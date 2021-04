Άνοιγμα σχόλείων: Επιστροφή μαθητών στα Λύκεια με self tests και μέτρα προστασίας

Ολοκληρώνονται οι προετοιμασίες για το άνοιγμα των Λυκείων, τη Δευτέρα, με τα self tests να αποτελούν τον καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας του εγχειρήματος. Οι δήμοι της χώρας έχουν μεριμνήσει για τον καθαρισμό των εκπαιδευτικών δομών και έχουν φροντίσει για τη χορήγηση μασκών και αντισηπτικών, οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας έχουν συντονίσει εκπαιδευτικούς και μαθητές, ενώ οι φαρμακοποιοί έχουν διασφαλίσει την παροχή των απαιτούμενων tests για όλους του συμμετέχοντες στη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Θεσσαλονίκη

Μαθητές των τριών τάξεων Λυκείου σε 370 σχολικές μονάδες θα επιστρέωουν στα θρανία στη Κεντρική Μακεδονία, φέροντας μαζί τους τη σχολική κάρτα που έχουν εκδώσει μέσω της πλατφόρμας αυτοδιαγνωστικών ελέγχων (self-tests) για τον SARS-CoV-2.

«Θέλουμε οι μαθητές να είναι σε ένα περιβάλλον όσο γίνεται πιο ασφαλές, δε θέλουμε εστίες μετάδοσης του ιού και τηρούμε απαρέγκλιτα τις οδηγίες που μας έχουν δοθεί βάσει των εισηγήσεων των λοιμωξιολόγων», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Θωμάς Μπαχαράκης, εξηγώντας ότι «τώρα προστέθηκαν στα μέτρα πρόληψης και προστασίας οι αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, παράλληλα όμως μεριμνούμε και για όσα ίσχυαν ήδη και αφορούν την υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, τη διαφορετική ώρα προσέλευσης και τα διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών, τη χρήση αντισηπτικών, τον σχολαστικό καθαρισμό και τακτικό αερισμό των χώρων».

Εβρος-Ροδόπη

Σε πλήρη ετοιμότητα, για την επανέναρξη των δια ζώσης μαθημάτων τη Δευτέρα, βρίσκονται οι σχολικές μονάδες σε Έβρο και Ροδόπη καθώς και στο σύνολο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με τον Περιφερειακό διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α.Μ.Θ., Κωνσταντίνο Μπαντίκο. «Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η απόφαση επανέναρξης των δια ζώσης μαθημάτων, έχουμε προβεί σε επανειλημμένες τηλεδιασκέψεις τόσο με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, όσο και με τους διευθυντές εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της περιοχής ευθύνης μας. Έχουν δοθεί οι απαιτούμενες οδηγίες και γίνονται όλες οι προαπαιτούμενες ενέργειες για την απρόσκοπτη εφαρμογή της δια ζώσης λειτουργίας και είμαστε έτοιμοι…» δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Μπαντίκος, συμπληρώνοντας πως οι επαφές όλων των εμπλεκόμενων φορέων, συνεχίζονται καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου για τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων και την έγκαιρη επίλυσή τους. Ήδη, από την Παρασκευή και σε συνεννόηση με τις κατά τόπους Τοπικές Αυτοδιοικήσεις, το προσωπικό καθαριότητας βρίσκεται στις σχολικές μονάδες στις οποίες μεταξύ άλλων έχει γίνει και ο απαραίτητος έλεγχος επάρκειας αντισηπτικών και μασκών.

