Το Ισραήλ δολοφονεί αδιάκριτα, η Ευρώπη “συγκλονίζεται” και μετά κοιμάται…

Αφού όλοι οι υπερασπιστές του διεθνούς δικαίου “συγκλονίστηκαν”, θα περίμενε κανείς να ακούσει κάτι για κάποια κύρωση στο Ισραήλ, για κάποιο εμπάργκο όπλων- να μη δολοφονούνται, διάβολε, άμαχοι με ευρωπαϊκά όπλα

Ένα διαρκές έγκλημα πολέμου διαπράττεται καθημερινά στη Γάζα. Οι δολοφονίες αμάχων είναι στην ημερήσια διάταξη, αλλά ορισμένες-επειδή έχουν θύματα με ξεχωριστή ιδιότητα- προκαλούν μεγαλύτερες αντιδράσεις. Μέχρι να ξεχαστούν κι αυτές.

Ο στρατός του Ισραήλ έχει εξελιχθεί σε μια καλοκουρδισμένη δολοφονική μηχανή. Και αυτές οι μηχανές λειτουργούν συχνά αυτόνομα, δεν χρειάζεται να έχουν ειδικές εντολές από τους, έτσι κι αλλιώς, εγκληματίες πολέμου πολιτικούς προϊσταμένους τους, τύπου Νετανιάχου.

Τελευταίο δολοφονικό χτύπημα αυτού του τύπου ήταν αυτό που έγινε στο νοσοκομείο Νάσερ και είχε την ιδιαιτερότητα μεταξύ των δεκάδων νεκρών του να είναι και δημοσιογράφοι, που συνεργάζονταν με δυτικά μέσα ενημέρωσης. Φυσικά, ο στρατός «διέταξε έρευνα» και «διαβεβαίωσε» ότι «δεν στοχεύει δημοσιογράφους».

Φυσικά, το Ισραήλ κοροϊδεύει τους πάντες, διότι γνωρίζει ότι κυβερνήσεις και χώρες που μπορούν να αντιδράσουν σε αυτό το δολοφονικό κρεσέντο του απλώς υποκρίνονται ψελλίζοντας διάφορα «καταδικαστικά» λόγια.

Η ειδησεογραφία καταγράφει ότι ο πρόεδρος της Γαλλίας χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το πλήγμα στο νοσοκομείο και κάλεσε το Ισραήλ «να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο». Δεν ξέρουμε να τα γέλια του Νετανιάχου πέρασαν τη Μεσόγειο για να φτάσουν μέχρι το Παρίσι και να τα ακούσει ο Μακρόν.

«Η Γερμανία είναι συγκλονισμένη», ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας αυτής. Πρόκειται για απύθμενη υποκρισία. Διότι ο καγκελάριος Μέρτς είναι αυτός που είχε δηλώνει ωμά και κυνικά τις προάλλες ότι το Ισραήλ «κάνει τη βρώμικη δουλειά για όλους μας». Τότε την έκανε σε βάρος του Ιράν. Τώρα, προφανώς, κάνει τη «δουλειά» με βόμβες σε νοσοκομεία που δολοφονούν αμάχους, συχνά και δημοσιογράφους. Για να «συγκλονισθεί» το γερμανικό ΥΠΕΞ.

«Συγκλονισμένος» δήλωσε και ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας. «Χρειαζόμαστε άμεση εκεχειρία», πρόσθεσε. Δεν επιβεβαιώθηκε η πληροφορία ότι τα χαχανητά του ομολόγου του στο Ισραήλ ακούστηκαν μέχρι τη Μάγχη και δεν έφτασαν στο Foreign Office στο Λονδίνο.

Κι αφού όλοι αυτοί οι υπερασπιστές του διεθνούς δικαίου «συγκλονίστηκαν», θα περίμενε κανείς να ακούσει κάτι για κάποια κύρωση στο Ισραήλ, για κάποιο εμπάργκο όπλων- να μη δολοφονούνται, διάβολε, άμαχοι με ευρωπαϊκά όπλα. Μπα, όλα ήσυχα, «συγκλονίστηκαν» και πήγαν για ύπνο.

Αποκλείεται να ξύπνησαν τρομαγμένοι ακούγοντας τις Ερινύες να τους φωνάζουν: Ανέχεστε τα εγκλήματα, είσθε υποκριτές και συνένοχοι…

ΥΓ: Δεν εντόπισα κάποια καταδίκη από κάποιον κυβερνητικό αξιωματούχο για το χτεσινό έγκλημα. Ευλόγως. Οι εγκληματίες είναι φίλοι τους…