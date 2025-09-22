Η Νυρεμβέργη του Τραμπ

Αν κάποιος δηλώνει ότι βρίσκεται απέναντι στον Τραμπ, τότε o πρόεδρος, όπως δηλώνει, τον μισεί. Και ναι, η τελετή για τον Τσάρλι Κερκ είχε κάτι το ανατριχιαστικό που ξύπνησε μνήμες από τη Νυρεμβέργη του Χίτλερ, αλλά έδειξε και το μέλλον της Αμερικής.

Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλον τον κόσμο έκαναν την ίδια σκέψη. Η επιμνημόσυνη τελετή για τον Τσάρλι Κέρκ θύμιζε, αισθητικά, τη συγκέντρωση του Χίτλερ στη Νυρεμβέργη, το 1935.

Ηταν η ευθυγραμμισμένη διάταξη του πλήθους. Τα τεράστια λάβαρα στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας. Το στρατιωτικό άγημα που υπογράμμιζε την ισχύ. Οι ομιλίες που εξέπεμπαν εχθροπάθεια. Και ο λόγος του ηγέτη να στάζει μίσος σε παγκόσμια μετάδοση. «Εγώ μισώ τους εχθρούς μου». Σε τέτοιες στιγμές, ακραίας πόλωσης, οι συνετοί ηγέτες προσπαθούν, έστω προσχηματικά, να φτιάξουν γέφυρες, τονίζοντας την ανάγκη για ενότητα. Ο Τραμπ έκανε εντελώς το αντίθετο. Εβγαλε μίσος. Ουσιαστικά κάλεσε τους οπαδούς του να κάνουν το ίδιο.

Και αυτό είναι το μόνο εύκολο. Ο ψηφοφόρος του Τραμπ, ας πούμε στις μεσοδυτικές πολιτείες, βλέπει ένα τεράστιο πλήθος, συντεταγμένο σαν στρατός, συμπυκνωμένο σε ένα πρόσωπο, να μεταλαμβάνει το μίσος. Και ταυτίζεται. Η λογική σκέψη αποκλείεται. Κυριαρχούν τα σύμβολα και τα συνθήματα. Το μέγα πλήθος, τα λάβαρα, η ρητορική μίσους και ο εξωραϊσμός, δια της Βίβλου, ασκούν τεράστια γοητεία σε ανθρώπους που θέλουν να ανήκουν κάπου. Σε όσους αναζητούν νομιμοποίηση για το μίσος τους. Είναι η συνταγή του ακραίου φανατισμού. Εκστασιάζεσαι με αυτό που βλέπεις και ακούς εκείνο που θέλεις να ακούσεις.

Η ασπρόμαυρη φωτογραφία αριστερά δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Λευκό Οίκο. Και πολλοί τη συνέκριναν με τη φωτογραφία στα δεξιά

O Στέφεν Μίλερ, σύμβουλος του Τραμπ, μίλησε για το στρατό της εκδίκησης και την καταιγίδα που έρχεται. Τα είπε και ο Γκέμπελς πριν από ενενήντα χρόνια. Δεν ξέρω αν αντιγράφουν τους ναζί. Ισως αυτά τα πράγματα να γίνονται μόνο με τον συγκεκριμένο τρόπο και δεν υπάρχουν άλλο λόγια για να τα περιγράψουν.

Λέμε συχνά ότι η Αμερική απειλείται με εμφύλιο πόλεμο. Δεν απέχει πολύ από την αλήθεια. Ο νέος αμερικανικός εμφύλιος δεν θα είναι, ασφαλώς, όπως ο πρώτος, ανάμεσα σε συγκροτημένους στρατούς. Οι σπίθες της ανάφλεξης θα είναι μικρές και πολλές, σπαρμένες σε όλη τη χώρα. Ομάδες πολιτών θα συγκρούονται μεταξύ τους, συχνά με την εμπλοκή αστυνομικών ή στρατιωτικών δυνάμεων καταστολής. Μετά τη δολοφονία του Κερκ, ο Τραμπ δήλωσε ότι προτίθεται να χαρακτηρίσει το κίνημα Antifa ως επικίνδυνη τρομοκρατική οργάνωση. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ενδέχεται να κατηγορούνται, κατά βούληση των αρχών, ως τρομοκράτες.

Η Αμερική ρέπει προς τον τραμπικό ολοκληρωτισμό. Ναι, σε πολλούς φαίνεται αδιανόητο για αυτό, πιθανώς, να αγνοούν και τα σημάδια. Είναι ένα πολυπλόκαμο τέρας που σιγά-σιγά προσπαθεί να αγγίξει και την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Και για άλλη μια φορά περιμένουμε τους ίδιους τους Αμερικανούς να μας σώσουν. Αν καταφέρουν βέβαια και σωθούν οι ίδιοι.