«Αυτό το διάστημα έχουμε ακόμη να διαχειριστούμε δύο θέματα. Τη διενέργεια του αυτοδιαγνωστικού τεστ από τους μαθητές των λυκείων και της διανομής των τεστ στα Εσπερινά λύκεια», δηλώνει ο κ. Μπαντίκος. «Το τεστ είναι υποχρεωτικό για μαθητές, εκπαιδευτικούς αλλά και όλους όσοι εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία που ξεκινάει στις σχολικές μονάδες και όλοι μπορούν να το προμηθευτούν. Είναι υποχρεωτικό να γίνει, βάση της συγκεκριμένης απόφασης αλλά κυρίως για την προστασία των μαθητών, των εκπαιδευτικών, του κοινωνικού τους περίγυρου. Το υπουργείο Παιδείας έχει επιδοθεί σ' έναν τιτάνιο αγώνα για να μπορούν μέσα σε δύο ημέρες, περισσότεροι από 300.000 δικαιούχοι, να παραλάβουν έγκαιρα το τεστ, πριν την έναρξη των μαθημάτων. Ενδεικτικό του εύρους του εγχειρήματος είναι το γεγονός της συνεργασίας τουλάχιστον έξι υπουργείων, μεταξύ των οποίων του Υγείας, Παιδείας, Εξωτερικών ακόμη και το Αμύνης έχει εμπλακεί ώστε να παραδοθούν τα τεστ έγκαιρα σε απομακρυσμένες περιοχές, νησιά κ.λ.π. Υπάρχει ένα θέμα, το οποίο θα επιλυθεί εντός των επόμενων ημερών, με τα Εσπερινά, όπου εκεί έχουμε ενήλικες μαθητές που ξέφευγαν ηλικιακά από την κατηγορία αυτή των μαθητών που σε πρώτο επίπεδο δόθηκε η δυνατότητα παραλαβής των τεστ από τα φαρμακεία. Γι΄αυτό και μόνο για την πρώτη μέρα, δηλαδή τη Δευτέρα, τα τεστ θ' αποσταλούν στις ίδιες τις σχολικές μονάδες, όπου είναι ενημερωμένοι οι διευθυντές να τα διανείμουν στους ενήλικες μαθητές με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο. Μιλάμε για τα Εσπερινά λύκεια που θα λειτουργήσουν το βράδυ της Δευτέρας». Ειδική μέριμνα υπήρξε και για παιδιά αλλοδαπών και τους μετακλητούς εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε μειονοτικά γυμνάσια-λύκεια της Ροδόπης, οι οποίοι αν και δεν έχουν ΑΜΚΑ έχουν δοθεί οι σχετικές οδηγίες είτε να τα προμηθευτούν είτε να κάνουν το rapid test σε κάποιο από τα δημόσια κέντρα που λειτουργούν.

Σε ότι αφορά στη διαδικασία επίδειξης του αποτελέσματος του αυτοδιαγνωστικού τεστ εξηγεί: «Ο μαθητής προσερχόμενος στο σχολείο θα πρέπει να φέρει την κάρτα που εκτυπώνει από την πλατφόρμα self-testing.gov.gr, που ήδη έχει τεθεί σε λειτουργία και στην οποία θα αναγράφεται το αποτέλεσμα του τεστ. Ο νόμος έχει την υποχρεωτικότητά του και μαθητής χωρίς το τεστ δεν επιτρέπεται να μπει στην αίθουσα. Αυτό δεν σημαίνει ότι τον αφήνεις έξω από το σχολείο. O εκπαιδευτικός συζητώντας με τον μαθητή μπορεί να ενημερωθεί γιατί δεν το έκανε. Μπορεί να υπήρξε κάποιο θέμα που δεν του επέτρεψε να το κάνει. Σε πρώτη φάση μπορεί να ειδοποιηθεί ο κηδεμόνας ή ο γονέας του. Μπορούν να πάνε στο πλησιέστερο δημόσιο κέντρο για να κάνει τουλάχιστον ένα rapid test και να επιστρέψει στο σχολείο. Η αντιμετώπιση πρέπει να είναι σ' ένα επίπεδο κατανόησης των ιδιαίτερων δυσκολιών, που ενδεχομένως υπάρξουν και την εύρεση εναλλακτικών για να ξεπεραστούν αυτά τα θέματα. Υπάρχουν διάφορες αποχρώσεις αυτού και καλούμαστε να τους χειριστούμε ανά περίπτωση πάντα σε συνεννόηση και οι διευθύνσεις εκπαίδευσης και οι διευθύνσεις σχολικών μονάδων μ' εμάς την Περιφερειακή Διεύθυνση, να προσπαθήσουμε να εξομαλύνουμε όποιο τυχόν πρόβλημα υπάρχει».

