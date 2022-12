Καιρός: Γιορτές με ήπιες θερμοκρασίες στην Ευρώπη και βαρυχειμωνιά στις ΗΠΑ

Εντυπωσιακή διαφορά στις θερμοκρασίες παρατηρείται μεταξύ Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής από σήμερα 22 Δεκεμβρίου 2022. H Ευρώπη έχει και θα έχει ήπιο καιρό, ενώ αντίθετα ο Καναδάς και οι ΗΠΑ προβλέπεται να βιώσουν μια ιστορική ψυχρή εισβολή που έρχεται από την Αρκτική.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι προβλέπεται σημαντική κάθοδος αρκτικού αέρα, η οποία θα επιφέρει επικίνδυνα ψυχρές συνθήκες σε περιοχές του Καναδά και στις κεντρικές και ανατολικές ΗΠΑ δυο ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα του 2022. Στην Ευρώπη θα επικρατήσει διαφορετική κατάσταση και παρακάτω θα εξηγήσουμε τον λόγο που θα προκαλέσει αυτή τη διαφορά.

ADVERTISING

Ο παραπάνω χάρτης δείχνει τις ανωμαλίες της επιφανειακής θερμοκρασίας του αέρα που προβλέπονται για τις 23 Δεκεμβρίου 2022. Δημιουργήθηκε από τον συνδυασμό των δορυφορικών παρατηρήσεων με τις θερμοκρασίες που προβλέπονται από μια έκδοση του παγκόσμιου μοντέλου Goddard Earth Observing System (GEOS), το οποίο χρησιμοποιεί μαθηματικές εξισώσεις για την αναπαράσταση φυσικών διεργασιών στην ατμόσφαιρα.

Το νέο αυτό μοντέλο έχει προστεθεί στα νέα εργαλεία της NASA αν και προς το παρόν έχει καθαρά ερευνητικό προσανατολισμό . Οι πιο σκούρες μπλε περιοχές υποδεικνύουν τις περιοχές όπου οι επιφανειακές θερμοκρασίες αναμένεται να πέσουν τουλάχιστον 25 βαθμούς κάτω από το μέσο όρο.

«Το αρχικό κύμα παγωμένου αέρα θα βυθιστεί γρήγορα νότια από τον Καναδά στο Τέξας στις 22 προς 23 Δεκεμβρίου και θα πυροδοτήσει ένα εντυπωσιακό χειμερινό σύστημα κατά μήκος των ορίων του, με πολύ θερμότερο και υγρότερο αέρα να ρέει βόρεια από τον Κόλπο του Μεξικού», εξήγησε ο Gary Partyka, ατμοσφαιρικός επιστήμονας. με το Global Modeling and Assimilation Office στο Goddard Space Flight Center της NASA.

«Αυτό το σύστημα θα δημιουργήσει συνθήκες χιονοθύελλας για μεγάλα τμήματα της Midwest, της κοιλάδας του Οχάιο και των Μεγάλων Λιμνών. Η εξαιρετικά ψυχρή μάζα θα προχωρήσει στη συνέχεια προς το ανατολικό τμήμα των Η.Π.Α.». Η χειμωνιάτικη καταιγίδα θα φέρει σφοδρούς ανέμους, συνθήκες παγοποίησης και αρκετές ίντσες χιονιού. Η συνεκτίμηση της έντονης επίδρασης του ανέμου θα μπορούσε να ωθήσει τις θερμοκρασίες στους -7°F στο Ντάλας, στους -14°F στο Μέμφις και στους -32°F στο Κάνσας Σίτι και στους -45°F στο Sioux Falls, ανέφερε η Washington Post.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο Cheyenne προειδοποίησε ότι οι θερμοκρασίες θα μπορούσαν να πέσουν έως και -70°F στο ανατολικό Wyoming. «Η πρόβλεψη ανέμου περιλαμβάνει μερικές από τις πιο ακραίες τιμές που θα δείτε ποτέ», προειδοποίησε το γραφείο της Cheyenne. «Ελέγξτε τους ηλικιωμένους και ευάλωτους, προστατέψτε τα κατοικίδια ζώα, προστατέψτε τα ζώα!»

Ενώ οι επίσημες προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας βασίζονται σε γνωστα και δοκιμασμένα μοντέλα καιρού που διατηρεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι δυνατότητες πρόγνωσης καιρού του μοντέλου GEOS στο Goddard επεκτείνονται κυρίως για ερευνητικούς σκοπούς και για την υποστήριξη συγκεκριμένων δορυφορικών αποστολών και εκστρατειών της NASA. Για να δούμε όμως γιατί η Ευρώπη θα έχει διαφορετικό καιρό.

Ο κύριος λόγος οφείλεται στην επίδραση του Jet Stream στην Ευρώπη που θα έχει τελείως διαφορετικά από τα χαρακτηριστικά του πολικού αεροχείμαρου της Αμερικής .

Σημειώνεται ότι η κατάβαση των πολύ ψυχρών μαζών στην Αμερική στην Ευρώπη θα προκαλέσει τελείως αντίθετο καιρό, καθώς οι ανώτεροι άνεμοι (μέσω του Jet Stream) θα προκαλέσουν νοτιοδυτικό ρεύμα , δηλαδή ζεστό καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της γηραιάς Ηπείρου . Η κίνηση των αερίων μαζών είναι χαρακτηριστική και εμφανής στο παραπάνω βίντεο.

Πηγή : NASA Earth Observatory image by Joshua Stevens, using GEOS-5 data from the Global Modeling and Assimilation Office at NASA GSFC. Story by Adam Voiland. 22 December 2022

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις