικό αυτοκίνητο. Διότι αν η κοινή γνώμη είχε την ευκαιρία να στήσει, συστηματικά, αφτί σε όσα λέγονται εκεί μέσα, θα έβαζε λόγια σε όσα αορίστως περιγράφονται ως εθνικές παθογένειες.

Εκτός των άλλων, όσα ακούγονται είναι και ένα παραστατικό μάθημα σύγχρονης ελληνικής Ιστορίας δια του οποίου εξηγούνται πολλά. «Ποιος είναι ο Μάκης;» ρωτούσε η Μιλένα Αποστολάκη έναν πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ που συνομιλούσε με τον «Φραπέ». Ο μάρτυρας δεν απάντησε. Και αν απαντούσε, το πιθανότερο είναι να υποδείκνυε τον Χριστοδουλόπουλο ή τον μακαρίτη τον Μάκαρο τον Ψωμιάδη. Κάποιος δε, τόλμησε και να ρωτήσει «ποιος είναι ο Κυριάκος» που αναφέρεται σε κάποια συνομιλία. Δύσκολο να το πεις. Είναι και συνηθισμένο όνομα.

Μάθαμε επίσης ότι πριν τα εγκαίνια της ΔΕΘ και τις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου, ασκείτο πίεση στις διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για εκταμίευση των επιδοτήσεων προκειμένου οι αποδέκτες να έχουν γεμάτη κοιλίτσα και διάθεση για χειροκροτήματα. Πίεση ασκήθηκε και για την καταβολή αποζημιώσεων σε «κόκκινα» ΑΦΜ. Ε, ναι. Αν είσαι μπλε, το κόκκινο φεύγει. Ακούσαμε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είχε την υποχρέωση να μετράει τα ζώα. Σωστά. Τόσα γίδια, πώς να τα μετρήσεις;

Και δυστυχώς, δεν θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τις μαρτυρίες κρίσιμων παραγόντων, όπως ο «Χασάπης» και ο «Φραπές», καθώς αποκλείστηκαν από την κυβερνητική πλειοψηφία. Κρίμα, θα ήταν ωραία εικόνα να καταθέτει το «Φραπές», με το αντίστοιχο ρόφημα δίπλα του. Θα ακούσουμε όμως τον κ. Μυλωνάκη. Σε τι θα κληθεί να απαντήσει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ; Σε δύο ερωτήματα. Πρώτον, γνώριζε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά το θέμα; Και δεύτερον, είχε λάβει γνώση ενημερωτικού σημειώματος που κατέθεσε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρ. Βάρας, ο οποίος και διατηρούσε γραφείο στο Μαξίμου; Θυμίζω ότι στο Μαξίμου ισχυρίζονται πως έμαθαν για την υπόθεση περίπου όπως και εμείς: από τις ειδήσεις.

Στην τελική, έκαναν λάθος όσοι έλεγαν ότι η Εξεταστική δεν έχει να προσφέρει τίποτα. Αντιθέτως. Προσφέρει, με γλαφυρότητα, ένα κατατοπιστικό πανόραμα για τη λειτουργία αυτού του κράτους, ακόμα και υπό τη διαχείριση του ως «επιτελικό». Το κράτος λαφυραγωγείται προς όφελος των «δικών μας» με σύγχρονο τρόπο, αλλά νοοτροπία από τη δεκαετία του ’50. Και κάτι ακόμα: η διαφθορά δεν ξεκινάει πάντα από ψηλά. Είναι δομικό στοιχείο της κοινωνίας μας. Και τώρα ήρθε η Ευρωπαία Εισαγγελέας. Η κυρία θα φύγει από εδώ κλαίγοντας. Είτε από τα γέλια, είτε από κατάθλιψη.