Πάτρα

Η απαραίτητη προετοιμασία για την επαναλειτουργία των Λυκείων τη Δευτέρα έχει ολοκληρωθεί, δηλώνουν στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο διευθυντής της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αχαΐας, Ανδρέας Ζέρβας και ο αντιδήμαρχος Παιδείας του δήμου Πατρέων, Τάκης Πετρόπουλος.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο Ανδρέας Ζέρβας, «όπου υπήρχαν προβλήματα, όπως για παράδειγμα στα σχολεία όπου λειτουργούν Γυμνάσια με Λυκειακές τάξεις, φροντίσαμε να δώσουμε λύση» και εξηγεί: «Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπου το μισό σχολείο λειτουργεί με τηλεκπαίδευση και το άλλο μισό δια ζώσης, εμείς προχωρήσαμε στην αλλαγή των προγραμμάτων, ώστε να μπορούν οι συνάδελφοι να πάνε στις λυκειακές τάξεις και οι άλλοι να συνεχίσουν την διδασκαλία στα Γυμνάσια, μέσω της τηλεκπαίδευσης».

Όσον αφορά στα μέτρα υγιεινής και προστασίας, ο Ανδρέας Ζέρβας τονίζει ότι θα υπάρχουν στα σχολεία μάσκες, αντισηπτικά και καθαριότητα, ενώ, όπως προσθέτει, «έχουμε ξεκινήσει τις τελευταίες ημέρες τους εμβολιασμούς των συναδέλφων κατά της COVID – 19 με τα αδιάθετα εμβόλια από τα εμβολιαστικά κέντρα».

Μιλώντας για τους εμβολιασμούς, αναφέρει πως «όταν υπάρχουν ακυρώσεις, εμείς στέλνουμε στα εμβολιαστικά κέντρα εκπαιδευτικούς με ηλικιακή σειρά, δηλαδή από τους μεγαλύτερους προς τους μικρότερους».

Μάλιστα, για αυτόν τον λόγο, όπως εξηγεί, «υπάρχει μία επιτροπή στη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να μπορούν να εμβολιάζονται εκπαιδευτικοί σε καθημερινή βάση».

Όπως λέει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο Ανδρέας Ζέρβας, «υπάρχει ανταπόκριση από την πλευρά των εκπαιδευτικών για εμβολιασμό, αφού σε καθημερινή βάση εμβολιάζονται περίπου 20 συνάδελφοι».

Όσον αφορά στα self tests, ο Ανδρέας Ζέρβας επισημαίνει ότι «δεν πρόκειται να μπει κανείς στα σχολεία, ούτε εκπαιδευτικός, ούτε μαθητής, εάν πρώτα δεν έχει κάνει το τεστ και δεν έχει μαζί του το αποδεικτικό από την πλατφόρμα ή την υπεύθυνη δήλωση, αν δεν έχει εκτυπωτή».

Σχετικά με την καθαριότητα των σχολείων, ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Τάκης Πετρόπουλος, αναφέρει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ότι «ο δήμος Πατρέων είναι πανέτοιμος και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα με την καθαριότητα των σχολείων που πρόκειται να ανοίξουν και πάλι από την Δευτέρα».

Ηράκλειο

Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες που προβλέπονται, για το άνοιγμα των λυκείων, τη Δευτέρα και στην Κρήτη. Όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης Μανώλης Καρτσωνάκης, σε συνεννόηση με το υπουργείο Παιδείας έχουν αποτυπωθεί και τηρούνται πιστά, όσα προβλέπονται για το άνοιγμα των σχολείων, ενώ σε συνεργασία με του Δήμους, τα λύκεια θα είναι έτοιμα για την επανεκκίνησή τους, με τη δια ζώσης παρουσία μαθητών και καθηγητών.

«Έχει προβλεφθεί σε συνεργασία με τους δήμους, να βρίσκεται ο κατάλληλος εξοπλισμός σε αντισηπτικά και ό,τι άλλο χρειάζεται μέσα στα σχολεία, ενώ ακόμη και το καίριο ζήτημα των καθαριστριών, όπως όλα δείχνουν έχει διασφαλιστεί. Τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να επιστρέψουν με ασφάλεια στο σχολείο και γι’ αυτό δουλεύουμε, ελπίζοντας ότι τη Δευτέρα δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα» δήλωσε ο κ. Καρτσωνάκης, ο οποίος τόνισε ότι το νέο «εργαλείο» των self tests, επίσης θα παίξει το δικό του ρόλο σε αυτή την προσπάθεια ελέγχου και περιορισμού της διασποράς της covid19.

