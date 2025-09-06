Και με την ακρίβεια τι θα γίνει;

Η φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός θα αυξήσει, πράγματι, το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Αν όμως δεν αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, τότε η αύξηση του εισοδήματος θα εξανεμιστεί γρήγορα.

Από την ομιλία του Πρωθυπουργού προκύπτουν δύο πολιτικά ερωτήματα.

Το πρώτο: ήταν μία προεκλογική εμφάνιση που φέρνει τις κάλπες πιο κοντά στο χρονικό ορίζοντα; Μάλλον όχι. Αλλωστε επανέλαβε, έστω εμμέσως, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Και αν μετρήσουμε και την αναφορά για σύνδεση Εθνικού Απολυτηρίου με την είσοδο στα Πανεπιστήμια, τότε το 2027 το μέτρο θα ενδιαφέρει όσους ψηφίσουν για πρώτη φορά.

Όμως, μισό λεπτό. Το εύρος των μέτρων σε κάνει να αναρωτιέσαι: αν οι εκλογές γίνουν, πράγματι, το 2027, τι παροχές θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην επόμενη ΔΕΘ;

Το δεύτερο ερώτημα: είναι ικανές οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις για να αντιστρέψουν το κλίμα και να προσφέρουν δημοσκοπική τόνωση στην κυβέρνηση; Αυτό θα μας το πουν οι δημοσκοπήσεις. Όμως το παρελθόν διδάσκει ότι, από ένα σημείο και μετά, η κυβερνητική φθορά δεν ανακόπτεται με οικονομικά μέτρα. Ο ψηφοφόρος δεν πάει στην κάλπη για να ανταποδώσει τις παροχές. Πηγαίνει έχοντας κατά νου όσα θα κερδίσει, ο ίδιος ή η χώρα, τη Δευτέρα μετά τις εκλογές.

Τι άλλο μάθαμε, από την πολιτική διάσταση της ομιλίας; Σε αρκετά σημεία είχε προσωπικό τόνο με τη χρήση πρώτου προσώπου. Και μάλιστα περιλάμβανε και παραινέσεις προς υπουργούς που επιδεικνύουν αλαζονεία. Πρόκειται για σαφή προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη να πάρει αποστάσεις από πολιτικές και συμπεριφορές που προκαλούν δυσφορία ή και οργή στην κοινή γνώμη. Όμως κατά πόσο είναι εφικτό κάτι τέτοιο; Η κυβέρνηση είναι δική του και το κράτος επιτελικό…

Η μικρή, έμμεση, αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον του Μαξίμου για το επικείμενο εγχείρημά του. Οι φίλοι της κυβέρνησης ισχυρίζονται ότι ο Πρωθυπουργός θα τον ήθελε απέναντι του. Όμως τα αντανακλαστικά που επιδεικνύει, μέχρι στιγμής, η κυβέρνηση, θα μπορούσαν να δηλώνουν και ανησυχία.

Τώρα, όσο αφορά τα οικονομικά μέτρα, η αποτελεσματικότητά τους θα φανεί στην πράξη, δηλαδή στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Διότι ακόμα και αν αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα, αν δεν αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, οι πολίτες δεν θα καταλάβουν και πολλά. Αντιθέτως, η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος ενδέχεται να σπρώξει τις τιμές προς τα πάνω.

Τα μέτρα υπέρ πολυτέκνων είναι θετικά, θα ανακουφίσουν τις οικογένειες, αλλά δεν αποτελούν και μεγάλο κίνητρο προς τα νέα ζευγάρια για να κάνουν παιδιά. Είναι όμως δίκαιο μέτρο και απολύτως λογικό καθώς οι φορολογούμενοι με παιδιά έχουν μεγαλύτερες υποχρεώσεις από άλλους φορολογούμενους με το ίδιο εισόδημα.

Ασφαλώς είναι θετική η μηδενική φορολόγηση στους νέους κάτω των 25 ετών. Μένει να μάθουμε και ποιο είναι το πραγματικό αντίκρυσμα του μέτρου. Oμοίως θετικό αποτύπωμα έχει και η μείωση της προσωπικής διαφορά για τους συνταξιούχους.

Τέλος, για πρώτη φορά είδαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει πιο… θεατρικό ύφος, λες και παρουσίαζε γιορτή με διανομή δώρων. Κάποια στιγμή περίμενα ότι θα πει «και τώρα κάτι για τους μικρούς μας φίλους».