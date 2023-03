Δημιουργία παρατηρητηρίου για τη δίκη των τεσσάρων κατηγορούμενων για τον εμπρησμό στη Μόρια

Παρατηρητήριο για την κάλυψη της δίκης σε δεύτερο βαθμό των τεσσάρων κατηγορουμένων για τη φωτιά στον καταυλισμό της Μόριας, που αρχίζει σήμερα στο Εφετείο Μυτιλήνης, δημιούργησαν οι ενημερωτικοί ιστότοποι Solomon και Omnia TV, με την υποστήριξη του ελληνικού παραρτήματος του Ιδρύματος Ρόζα Λούξεμπουργκ.

Οι τέσσερις Αφγανοί κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν πρωτόδικα σε δέκα χρόνια φυλάκιση από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Χίου τον Ιούνιο του 2021 και η δικηγόρος Βίκυ Αγγελίδου, από την ομάδα των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορούμενων ανέφερε σε σχετική συνέντευξη Τύπου στην Αθήνα ότι η διαδικασία «απείχε πολύ από δίκαιη δίκη», καθώς δεν επετράπη σε παρατηρητές διεθνών οργανώσεων, δημοσιογράφους και δικηγόρο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες να την παρακολουθήσουν. Σημειώνεται ότι άλλοι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν ως ανήλικοι από τις Αρχές, καταδικάστηκαν τον Μάρτιο του 2021 σε πέντε χρόνια φυλάκιση, ποινή που μειώθηκε σε τέσσερα χρόνια από το Εφετείο και η αίτηση αναίρεσης κατά της καταδικαστικής απόφασης θα συζητηθεί στις 10 Μαρτίου στον 'Αρειο Πάγο.

Στη δίκη στο Εφετείο θα παρουσιαστεί και βίντεο των ερευνητικών ομάδων «Forensic Architecture» και Forensis, το οποίο χαρτογραφεί λεπτομερώς τη φωτιά που κατέστρεψε το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μόριας τον Σεπτέμβριο του 2020 καταδεικνύοντας ότι η συγκεκριμένη φωτιά ήταν η τελευταία από τουλάχιστον 247 που εκδηλώθηκαν στον καταυλισμό από τη δημιουργία του το 2013 ως το 2020 (τουλάχιστον 112 το 2020) «και ήταν το αποτέλεσμα διαφόρων φαινομένων, όπως ο χρόνιος συνωστισμός, οι παρατεταμένες ξηρασίες και καύσωνες και οι περιορισμοί της πανδημίας», όπως ανέφερε η Δήμητρα Ανδρίτσου από τους ερευνητές.

Το βίντεο θα προβάλλεται από σήμερα στο πλαίσιο της έκθεσης «Truth will not take care of itself: A series of investigations, facts and oral histories», που παρουσιάζεται στο χώρο τέχνης «State of Concept Athens» (Μπότσαρη Τούσα 19, Κουκάκι).