Όπως είπε το μοναδικό πρόβλημα που προέκυψε, ήταν με τα εσπερινά λύκεια, των οποίων οι μαθητές είναι ενήλικες και συχνά άνω των 30 ή και 40 ετών, οπότε τα ΑΜΚΑ τους δεν έχουν ανοίξει μέχρι αυτή την ώρα για προμήθεια των self tests.

«Στα εσπερινά λύκεια και τουλάχιστον για τη Δευτέρα, έχει προβλεφθεί να φτάσει στα χέρια των διευθυντών, ο απαραίτητος αριθμός self tests προκειμένου να διανεμηθούν στους μαθητές, πριν το βράδυ της Δευτέρας που θα ξεκινήσουν τα μαθήματα. Οι μαθητές θα κάνουν τα τεστ και θα μπορούν να συμμετέχουν στο μάθημα, με το ίδιο αποδεικτικό όπως οι μαθητές των ημερήσιων γενικών λυκείων ή των ΕΠΑΛ. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι μέσα στις επόμενες ημέρες τα ονόματα των μαθητών των εσπερινών λυκείων θα μεταβιβαστούν από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, στο υπουργείο Παιδείας και από εκεί στο υπουργείο Υγείας και θα προστεθούν στις λίστες με τους μαθητές για τους οποίους άνοιξε η πλατφόρμα για να έχουν τη δυνατότητα να μέσω του ΑΜΚΑ τους να λάβουν και να κάνουν το self test και να παρακολουθούν κανονικά το μάθημά τους» διευκρίνισε ο κ. Καρτσωνάκης.

Λάρισα

Για το άνοιγμα και την υποδοχή των μαθητών, έχουν προετοιμαστεί τα Λύκεια της Λάρισας, σύμφωνα με τους κανόνες και τα νέα μέτρα προστασίας από τον κορoνοϊό. Όπως εξήγησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής περιφερειακής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας Γιώργος Δονδοτσάκης, η προετοιμασία έχει γίνει τηρώντας όλα τα πρωτόκολλα για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων.

Μεταξύ άλλων ο κ. Δονδοντσάκης τόνισε ότι υλοποιούνται όλες προβλεπόμενες διαδικασίες που αφορούν τα μέτρα προστασίας, όπως είναι η χρήση της μάσκας και των αποστάσεων, συμπληρώνοντας πως «το νέο στοιχείο που διασφαλίζει την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών είναι η εφαρμογή των self-tests».

«Η διαδικασία των self-tests βρίσκεται σε πολύ καλά επίπεδα και με αυτό τον τρόπο, ενισχύεται η προστασία από την μετάδοση του κορoνοϊου στην εκπαιδευτική κοινότητα» δήλωσε ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης, σημειώνοντας παράλληλα πως υπάρχει σχεδιασμός, σε συνεργασία με τους δήμους της Π.Ε Λάρισας, που περιλαμβάνει την απολύμανση και την καθαριότητα των σχολικών κτιρίων, ώστε να λειτουργήσουν από αύριο.

Βόλος

Η ώρα για το άνοιγμα των Λυκείων έφτασε. Στον Βόλο, αλλά και στην υπόλοιπη Μαγνησία και τις Σποράδες, όλα είναι έτοιμα τόσο από πλευράς εκπαίδευσης, δήμων αλλά και φαρμακείων.

Ο διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Βόλο, Χαράλαμπος Σταχτέας, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «έχουμε προετοιμαστεί σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου και κάθε πρόβλημα, που ίσως παρουσιασθεί, θα το αντιμετωπίσουμε τη Δευτέρα το πρωί που θα είναι και η πρώτη ημέρα ανοίγματος των Λυκείων. Τα φαρμακεία τόσο στον Βόλο, όσο και στην Περιφέρεια είναι ήδη εφοδιασμένα με self- tests για την δωρεάν παραχώρησή τους».

Παράλληλα και ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Βόλου, Κωνσταντίνος Ματσιώλης, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι οι συνάδελφοί του έχουν εφοδιάσει τα φαρμακεία τους με τα self tests, αλλά η δυσκολία τους είναι ότι αυτά βρίσκονται σε πενταπλή συσκευασία και αναγκάζονται να χάνουν πολύτιμο χρόνο, ενώ θα πρέπει και οι ίδιοι να δίνουν οδηγίες ή σε πολλές περιπτώσεις να ζητείται η βοήθειά τους για το πρώτο τεστ που θα κάνει ο ενδιαφερόμενος.

