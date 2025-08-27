Π. Μαρινάκης: Ένας γαλάζιος Πολάκης (με γραβάτα)…

Ο Παύλος Πολάκης μεγαλούργησε τα προηγούμενα χρόνια με κουτσαβακισμούς του τύπου “να κατέβω κάτω να τον θάψω τρία μέτρα κάτω από τη γη”. Φιλοδοξεί ο συνονόματός του, Παύλος Μαρινάκης, να εξελιχθεί σε Πολάκη με γραβάτα;

Τι είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος; Αυτό που λέει η λέξη. Το πρόσωπο που επιλέγει ο εκάστοτε πρωθυπουργός για να προβάλει την κυβερνητική πολιτική και να απαντά στους αντιπάλους της.

Σε ακραίες περιπτώσεις είναι- ή μάλλον καταντάει- κάτι άλλο. Αυτό που είχε πει το 1977, σε μια στιγμή αυτοκριτικής, ο εκπρόσωπος της δεύτερης κυβέρνησης Καραμανλή, Αθανάσιος Τσαλδάρης: «Ο εκπρόσωπος είναι το αποσμητικό της κυβερνητικής τουαλέτας»! Προφανώς, εννοούσε ότι η τουαλέτα αυτή βρωμάει και κάποιος έπρεπε να επιχειρεί να διώχνει τη βρώμα.

Αυτά διηγούνταν παλιοί δημοσιογράφοι σε μας τους(τότε) νεοσσούς του επαγγέλματος και το θυμήθηκα με αφορμή όσα είπε προχτές ο νυν κάτοχος της θέσης Παύλος Μαρινάκης (ευτυχώς, δεν έχει σχέση με τη δημοσιογραφία, δικηγόρος δηλώνει). Στην πρώτη του εμφάνιση στο Πρες Ρουμ (αίθουσα Τύπου) μετά τις καλοκαιρινές διακοπές εμφανίστηκε φορτσάτος και με φράσεις και επιχειρήματα που παρέπεμπαν σε άλλες εποχές, του αριστερού συνονόματού του Παύλου Πολάκη.

Ο Μαρινάκης είπε, λοιπόν, δύο πράγματα σε αυτές τις δηλώσεις του, επιτιθέμενος σε ένα κόμμα της αντιπολίτευσης και σε έναν πρώην πρωθυπουργό.

Για το ΠΑΣΟΚ είπε ότι «πολιτεύεται με όρους πολιτικής απάτης» και είναι «άδειο βαρέλι που κάνει περισσότερο θόρυβο»! Ευτυχώς, το ΠΑΣΟΚ δεν απάντησε στον ίδιο «μη τοξικό» τόνο.

Θα μπορούσε κανείς να πει «έλα μωρέ, πρώτη φορά λέγονται τέτοια; Συνήθη πράγματα είναι». Μπορεί. Αλλά έχει και συνέχεια.

Ο Μαρινάκης άφησε το ΠΑΣΟΚ και έπιασε τον Αλέξη Τσίπρα. Για τον οποίο είπε τη… μεγαλειώδη φράση «στους μόνους που έχει λείψει ο κ. Τσίπρας είναι στους 17.000 βαρυποινίτες, στους βιαστές και τους εμπρηστές, η διακυβέρνηση του ήταν η ευτυχέστερη περίοδος για αυτούς»!

Πάλι καλά που δεν συμπλήρωσε ότι ο ξημεροβραδιαζόταν σε καταγώγια μαζί με βαρυποινίτες, βιαστές και εμπρηστές, για τους οποίους έδωσε εντολή στον τότε υπουργό Δικαιοσύνης να φτιάξει ύποπτους νόμους και να τους ευεργετήσει!

Δεν πρόκειται για επιχειρηματολογία πολιτικού αντιπάλου, πόσο μάλλον εκπροσώπου κυβέρνησης. Πρόκειται για ρητορεία φανατισμένου ΟΝΝΕΔίτη(ή ΔΑΠίτη) περασμένων δεκαετιών, που όχι και τόσο παλιά(το 2012) είχε απειλήσει να…καθαρίσει(!) τον Τσίπρα με εμφυλιοπολεμική λογική.

Νέος ήταν τότε, ο φανατισμός τον έτρεφε, κατάλαβε τι έγραψε και έσβησε από το λογαριασμό του την ανάρτηση. Συγχωρεμένος. Αλλά γιατί επανέρχεται σήμερα με τόσο «τοξική» λογική, την οποία μέρα παρά μέρα καταλογίζει στους άλλους η κυβέρνηση και το κόμμα του;

Ο Μαρινάκης του 2012, που απειλούσε τον Τσίπρα, ήταν ένας άπειρος και φανατικός νεαρός. Ο σημερινός Μαρινάκης τι νόημα έχει να μιλάει έτσι; Να χαρακτηρίζει ένα κόμμα «άδειο βαρέλι» και να αποδίδει σε έναν πρώην πρωθυπουργό προνομιακές σχέσεις με κακοποιούς κτλ; Φαντάζεται τι μπορεί να γίνει αύριο, όταν στη θέση του μπορεί να βρίσκεται ένας αντίπαλος; Μπορεί αυτός να κάνει αντιπαράθεση λέγοντας ότι ο Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός «δολοφόνησε 57 στα Τέμπη» ή «είχε φίλους λωποδύτες τύπου Φραπέ και Χασάπη»;

Ο Πολάκης μεγαλούργησε τα προηγούμενα χρόνια με κουτσαβακισμούς του τύπου «να κατέβω κάτω να τον θάψω τρία μέτρα κάτω από τη γη». Ο Πολάκης έχει ησυχάσει εσχάτως. Φιλοδοξεί ο συνονόματος του Μαρινάκης να εξελιχθεί σε Πολάκη με γραβάτα;

Επανερχόμαστε στην αρχή: Είναι κατανοητό να γίνεται ο εκπρόσωπος «αποσμητικό για την κυβερνητική τουαλέτα», όπως είχε πει ο παλιός χιουμορίστας. Αλλά από τότε έχει περάσει μισός αιώνας. Ας μην αφήσουμε την ακαθάριστη τουαλέτα να γίνει βόθρος…