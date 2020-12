Ο 10χρονος σκακιστής που κέρδισε τη Μπεθ Χάρμον του "The Queen’s Gambit"

Ο 10χρονος Όλιβερ Μπόιντελ κατάφερε κάτι που έμοιαζε ακατόρθωτο: νίκησε στο σκάκι μια από τις αγαπημένες του αντιπάλους, τη Μπεθ Χάρμον, πρωταγωνίστρια της επιτυχημένης σειράς του Netflix, "The Queen’s Gambit".

Όπως αναφέρει το Nypost.gr, ο μικρός Όλιβερ, που είναι μαθητής της 5ης δημοτικού στο Μανχάταν, νίκησε την αγαπημένη ηρωίδα σε έναν ψηφιακό αγώνα σκάκι που διοργανώνει η ιστοσελίδα Chess.com. Στον συγκεκριμένο ιστότοπο διεξάγονται αγώνες όπου πραγματικοί παίκτες έρχονται αντιμέτωποι με προσομοιώσεις της Μπεθ Χάρμον σε διάφορες ηλικίες, ενώ υπάρχει ποικιλία στα επίπεδα δυσκολίας.

Ο 10χρονος Όλιβερ παίζει σκάκι από 5 χρονών, είναι εθνικός πρωταθλητής αλλά και πρωταθλητής της Νέας Υόρκης, ενώ κατάφερε να κερδίσει όλους τους αγώνες που έπαιξε με τη φανταστική ηρωίδα.

Εκμεταλλευόμενος, τόσο τις νίκες του όσο και την τεράστια επιτυχία που σημειώνει η σειρά του Netflix, ο Όλιβερ εξέδωσε ένα βιβλίο με τίτλο "He’s Got Moves: 25 Legendary Chess Games as Analyzed by a Smart Kid", στο οποίο αναλύει δώδεκα από τις πιο συγκλονιστικές μάχες σκακιού στην ιστορία, ενώ συμπληρώνει με δικά του μαθήματα προς όσους θέλουν να μπουν στον κόσμο του παιχνιδιού και σημειώνει έξυπνες κινήσεις που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι παίκτες.

Μέρος του βιβλίου του βασίστηκε στις σημειώσεις που κρατά ο ίδιος κατά καιρούς, όταν παρακολουθεί μεγάλους αγώνες στο σκάκι, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως τα δικαιώματα του βιβλίου έχουν ήδη αγοραστεί τόσο για την τηλεόραση όσο και για τον κινηματογράφο.

Τον πρόλογο του βιβλίου έγραψε ένας σπουδαίος δάσκαλος και σύμβουλος στο "The Queen’s Gambit", ο 73χρονος Μπρους Παντολφίνι, ο οποίος υπήρξε μέντορας του Μπόμπι Φίσερ. Ο Όλιβερ θαυμάζει τον Φίσερ και θέλει να βαδίσει στα βήματά του. "Όταν κερδίζω μια παρτίδα, πάντα αισθάνομαι περήφανος και χαρούμενος. Αλλά και όταν χάνω είμαι χαρούμενος, επειδή μαθαίνω από τα λάθη μου", λέει.