Στις Σποράδες αναμένεται να λειτουργήσουν τα Λύκεια και στα τρία νησιά, αφού από ο δήμος Σκιάθου βγήκε από το "βαθύ κόκκινο" που ίσχυε το τελευταίο δεκαπενθήμερο.

Στερεά Ελλάδα

Οι συνεχείς διευκρινίσεις που δίνονται από τους αρμόδιους και η επέκταση της εφαρμογής του self test και στο βοηθητικό προσωπικό των σχολείων, δείχνει να καθησυχάζει την εκπαιδευτική κοινότητα προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των Λυκείων από τη Δευτέρα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο των φαρμακοποιών στη Φθιώτιδα, Νίκο Δασκαλόπουλο, «δεν έχει σημειωθεί κανένα πρόβλημα, καθώς υπάρχει επάρκεια σε self tests σε όλα τα φαρμακεία και συγχρόνως η πλατφόρμα δουλεύει κανονικά». Ακόμη και προβλήματα που προέκυψαν σε απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές (εκεί που οι μαθητές διανύουν 20 ή 30 χιλιόμετρα με λεωφορεία και ταξί για να φτάσουν στα σχολεία τους) αναζητήθηκαν τρόποι έτσι ώστε έγκαιρα τα self tests να φτάσουν στους μαθητές.

«Ηταν θέμα για μας τους γονείς να κατεβαίνουμε δύο φορές τη βδομάδα από το Γαρδίκι στη Σπερχειάδα κάνοντας 60 χιλιόμετρα για να τα προμηθευτούμε. Τελικά βρήκαμε μία λύση και μας τα φέρνει ο τοπικός αστυνόμος που έρχεται κάθε μέρα στο χωριό», σημειώνει ο Τάσος Ζαζαριώτης που ζει μόνιμα στο Γαρδίκι της Δυτικής Φθιώτιδας και τα παιδιά του μετακινούνται με ταξί για να πάνε στην Σπερχειάδα. Παρόμοιες λύσεις ακόμα και μέσω του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» βρήκαν στα ορεινά χωριά της Ευρυτανίας που τα φαρμακεία απέχουν χιλιόμετρα από τον τόπο κατοικίας των μαθητών. «Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο ακόμη και για μας που το κοντινότερο φαρμακείο απέχει 35 χιλιόμετρα. Έχουμε συνεννοηθεί και με τους οδηγούς των ταξί να μας διευκολύνουν. Για όλα υπάρχουν λύσεις», σημειώνει ο Θανάσης Καραγιώργος πού μένει μόνιμα στα Άγραφα. Σε ότι αφορά τις εκπαιδευτικές δομές στη Στερεά Ελλάδα, ήδη ολοκληρώθηκαν οι προετοιμασίες καθαριότητας και απολύμανσης και είναι έτοιμες να υποδεχθούν τους μαθητές από την ερχόμενη Δευτέρα.

Ήπειρος

Με τα δύο self-tests ανά εβδομάδα για τους μαθητές και τους καθηγητές τους, αλλά και την τήρηση όλων των πρωτοκόλλων κατά της Covid-19,επιστρέφουν στα δια ζώσης μαθήματα τα Λύκεια στην Ήπειρο.

Και στους τέσσερις νομούς της Περιφέρειας ,όπως τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, Κώστας Καμπουράκης, προηγήθηκαν συναντήσεις με τις σχολικές επιτροπές των δήμων και τους διευθυντές εκπαίδευσης. Επίσης, ανέφερε ότι σε όλα τα σχολεία υπάρχει επάρκεια σε μάσκες, αντισηπτικά και απολυμαντικά. Σε ορισμένους δήμους, όπως για παράδειγμα στον Δήμο Ιωαννίτων, το προσωπικό καθαριότητας των Λυκείων ενισχύεται με καθαρίστριες από τα κλειστά Δημοτικά και Γυμνάσια.

Επίσης, σε self-tests θα υποβάλλονται, εκτός από τις καθαρίστριες, όλοι όσοι ανήκουν στο βοηθητικό προσωπικό των σχολείων. Τα κυλικεία που βρίσκονται εντός των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων θα λειτουργήσουν με προϋποθέσεις, όπως πώληση μόνο προσυσκευασμένων προϊόντων.

