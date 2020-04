Κορονοϊός: Sting, Jimmy Fallon και The Roots έφτιαξαν το απόλυτο remix

Πολλά είναι τα τραγούδια που έχουν γίνει το sountrack της καραντίνας και του κορονοϊού τις τελευταίες βδομάδες, λόγω του περιεχομένου τους.

Τραγούδια που είτε μιλούν για την παραμονή στο σπίτι, είτε για την τήρηση μέτρων ατομικής προστασίας, έγιναν οι "ύμνοι" της δύσκολης περιόδου που διανύουμε και ένα από αυτά είναι το "Don't Stand So Close to Me" των The Police, για ευνόητους λόγους, αφού πλέον πρέπει να τηρούμε απόσταση δύο μέτρων μεταξύ μας, ώστε να αποφύγουμε την εξάπλωση του κορονοϊού.

ADVERTISING

Ο γνωστός τραγουδιστής Sting, ο διάσημος παρουσιαστής Jimmy Fallon και η αμερικανική μπάντα The Roots, αποφάσισαν να το πάνε ένα βήμα παραπέρα και να γίνουν δημιουργικοί, κάνοντας το "Don't Stand So Close to Me" να ακουστεί παντού.

Ένωσαν, λοιπόν, τις δυνάμεις τους από απόσταση και, μέσω διαδικτύου, έφτιαξαν ένα κοινό βίντεο, όπου τραγουδούν και παίζουν το συγκεκριμένο τραγούδι, ενώ το βίντεο προβλήθηκε στην εκπομπή "The Tonight Show". Με φωνή, με αυτοσχέδια μουσικά όργανα με αντικείμενα απ' το σπίτι και με πολλή θετική ενέργεια, δημιούργησαν το δικό τους remix, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Δείτε το βίντεο: