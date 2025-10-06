Η κακοκαιρία “Barbara” φέρνει καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Πού θα χτυπήσει

Η ηλιοφάνεια και οι υψηλές θερμοκρασίες δίνουν τη θέση τους σε βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ.

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει τη χώρα τις επόμενες ημέρες, με τα φαινόμενα να έχουν ήδη ξεκινήσει από το βράδυ της Κυριακής (05/10) και να συνεχίζονται έως την Τετάρτη (08/10).

Αν και όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς, το χαμηλό βαρομετρικό από την Ιταλία που ονομάστηκε “Barbara” δεν θα επηρεάσει πολύ την χώρα μας, καθώς δεν αναμένονται υψηλά ύψη βροχής, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Τρίτης (07/10), η ενίσχυση των ανέμων, οι οποίοι τη Δευτέρα (06/10) και την Τρίτη (07/10) στα πελάγη θα φτάνουν κατά τόπους τα 6-7 μποφόρ και η πτώση της θερμοκρασίας την Τρίτη (07/10) σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σήμερα, Δευτέρα (06/10) αναμένονται πιθανώς κατά τόπους έντονες βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά μέχρι αργά το απόγευμα και στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη καθώς και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού:

Αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρη εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από αργά το απόγευμα στα δυτικά ενώ στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα διατηρηθούν όπου πιθανώς στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη καθώς και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα να είναι κατά τόπους έντονα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι γρήγορα στα δυτικά και βαθμιαία στα βόρεια σε βορείων διευθύνσεων 5 με 6 με τάση ενίσχυσης στα 7 μποφόρ στα βόρεια πελάγη.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 18 με 20 και τοπικά τους 21 βαθμούς αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα από τις απογευματινές ώρες και μέχρι αργά τη νύχτα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα ενώ τη δυτική και κεντρική Μακεδονία από το βράδυ βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 στρεφόμενοι βαθμιαία και από τα δυτικά σε βορείων διευθύνσεων 4 με 5 και στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 και τοπικά 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι κατά τόπους έντονα μέχρι το απόγευμα από τις προμεσημβρινές ώρες στα βόρεια θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι: Αρχικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4, στο Ιόνιο 5 με 6 στρεφόμενοι γρήγορα από τα βόρεια σε βόρειους βορειοδυτικούς 4 με 6, στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στη Θεσσαλία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 έως 5 στρεφόμενοι βαθμιαία και από τα βόρεια σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 και τοπικά 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρεια, μέχρι αργά τη νύχτα πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα.

Άνεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 στρεφόμενοι βαθμιαία σε νοτίων διευθύνσεων τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι από αργά το απόγευμα σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση από αργά το απόγευμα

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και το απόγευμα βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5, στα θαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού την Τρίτη 07-10-2025

Σε όλη τη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα τις πρωινές ώρες στη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 7 και στο Ιόνιο πιθανώς έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια.

Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 15 με 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 18 με 22 και τοπικά στα νότια τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού την Τετάρτη 08-10-2025

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.