Βόρειο Αιγαίο

Self tests για όλα τα παιδιά, μαθητές Λυκείων, έχουν φτάσει στα φαρμακεία των νησιών του Βορείου Αιγαίου, από τα οποία τα προμηθεύονται μαθητές και γονείς.

Έως το απόγευμα του Σαββάτου είχαν διανεμηθεί τα self tests στα μικρά νησιά αλλά και στα Εσπερινά Λύκεια, απ’ όπου θα τα προμηθευτούν ιδιαίτερες κατηγορίες μαθητών, όπως παιδιά-πρόσφυγες που δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ.

«Με τη φροντίδα των Διευθυντών και την αρωγή των δήμων έχουν καθαριστεί ξανά όλα τα σχολεία, ενώ μάσκες και απολυμαντικά υπάρχουν παντού» δήλωσε ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λέσβου Τιμολέων Θεοφανέλλης.

Δωδεκάνησα

Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσουν τη Δευτέρα την λειτουργία τους τα λύκεια της Δωδεκανήσου δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, σε κανένα νησί της Δωδεκανήσου.

Συνολικά στα Δωδεκάνησα θα ξεκινήσουν τη λειτουργία 30 λύκεια τα οποία, όπως αναφέρει ο κ. Παπαδομαρκάκης, έχουν ήδη απολυμανθεί σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται.

Σε συνεργασία επίσης με το σύλλογο Φαρμακοποιών Δωδεκανήσου έχουν φτάσει σε όλα τα νησιά τα self tests που πρέπει να κάνουν εκπαιδευτικοί και μαθητές για να ξεκινήσουν τα μαθήματα. Τα τελευταία θα φτάσουν σήμερα το μεσημέρι στο Αγαθονήσι, ενώ σε όλα τα άλλα νησιά έχουν ήδη παραληφθεί.

«Είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε τα μαθήματα χωρίς προβλήματα και με όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας» διαβεβαιώνει ο κ. Παπαδομαρκάκης

Κέρκυρα

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται όλα τα Λύκεια στο Ιόνιο προκειμένου να δεχθούν τους μαθητές τους αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ o Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων νήσων Πέτρος Αγγελόπουλος.

Σύμφωνα με τον κ. Αγγελόπουλο «όλα προχωράνε κανονικά», ενώ όπως επισημαίνει «τα σχολεία και με τη φροντίδα των δήμων, έχουν ήδη καθαριστεί, ενώ έχουν όλα προμηθευτεί την απαραίτητα ποσότητα αντισηπτικών».

«Θα τηρηθούν όλοι οι κανόνες προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από το υπουργείο, ενώ ακόμη και στα διαλλείματα οι μαθητές θα εξέρχονται κατά ομάδες» αναφέρει ο Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων νήσων.

Όσον αφορά τα φαρμακεία φέρεται να έχουν προμηθευτεί όλη εκείνη την απαραίτητη πρώτη δόση των self tests για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, ενώ «οι ενήλικοι μαθητές θα προμηθευτούν τα tests από τις σχολικές μονάδες των Εσπερινών Λυκείων» εξηγεί ο κ. Αγγελόπουλος .

Την ίδια ώρα όσοι αλλοδαποί μαθητές Λυκείου -που είναι αρκετοί στο Ιόνιο- δεν έχουν ΑΜΚΑ, με συνέπεια να μην μπορούν να απευθυνθούν στα φαρμακεία για να προμηθευτούν τα tests, «θα εξυπηρετηθούν από τα νυχτερινά σχολεία κατ΄ εξαίρεση», τονίζει ο κ. Αγγελόπουλος.

Αξιοσημείωτο είναι πάντως πως μετά την ισχύ της εγκυκλίου για τον εμβολιασμό των εκπαιδευτικών από τις αδιάθετες δόσεις εμβολίων σε εμβολιαστικά κέντρα, υπήρξε σύμφωνα με τον Διευθυντή Εκπαίδευσης Ιονίων νήσων, μεγάλο ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών με συνέπεια μέχρι σήμερα να έχουν εμβολιαστεί 113 εκπαιδευτικοί στο Ιόνιο, γεννημένοι από τη 01.01.1962 και πριν.

Χανιά

Όλα είναι έτοιμα kai στα Χανιά για την επιστροφή των μαθητών των Λυκείων στα θρανία.

