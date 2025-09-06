Μέτρα ΔΕΘ: Μείωση φορολογικών συντελεστών κατά 2 μονάδες για όλους – Ποιοι δεν θα πληρώνουν

Μειώσεις φόρων ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ.

Με ένα πακέτο οικονομικών μέτρων που στοχεύουν στην ενίσχυση των εισοδημάτων και στις φορολογικές ελαφρύνσεις εμφανίστηκε ο υπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ, σε μία εναρκτήρια ομιλία που κινήθηκε σε δύο κατευθύνσεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε από τη μία στα οικονομικά μέτρα που θα ισχύσουν το 2026 και από την άλλη στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις με ορίζοντα το 2030. Το κύριο μέρος της τοποθέτησής του δεν περιορίστηκε σε έναν κατάλογο επιμέρους μέτρων, αλλά παρουσίασε μια συνολική τομή, με αιχμή τη φορολογία, η μείωση της οποίας οδηγεί στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος για την πλειονότητα της κοινωνίας, για όλους.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι ο καλύτερος τρόπος να ανταμείβονται οι πολίτες για τις θυσίες τους δεν είναι οι παροχές, αλλά οι μειώσεις φόρων και σημείωσε ότι η οικονομική ελευθερία, προστατεύεται όταν το φορολογικό βάρος κατανέμεται δίκαια.

“Ό,τι ανακοινώνω είναι κοστολογημένο και συμβαδίζει με τους ευρωπαϊκούς κανόνες – οι μεταρρυθμίσεις μας ανοίγουν περιθώρια για μέτρα στήριξης του εισοδήματος απέναντι στην ακρίβεια. Ο καλύτερος τρόπος για να επιστρέφει το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες δεν είναι οι παροχές, αλλά οι μειώσεις φόρων“, είπε ο πρωθυπουργός.

Τόνισε ότι πρόκειται μάλιστα για μία παρέμβαση, μόνο αυτή, ύψους 1,6 δισ. ευρώ, που θα ανακουφίσει πάνω από 4 εκ. φορολογούμενους.

Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι:

Η κυβέρνηση θα μειώσει τους βασικούς φορολογικούς συντελεστές (πλην του εισαγωγικού), κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες.

Αυτοί θα υποχωρούν περισσότερο ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας.

Από 22% για οικογένειες με ένα παιδί

16% με δύο παιδιά

9% για τους τρίτεκνους.

Θα μηδενίζεται ο φόρος σε οικογένειες με τέσσερα παιδιά. Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι ο φόρος εισοδήματος θα είναι μηδέν για νέους έως 25 ετών.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης, το όφελος για τους πολίτες διαμορφώνεται ως εξής: