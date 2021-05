Αναβαθμίστηκε το γραφείο πληροφοριών του ΕΟΤ στο αεροδρόμιο της Αθήνας

Το αναβαθμισμένο γραφείο πληροφοριών του ΕΟΤ, στο χώρο των αφίξεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», εγκαινιάστηκε από τον υπουργό Τουρισμού, Χάρη Θεοχάρη, τον γενικό γραμματέα του ΕΟΤ, Δημήτρη Φραγκάκη, και τη γενική διευθύντρια του Οργανισμού, Σοφία Λαζαρίδου.

Στο λειτουργικό χώρο του γραφείου, κυριαρχούν οι εικόνες από τη νέα διαφημιστική καμπάνια του ΕΟΤ «All you want is Greece», που προβάλλονται σε μεγάλα φωτεινά backlit αντανακλώντας το φως και τα χρώματα της Ελλάδας.

«Είναι πολύ σημαντικό που, μετά από περίπου 10 χρόνια, ο ΕΟΤ έχει και πάλι περίπτερο στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”. Εδώ παρέχονται δύο ειδών πληροφορίες. Οι πρώτες αφορούν στην ασφάλεια. Ο κόσμος θέλει να μάθει για τα υγειονομικά πρωτόκολλα, τι ισχύει, τι υποχρεώσεις έχει. Αλλά έχουμε και την εφαρμογή “Visit Greece app” για τα κινητά τηλέφωνα και μέσα από αυτήν προσφέρουμε πληροφορίες σε κάθε ενδιαφερόμενο. Παρέχονται όμως και πληροφορίες που έχουν σχέση πώς μπορούν να πάνε στα νησιά μας, για το πώς μπορούν να γνωρίσουν την Ελλάδα», ανέφερε ο Χάρης Θεοχάρης, ενώ ο Δημήτρης Φραγκάκης επισήμανε ότι «το νέο γραφείο πληροφοριών του ΕΟΤ στο Αεροδρόμιο των Αθηνών είναι μία ακόμα έμπρακτη απόδειξη ότι η προετοιμασία μας για το άνοιγμα του τουρισμού είναι εξαιρετικά μεθοδική. Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε επισκέπτες μας από το εξωτερικό με έναν νέο, σύγχρονο και πιο λειτουργικό χώρο ο οποίος θα εξυπηρετεί τον κόσμο πρώτα από όλα με ασφάλεια. Ο ΕΟΤ εκτός από την καμπάνια προβολής της χώρας στο εξωτερικό, φροντίζει και για την εικόνα της Ελλάδας κατά την άφιξη ενός επισκέπτη στο μεγαλύτερο αεροδρόμιό της. Αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες μας συμβάλλοντας έτσι και στην ακόμα καλύτερη προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος».

