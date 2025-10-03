Απανωτά κύματα κακοκαιρίας – Βροχές, πτώση θερμοκρασίας και άνεμοι από Δευτέρα

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται από τη Δευτέρα, που θα εκδηλωθεί με βροχές, πτώση θερμοκρασίας και ενισχυμένους ανέμους.

Μέχρι και το μεσημέρι της Παρασκευής (03/10) αναμένεται να διαρκέσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 48ωρης κακοκαιρίας που επελαύνει στη χώρα μας, ενώ αναμένονται καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις, τοπικές χαλαζοπτώσεις, πτώση της θερμοκρασίας αλλά και δυνατά μποφόρ σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Το κύμα κακοκαιρίας έχει πλέον μετατοπιστεί στη βορειοανατολική χώρα, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Ειδικότερα, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

Μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα

Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων

Βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στην κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων. Στα υπόλοιπα ανατολικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο θα υπάρχουν και διαστήματα με βελτιωμένο καιρό. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές δυτικοί βορειοδυτικοί και στα ανατολικότερα τμήματα της χώρας από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στις περισσότερες περιοχές. Στη Μακεδονία δεν θα ξεπεράσει τους 15 με 17 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 20 με 23 και μόνο στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

“Ξαναχαλάει από Δευτέρα ο καιρός”

Παρά το γεγονός, όμως, ότι ο καιρός θα φτιάξει για λίγο μέσα στο Σαββατοκύριακο, φαίνεται ότι χαλάει πάλι από τη Δευτέρα (06/10).

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, ο καιρός θα χαλάσει στις αρχές της εβδομάδας με ένα νέο κύμα κακοκαιρίας να μας βάζει για τα καλά σε φθινοπωρινούς ρυθμούς.

Οπως αναφέρει από το βράδυ της Κυριακής και κυρίως μέσα στη Δευτέρα, οργανώνεται ένα νέο κύμα κακοκαιρίας προς την περιοχή της Αδριατικής και θα κατηφορίσει προς τη χώρα μας.

«Το διήμερο Δευτέρα με Τρίτη περιμένουμε και πάλι κακοκαιρία στη χώρα μας με αρκετές βροχές, πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των ανέμων», σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Αναλυτική πρόγνωση του καιρού για Παρασκευή (03/10)

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη βροχές και καταιγίδες, ισχυρές μέχρι το μεσημέρι. Στην κεντρική Μακεδονία βροχές και καταιγίδες, ισχυρές μέχρι και τις πρωινές ώρες και στη συνέχεια σχετικά βελτιωμένος καιρός με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα νότια τμήματα. Στη δυτική Μακεδονία κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές τις πρώτες πρωινές ώρες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί και στα ανατολικά από ανατολικές και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 και στη Θράκη έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Nεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Πιθανότητα για ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία και την Εύβοια νεφώσεις με βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και πιθανότητα για τοπικές ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Θεσσαλίας. Στις υπόλοιπες περιοχές άστατος με νεφώσεις κατά διαστήματα και λίγες τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 και στα νότια έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Τις πρωινές ώρες νεφώσεις με βροχές και, κυρίως στις Κυκλάδες και τη δυτική Κρήτη, τοπικές καταιγίδες, με τα φαινόμενα να είναι πρόσκαιρα ισχυρά στα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων. Στη συνέχεια άστατος με τοπικές νεφώσεις και λίγες βροχές κατά τόπους.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά στις Κυκλάδες έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες, ισχυρές μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα. Στη συνέχεια σχετικά βελτιωμένος καιρός με λίγες τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί και στα βόρεια νότιοι 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 23 και στα νότια έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αστατος με νεφώσεις κατά διαστήματα και λίγες τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες, ισχυρές μέχρι και τις πρωινές ώρες και στη συνέχεια βελτιωμένος καιρός με τοπικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 04-10-2025

Άστατος καιρός με νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι αργά το απόγευμα κυρίως στην κεντρική και νότια χώρα και το ανατολικό Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν έως τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο και πιθανώς στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στα κεντρικά και τα βόρεια θα φτάσει τους 18 με 20 αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 20 με 23 και τοπικά στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 05-10-2025

Στη δυτική Ελλάδα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και μέχρι το απόγευμα στο ανατολικό Αιγαίο, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες βροχές μικρής διάρκειας. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και από το μεσημέρι στα νότια πελάγη 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 06-10-2025

Αρχικά στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία σε όλα τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες παροδικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 στρεφόμενοι από το απόγευμα σε βόρειους βορειοδυτικούς τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ στα βόρεια 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 07-10-2025

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και κυρίως στα κεντρικά και τα νότια μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση το βράδυ στα δυτικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.