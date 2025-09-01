Πώς “ξεχάσαμε” ξυλόλιο και Novartis

Σήμερα δεν βγαίνει κανένας πολιτικός να μιλήσει για παράνομο φορτίο. Τη δε Novartis, δεν υπερασπίζεται ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όμως σε αυτή τη χώρα, με το έλλειμμα εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς, έχεις το δικαίωμα να επιλέγεις την πραγματικότητα που σου αρέσει περισσότερο.

Το πόρισμα της Πυροσβεστικής συμπεραίνει ότι η επιβατική αμαξοστοιχία, στα Τέμπη, δεν μετέφερε παράνομο φορτίο. Και στηρίζεται στην κατάσταση των βαγονιών που δεν φέρουν ίχνη έκρηξης. Άλλωστε και η σορός του μηχανοδηγού δεν ήταν απανθρακωμένη.

Έχετε κάθε δικαίωμα να δεχθείτε ή να απορρίψετε το πόρισμα – δεν είναι αυτό το θέμα μου. Αν διαβάσετε τα σχόλια κάτω από τη σχετική ανάρτηση της κυρίας Καρυστιανού, θα δείτε ότι αρκετοί συμπολίτες μας θεωρούν τους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής επίορκους, αργυρώνητους, λακέδες του συστήματος κ.λ.π. Επίσης αρκετοί τα βάζουν με το Νίκο Πλακιά, πατέρα των κοριτσιών που χάθηκαν στην τραγωδία, επειδή έχει άλλη άποψη. «Οι εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης βρίσκονται στη λειτουργία του σιδηροδρόμου, όχι σε παράνομο φορτίο».

Στο δικαστήριο συνεχίζεται η δίκη των ανθρώπων που, ως προστατευόμενοι μάρτυρες, υπέδειξαν πολιτικούς και τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ως δωροδοκηθέντες από τη Novartis. Οι εν λόγω άνθρωποι είναι ήδη πλούσιοι καθώς έλαβαν αμοιβή από το αμερικανικό Δημόσιο ως ποσοστό από το πρόστιμο που κατέλαβε η Novartis, για τις αθέμιτες πρακτικές της.

Διευκρινίζεται ότι στις υπόλοιπες χώρες το σκάνδαλο αφορούσε τις παράνομες παροχές προς γιατρούς προκειμένου να συνταγογραφούνται φάρμακα της εταιρείας. Στην Ελλάδα δεν ετέθη θέμα για γιατρούς, αλλά για πολιτικούς. Ωστόσο η υπόθεση μπήκε στο αρχείο καθώς οι καταθέσεις των μαρτύρων δεν αποδείχθηκαν. Στη δίκη τους, οι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες, υποστήριξαν ότι οι καταγγελίες τους προήλθαν από όσα άκουσαν από τον επικεφαλής της εταιρείας -οι ίδιοι δεν είδαν τίποτα. Τέλος πάντων, η εισαγγελική πρόταση αναφέρεται στην ενοχή των κατηγορουμένων για ψευδή κατάθεση. Τίποτα το σπουδαίο, δηλαδή, ούτε οι ίδιοι ούτε τα χρήματα τους (σε τράπεζες του εξωτερικού) κινδυνεύουν.

Και σε αυτήν την υπόθεση μπορείτε να πιστέψετε ό,τι σας αρέσει. Είναι πολλοί οι συμπολίτες που γράφουν στα social ότι η σύνθεση του δικαστηρίου είναι στημένη. Αλλά και εδώ, δεν είναι αυτό το θέμα μου.

Αυτό που με εντυπωσιάζει είναι κάτι άλλο. Και οι δύο περιπτώσεις, του παράνομου φορτίου και της Novartis, είναι τώρα σαν να μην απασχολούν κανέναν ή, τέλος πάντων, δεν βρίσκονται ψηλά στη λίστα με τα επίκαιρα που μας ενδιαφέρουν. Το «παράνομο φορτίο», που έβγαλε όλη την Ελλάδα στους δρόμους, σήμερα εμφανίζεται, περίπου, ως μία παρεξήγηση. Η δε Novartis, που μας συστήθηκε ως «το μεγαλύτερο σκάνδαλο από καταβολής ελληνικού κράτους», δεν παίζει ούτε στις ειδήσεις.

Φυσικά υπάρχει εξήγηση. Όσοι επένδυσαν πολιτικά στις δύο υποθέσεις, σταμάτησαν να μιλούν ή χαμήλωσαν τους τόνους κοντά στα όρια της σιωπής. Σήμερα δεν βγαίνει κανένας πολιτικός να μιλήσει για παράνομο φορτίο. Τη δε Novartis, δεν υπερασπίζεται ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ -ακόμα και ο Τσίπρας δήλωσε ότι οι χειρισμοί δεν ήταν οι καλύτεροι δυνατοί.

Τι έμεινε, λοιπόν; Μαλώσαμε, διαδηλώσαμε, φωνάξαμε, βασισμένοι σε πλάνες; Τελικά δεν υπήρχε ξυλόλιο, μήτε σκάνδαλο Novartis; Πού χάθηκαν οι εμπειρογνώμονες που έγιναν γνωστοί με τις αποκαλύψεις για παράνομο φορτίο; Και γιατί στα πάνελ δεν συζητούν για τη Novartis; Δεν έχω ιδέα. Ομως ξέρω ότι σε αυτή τη χώρα, με το έλλειμμα εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς, έχεις το δικαίωμα να ζεις στην πραγματικότητα που επιλέγεις.