Στις σχολικές μονάδες, όπου στεγάζονται Λύκεια, έγιναν οι απαραίτητοι καθαρισμοί και η προμήθεια αντισηπτικών, ώστε η επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών να γίνει με όρους διασφάλισης της δημόσιας υγείας.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ –ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Αντώνης Βαρδάκης, «το προσωπικό καθαριότητας των σχολείων ενισχύθηκε και με καθαρίστριες από τις βαθμίδες της εκπαίδευσης που παραμένουν κλειστές, ενώ έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων».

Παράλληλα έκανε γνωστό ότι ο Δήμος προμηθεύτηκε self tests που διανέμονται σε σχολικές μονάδες, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες και για το βοηθητικό προσωπικό των σχολείων, καθώς και ανάγκες που τυχόν θα προκύψουν.

Αυξημένη ήταν στα φαρμακεία της πόλης η ζήτηση των self tests για μαθητές και εκπαιδευτικούς, ενώ σε πρώτη φάση η κεντρική φαρμακαποθήκη παρέλαβε 16.000 τεστ.

Ο δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, με αφορμή την επανέναρξη λειτουργίας των Λυκείων απέστειλε επιστολή προς την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως και τον υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια, μέσω της οποίας ζητά -μεταξύ άλλων- να υπάρξει πρόβλεψη για υποχρεωτική προμήθεια self –test και σε μαθητές από το 15ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και σε άνω των 18 ετών που φοιτούν στα Λύκεια.

Ρέθυμνο

Πλήρως έτοιμα τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Ρέθυμνο, σε ότι αφορά τη βαθμίδα των λυκείων για την επαναλειτουργία τους από τη αύριο.

Σύμφωνα με τον διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού, Γιάννη Γαζανό, υπάρχει επάρκεια μασκών και καθαριστικών για όλους τους μαθητές, καθηγητές, διοικητικό προσωπικό και καθαρίστριες που θα βρίσκονται στις σχολικές μονάδες. Μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κ. Γαζανός ανέφερε ότι: «τα self tests έχουνε φτάσει στα φαρμακεία, έχει ξεκινήσει η προμήθεια τους από τους γονείς των μαθητών και είμαι απόλυτα σίγουρος ότι είμαστε πανέτοιμοι να ανοίξουμε αύριο τις σχολικές τάξεις για τα δια ζώσης μαθήματα. Ένα πρόβλημα το οποίο είχε δημιουργηθεί και αφορούσε τη δυνατότητα των εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολείων να προμηθευτούν self test λόγω του ότι δεν είχαν "ξεκλειδωθεί" τα ΑΜΚΑ τους, επιλύθηκε. Με το ξεκίνημα των μαθημάτων θα έχουν τη δυνατότητα για self test τόσο οι καθαρίστριες των σχολικών μονάδων, όσο και οι διοικητικοί, και οι ανάδοχοι των κυλικείων».

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Γαζανός «Στα εσπερινά λύκεια θα δοθούν παραπάνω test από τον αριθμό των μαθητών, εφόσον ζητηθούν από δομές ή από μαθητές που δεν έχουν ΑΜΚΑ, όπως είναι Ρομά και αλλοδαποί».

Σύμφωνα με την αρμόδια αντιδήμαρχο Παιδείας του Δήμου Ρεθύμνου, Άννα Ελευθεριάδου - Γκίκα, όλες οι σχολικές μονάδες στις οποίες θα λειτουργήσουν τάξεις λυκείου, έχουν απολυμανθεί, με τις καθαρίστριες να βρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια των μαθημάτων στα σχολεία προκειμένου να επιμελούνται συνεχώς του καθαρισμού.

Ζάκυνθος

Επιστροφή στα θρανία για τους περίπου 1.500 μαθητές των Λυκείων της Ζακύνθου, οι οποίοι καλούνται εν μέσω πανδημίας να ολοκληρώσουν μια χρονιά, που μόνο ομαλά δεν κύλησε.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ζακύνθου, Διονύσιο Πόθο, «το μεγαλύτερο μέρος των μαθητών έχει προμηθευτεί κανονικά τα self tests από τα φαρμακεία, ενώ κάποια προβλήματα που δημιουργήθηκαν στο ΕΠΑΛ και στο Εσπερινό λύκειο ξεπεράστηκαν». Ακολούθως επεσήμανε ότι «σε όλα τα σχολεία της Ζακύνθου, έχουν γίνει οι απαραίτητες εργασίες καθαριότητας στις αίθουσες και στους χώρους των εκπαιδευτηρίων, ενώ έχουν χορηγηθεί μάσκες και γάντια».

