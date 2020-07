Youth for Love: To online παιχνίδι κατά της βίας και του εκφοβισμού

Οι άνισοι κανόνες όσον αφορά το φύλο και οι σχέσεις εξουσίας, αποτελούν βασικό παράγοντα της βίας, που εκδηλώνεται ως εκφοβισμός και σωματική κακοποίηση, σωματική τιμωρία, σεξουαλική και λεκτική παρενόχληση, μη συναινετική επαφή και άλλες μορφές σεξουαλικής επίθεσης. Κάθε χρόνο εκτιμάται ότι 246 εκατομμύρια παιδιά υφίστανται βία στο σχολείο. Το Youth for Love – the game αναπτύχθηκε ως επικοινωνιακό εργαλείο για την προσέγγιση των νέων την Ευρώπης, με στόχο την ευαισθητοποίησή τους για θέματα όπως η έμφυλη βία, ο εκφοβισμός (bullying) και η βία γενικότερα.

Διαθέσιμο σε πέντε γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά, ολλανδικά και ρουμανικά) το παιχνίδι απευθύνεται σε όσες και όσους θέλουν να μάθουν τη δύναμη των δικών τους επιλογών σε περιστατικά βίας και εκφοβισμού και τη σημασία των σωστών αποφάσεων. Οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν έναν χαρακτήρα που τους εμπνέει, να περιηγηθούν στην πόλη και να επιλέξουν το σημείο που θέλουν να ξεκινήσουν. Από εκεί και μετά ξεκινάει η ιστορία τους, καθώς ανάλογα με τις επιλογές που θα κάνουν, η ιστορία θα εξελιχθεί διαφορετικά για την ηρωίδα ή τον ήρωα.



ADVERTISING

Ένα από τα διλλήματα με το οποίο θα έρθουν αντιμέτωποι οι παίκτες είναι το εξής: «η Γιασεμή δεν μπορεί πλέον να κυκλοφορήσει ελεύθερα στο σχολείο γιατί η συμμαθήτριά της Βικτώρια συνεχώς την κοροϊδεύει και την απειλεί. Εσύ τι θα έκανες για να το σταματήσεις; θα ζητούσες βοήθεια; θα το έπαιρνες πάνω σου; Δεν θα έκανες τίποτα;». Τα παιδιά θα κληθούν να δουν τη βία και τον εκφοβισμό από διαφορετικές οπτικές και να καταλάβουν πώς οι αποφάσεις και η στάση τους μπορούν να συμβάλουν στην πρόληψη του εκφοβισμού και την προώθηση του σεβασμού και της ισότητας.

Το παιχνίδι δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Youth for Love, το οποίο υλοποιείται σε 4 ευρωπαϊκές χώρες, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Ρουμανία και το Βέλγιο από την ActionAid Ελλάς, την ActionAid Ιταλίας, την AFOL Metropolitana, το Centrul Parteneriat pentru Egalitate και το University College Leuven-Limburg και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα, Ιθαγένεια (Rights, Equality and Citizenship) της Ε.Ε. Το Youth for Love έχει ως στόχο να συμβάλει στην πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας μεταξύ των εφήβων και να παρέχει στήριξη και ευαισθητοποίηση σε μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με την ύπαρξη, τη μη αποδοχή, τις συνέπειες και τις διαδικασίες διαχείρισης που πρέπει να εφαρμόζονται σε περιπτώσεις έμφυλης βίας. Το συντονισμό των δραστηριοτήτων του Youth for Love στην Ελλάδα έχει η ActionAid Ελλάς.