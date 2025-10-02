Κακοκαιρία: Σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές – Πού “θα χτυπήσει” αύριο

Προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας προκάλεσε το κύμα της κακοκαιρίας από το πρωί της Πέμπτης. Πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες.

Εξαιρετικά έντονη αποδεικνύεται η κακοκαιρία που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές.

Βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι συνθέτουν το σκηνικό, με το Αιτωλικό και την Καλαμάτα να βιώνουν τις μεγαλύτερες καταστροφές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ιδιαίτερα ακραία ήταν η κατάσταση στους Παξούς, όπου σημειώθηκε ρεκόρ βροχής, με 100 τόνους νερού να πέφτουν, ενώ στην Αττική, ορισμένες περιοχές δέχθηκαν νερό που αντιστοιχεί σε έναν ολόκληρο μήνα μέσα σε λίγα μόλις λεπτά.

Μάλιστα, στην Αττική η ένταση της βροχόπτωσης ήταν τέτοια, που ξεριζώθηκε δέντρο στο κέντρο της πόλης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνθρωπος.

Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να διαρκέσουν σε ολόκληρη τη χώρα έως και αύριο ενώ προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Κακοκαιρία: Προβλήματα σε Μεσσηνία και Μεσολόγγι

Σημαντικά προβλήματα έχουν προκαλέσει οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην περιοχή του Μεσολογγίου.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε 15 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων από σπίτια και καταστήματα, ενώ πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν στο Αιτωλικό και την Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας.

Οι πλημμύρες προκλήθηκαν κυρίως από φρεάτια που υπερχείλισαν.

Η Καλαμάτα δέχθηκε βροχόπτωση 40 τόνων ανά στρέμμα μέσα σε λίγες ώρες, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πλημμυρικά φαινόμενα σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε σε δώδεκα περιστατικά άντλησης υδάτων, ενώ αρκετές επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές από την εισροή νερού.

Παρά τις δυσκολίες, οι αρχές καταβάλλουν προσπάθειες για την άμεση αποκατάσταση της κανονικότητας, ωστόσο το ενδεχόμενο νέων βροχοπτώσεων προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους και τους φορείς.

Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στον Όλυμπο

Παράλληλα, τα πρώτα χιόνια έκαναν την εμφάνισή τους στα ορεινά της Βόρειας Ελλάδας και στα λευκά ντύθηκαν οι κορυφές του Ολύμπου, του Καϊμακτσαλάν Πέλλας και του Φαλακρού Δράμας.

Το χιόνι κάλυψε την πλαγιά του Ολύμπου και πιο συγκεκριμένα το Καταφύγιο Κάκαλος στα 2.650 μέτρα υψόμετρο. Η θερμοκρασία έπεσε στους -1 βαθμούς Κελσίου, ενώ πυκνή νέφωση καλύπτει το βουνό. Επίσης, «άσπρισαν» το χιονοδρομικό κέντρο του Καϊμακτσαλάν, σε ύψος 2.380 μέτρων, αλλά και το χιονοδρομικό του Φαλακρού.

Επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου ΕΜΥ – Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπεται στη χώρα μας μέχρι και αύριο.

Σύμφωνα με επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε χθες, από ισχυρά φαινόμενα θα επηρεαστούν οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

Α. Σήμερα Πέμπτη (02/10)

α. Μέχρι νωρίς το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου

β. Μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο

γ. Στην κεντρική Μακεδονία

δ. Μέχρι και το βράδυ κατά διαστήματα στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής έως και το απόγευμα), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες

ε. Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την ανατολική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων

στ. Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.

Β. Αύριο Παρασκευή (03/10)

α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα

β. Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

γ. Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων.

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:

α. Στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα σήμερα μέχρι και τις πρωινές ώρες αύριο

β. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι αύριο

γ. Στα Δωδεκάνησα από νωρίς αύριο το πρωί μέχρι το απόγευμα.

Κακοκαιρία: Κλειστά τα σχολεία αύριο στη Ρόδο

Την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων, αποφάσισε για την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, ο δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης.

Η απόφαση ελήφθη λόγω των καιρικών φαινομένων που αναμένεται -σύμφωνα με την ΕΜΥ- να πλήξουν τα Δωδεκάνησα.

Η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναφέρει ότι η κορύφωση των καιρικών φαινομένων συμπίπτει με τις ώρες μετακίνησης μαθητών και εκπαιδευτικών προς τα σχολεία, ως εκ τούτου κρίθηκε απαραίτητο το προληπτικό κλείσιμό τους.

Η πρόγνωση του καιρού την Παρασκευή (03/10)

Βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα, μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία, μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μέχριτο απόγευμα στα Δωδεκάνησα.

Σημειώνεται ότι στα υπόλοιπα ανατολικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο θα υπάρχουν και διαστήματα με βελτιωμένο καιρό. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές δυτικοί βορειοδυτικοί και στα ανατολικότερα τμήματα της χώρας από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στις περισσότερες περιοχές. Στη Μακεδονία δεν θα ξεπεράσει τους 15 με 17 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 19 με 22 και μόνο στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει τους 24 με 25βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο (04/10)

Άστατος καιρός με νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα κυρίως στη κεντρική και νότια χώρα και το ανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια.

Ο καιρός την Κυριακή (05/10)

Σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Πιθανότητα για λίγες βροχές μικρής διάρκειας στην Κρήτη. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και μόνο στα Δωδεκάνησα θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο στις περισσότερες περιοχές.

Ο καιρός την Δευτέρα (06/10)

Σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο.Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα Δωδεκάνησα 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.