Καβάλα

Η διενέργεια των self tests ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή των μαθητών λυκείων στις τάξεις τους από αύριο αποτελεί, σύμφωνα με τους διευθυντές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ανατολικής Μακεδονίας, το καινούργιο στοιχείο στην επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων αλλά και το στοιχείο εκείνο που προκαλεί προβληματισμό, όσον αφορά την αποδοχή των παιδιών και των οικογενειών τους.

Μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, Απόστολος Βαγενάς, υπογραμμίζει πως υπάρχει απόλυτη ετοιμότητα τόσο όσον αφορά την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων. Επισημαίνει ότι εκείνο που αλλάζει μόνο είναι η διενέργεια των self tests «γνωρίζω σε επικοινωνία που έχω με διευθυντές των σχολείων ότι έχει σταλεί το ενημερωτικό βίντεο του υπουργείου με οδηγίες για τη διενέργεια των τεστ, ενώ ήδη έχει γίνει και η προμήθεια των τεστ από τα φαρμακεία. Μόνο για τους μαθητές των εσπερινών λυκείων και των ΕΠΑΛ τα τεστ θα έρθουν με courier στα σχολεία έως σήμερα απ’ όπου και θα τα παραλάβουν οι μαθητές».

Ικανοποιημένος δηλώνει ο διευθυντής δ/βάθμιας εκπαίδευσης της Π.Ε. Καβάλας και από την πορεία των εμβολιασμών στους εκπαιδευτικούς, αφού μέχρι σήμερα έχουν εμβολιαστεί συνολικά 88 εκπαιδευτικοί (δάσκαλοι και καθηγητές καθώς η λίστα είναι ενιαία) επί συνόλου 834 που έχουν δηλώσει. Μόνο στο νησί της Θάσου έχει εμβολιαστεί το σύνολο των εκπαιδευτικών και των δυο βαθμίδων. Ο κ. Βαγενάς επισημαίνει ότι η ειδική επιτροπή που συστάθηκε, μετά την ενημέρωση που λαμβάνει από τα εμβολιαστικά κέντρα, ενημερώνει εν συνεχεία τους εκπαιδευτικούς με φθίνουσα ηλιακή σειρά να προσέλθουν σ’ ένα από τα εμβολιαστικά κέντρα για να κάνουν το εμβόλιο.

Κρας τεστ για τον τρόπο λειτουργίας των σχολικών μονάδων από αύριο θεωρεί τη διενέργεια των self tests στα εσπερινά λύκεια και τα ΕΠΑΛ η διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, Χριστίνα Βαμβούρη, κι αυτό γατί τα τεστ θα έρθουν με courier στα σχολεία το πρωί της Δευτέρας.

«Αυτό σημαίνει», τονίζει η κυρία Βαμβούρη μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, «πως οι μαθητές πρέπει να προσέλθουν λίγο νωρίτερα από τη 18.30, οπότε ξεκινούν οι διδακτικές ώρες, να τα παραλάβουν, να πάνε σπίτι τους να τα κάνουν και εν συνεχεία να επιστρέψουν στο σχολείο έχοντα την απαραίτητη βεβαίωση. Αυτό θα ισχύει μόνο για τη Δευτέρα, μόνο για μια φορά, αφού στη συνέχεια τα τεστ θα παραλαμβάνονται από τα φαρμακεία».

Στην Π.Ε. Δράμας μέχρι στιγμής έχουν εμβολιαστεί 56 εκπαιδευτικοί επί συνόλου 520 δηλωσάντων και από τις δυο βαθμίδες. Τέλος, η διευθύντρια δ/βάθμιας εκπαίδευσης Δράμας σημειώνει ότι και οι κατά τόπους δήμοι, στην ευθύνη των ποίων βρίσκονται οι σχολικές μονάδες, έλαβαν μετά από επικοινωνία που είχε, όλα τα προβλεπόμενα και απαραίτητα μέτρα αναφορικά με την καθαριότητα και την επάρκεια απολυμαντικών τζελ για την ασφαλή επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων.

