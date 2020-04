Κορονοϊός: Το συγκλονιστικό τραγούδι του Jack Savoretti για συμπαράσταση στην Ιταλία

Με τον τρόπο που ξέρει και αγαπά, δηλαδή τη μουσική, αποφάσισε ο γνωστός καλλιτέχνης Jack Savoretti να συμπαρασταθεί στην Ιταλία, μία από τις χώρες που δέχτηκαν τεράστιο πλήγμα από την εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού και που μετρούν χιλιάδες θανάτους από τη νόσο Covid-19.

Ο Jack Savoretti κυκλοφόρησε ένα νέο τραγούδι με τον τίτλο "Andrà Tutto Bene" (Όλα θα πάνε καλά), το οποίο αφιερώνει στην Ιταλία, ως ένδειξη αλληλεγγύης. Πρόκειται για το πρώτο του ιταλικό κομμάτι και με αυτό θέλει να στείλει ένα μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας στη χώρα, αλλά και παγκοσμίως.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης έγραψε το τραγούδι μαζί με τους Ιταλούς φανς του, κατά τη διάρκεια ενός livestream του στο Instagram, το οποίο έκανε στο πλαίσιο της καραντίνας, και μετά το ηχογράφησε στο home studio του. Τα έσοδα του τραγουδιού θα πάνε στο νοσοκομείο της Ιταλίας "SanMartino Di Genova".

Το βίντεο που συνοδεύει το "Andrà Tutto Bene" στο Youtube είναι άκρως συγκινητικό, καθώς παρουσιάζει εικόνες από τους άδειους δρόμους και τα έρημα πλέον μνημεία της Ιταλίας, αλλά και στιγμιότυπα από τους κατοίκους, που εδώ και αρκετές βδομάδες δίνουν τη δική τους μάχη με τραγούδι και αισιοδοξία από τα μπαλκόνια τους.

Ο Jack Savoretti έχει αναφέρει χαρακτηριστικά για το νέο του τραγούδι: "Ήταν πραγματικά τιμή μου να γράψω αυτό το κομμάτι με τόσους Ιταλούς φίλους και φίλες μου. Μοιραστήκαμε στιγμές της ζωής μας. Η καλύτερη εμπειρία που είχα ποτέ".

Οι στίχοι του "Andrà Tutto Bene" στα αγγλικά έχουν ως εξής:

On this dark night,

All I hear is the beating of my heart,

Listening to my breath as it gets lost in the sky.

The world is changing, but I don't feel like changing it

The city looks empty, but it’s full of love





All will be fine

Let’s not feel divided

There is still time to love

All will be fine

We are distant but united

By our longing to be free





When all of this is over,

We will find each other in front of a sunset,

And we will feel stronger than ever the magic of a moment

Amongst the colours of the sea and a bridge that takes us elsewhere

We will find the words, and break the silence.





All will be fine

Let’s not feel divided

There is still time to love

All will be fine

We are distant but united

By our longing to be free





And when Spring comes

We will blossom like a flower and we will sing again





All will be fine

Let’s not feel divided

There is still time to love

All will be fine

We are distant but united

By our longing to be free