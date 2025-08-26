Να ανέβει το όριο εισόδου στη Βουλή;

Με όριο εισόδου στο 3% έχεις ένα Κοινοβούλιο που λειτουργεί ως καθρέφτης της κοινωνίας. Με όριο στο 5% το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στη διακυβέρνηση και στη σταθερότητα. Ωστόσο είναι η χειρότερη στιγμή για να γίνει αυτή η συζήτηση. Χρειάζεται συναίνεση και δεν αλλάζεις εκλογικό νόμο όταν είσαι στριμωγμένος στα σχοινιά.

Θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Άγνωστο. Προς το παρόν το Μαξίμου έχει βγάλει το θέμα στη γύρα για να σταθμίσει αντιδράσεις. Ο πρωθυπουργός το έχει αποκλείσει, όμως, εντάξει, αν οι δεσμεύσεις έστεκαν για πάντα στη θέση τους, δεν θα μιλούσαμε για πολιτική, αλλά για μπριτζ μεταξύ κυριών. Λογικά θα το μάθουμε στη ΔΕΘ.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να σκαλίσεις τον εκλογικό νόμο. Ο ένας είναι να μειώσεις το ποσοστό που χρειάζεται το πρώτο κόμμα για να αποκτήσει το μπόνους των επιπλέον εδρών. Σαν να λες ότι μεγαλώνεις την εστία για να βάλεις πιο εύκολα γκολ. Είναι απρεπές και τυχοδιωκτικό, αλλά σημασία έχει η νίκη και οι τρεις βαθμοί, όπως λένε στη μπάλα.

Ο άλλος τρόπος είναι να αυξήσεις το ποσοστό που χρειάζεται για να μπει ένα κόμμα στη Βουλή. Εδώ σηκώνει κάποια συζήτηση διότι το θέμα είναι παλιό, ετέθη πολύ πριν λούσει ιδρώτας τη Νέα Δημοκρατία.

Το μέτρο για την είσοδο στη Βουλή είναι σήμερα στο 3%. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι με 200.000 ψήφους μπαίνεις στη Βουλή – η Νίκη μπήκε με 192.000 και η Ζωή με 165.000. Η Χρυσή Αυγή με 380.000 ψήφους έγινε τρίτο κόμμα. Και τα «ορφανά» της, οι Σπαρτιάτες, μάζεψαν 241.000 και έλαβαν 4.63%.

Τι μας δείχνουν αυτοί οι αριθμοί; Αν μια μεγάλη ΠΑΕ, για παράδειγμα, αποφασίσει να κάνει κόμμα, είναι πιθανό να ντύσει με τα χρώματα της μερικά έδρανα της Βουλής. Σε μία περίοδο έντονου αντισυστημισμού, μπορεί να δούμε διάφορα μανιτάρια να ξεπηδούν στο σαθρό έδαφος της πολιτικής. Μία παρέα ευφάνταστων πανηγυρτζίδων βγαίνει με ωραίο concept στα social και μετά από μερικούς μήνες μεταφέρει τον χαβαλέ στο Κοινοβούλιο. Σας φαίνεται απίθανο; Δεν είναι. Αλλωστε για αυτό το λόγο αρκετές χώρες (11) στην Ευρώπη έχουν θέσει το όριο εισόδου στο 5%. Σε γλιτώνει από φασαρτζήδες και από τυχοδιωκτικά μπαλαντέρ που μπορεί και να κολλήσουν σε κάποιο κυβερνητικό σχήμα.

Λογικά όλα τα παραπάνω, αλλά έχουν απέναντι τους ισχυρό αντίλογο. Αν στις προηγούμενες εκλογές ίσχυε το όριο του 5%, η Βουλή θα ήταν τετρακομματική.

Αυτό θέτει θέμα δημοκρατικής εκπροσώπησης. Ενα μεγάλο κομμάτι του εκλογικού σώματος (κοντά στο 20%) θα έμενε χωρίς κοινοβουλευτικό αντίκρυσμα. Και μπορεί το ζητούμενο να είναι η σταθερότητα, όπως ευαγγελίζονται οι υπέρμαχοι της αλλαγής εκλογικού νόμου, αλλά ο πυρήνας της δημοκρατίας βρίσκεται στην εκπροσώπηση.

Για να το θέσω αλλιώς: με όριο εισόδου στο 3% έχεις ένα Κοινοβούλιο που λειτουργεί ως καθρέφτης κοινωνικής εκπροσώπησης. Με όριο στο 5% το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στη διακυβέρνηση και στη σταθερότητα που απαιτεί. Ό,τι και να κάνεις, μακροπρόθεσμα πληρώνεις ένα τίμημα: ή θυσιάζεις λίγο την εκπροσώπηση για τη σταθερότητα, ή θυσιάζεις τη σταθερότητα για περισσότερη εκπροσώπηση.

Ναι, είναι ένα ενδιαφέρον debate που έχει ταυτόχρονα μικροκομματική σκοπιμότητα, αλλά και υπαρξιακό προσανατολισμό. Και κυρίως απαιτεί ευρεία συναίνεση. Αν η κυβέρνηση ανεβάσει τον πήχη εισόδου στη Βουλή (θα ισχύσει από τις μεθεπόμενες εκλογές, αλλά ξέρουμε ότι η επόμενη αναμέτρηση θα είναι διπλή), θα μπορεί να επικαλεστεί τη σταθερότητα, αλλά όλοι θα γνωρίζουμε ότι πάει να φέρει το παιχνίδι στα μέτρα της. Σημειώστε πάντως ότι αν συμβεί αυτό, δεν κερδίζει μόνο η κυβέρνηση, αλλά όλα τα κόμματα που έχουν σίγουρη την παρουσία τους στο Κοινοβούλιο. Αν, από την άλλη, δεν αλλάξει τον εκλογικό νόμο και ο Πρωθυπουργός αποκλείσει το ενδεχόμενο, θα επιδείξει θεσμική συνέπεια, κάτι που δεν έκανε σε μία σειρά άλλων θεμάτων. Σε δύο εβδομάδες θα πάρουμε απάντηση.

Όμως, ούτως ή άλλως, είναι μία κακή περίοδος για να συζητήσεις την αλλαγή του εκλογικού νόμου. Αυτές οι κουβέντες δεν γίνονται με την κυβέρνηση στα σχοινιά. Χρειάζεται ήπιο πλαίσιο και μεγάλη, τη μεγαλύτερη δυνατή, απόσταση από τις εκλογές.