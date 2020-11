Φ. Δεληβοριάς για νέα μέτρα: Προτιμούν να μας καταστρέψουν παρά να χτυπήσουν τις αληθινές εστίες μετάδοσης

Τα νέα περιοριστικά μέτρα κατά της πανδημίας του κορονοϊού που ανακοίνωσε χθες σε τηλεοπτικό μήνυμά του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, πλήττουν αρκετούς κλάδους της οικονομίας. Ο εργαζόμενοι στον χώρο της τέχνης διανύουν μία περίοδο ανασφάλειας και άγχους, εφόσον έκλεισαν βάσει των νέων μέτρων τα θέατρα και οι κινηματογράφοι.

Ο Φοίβος Δεληβοριάς κρίνει τα μέτρα που πλήττουν τον καλλιτεχνικό κόσμο, υποστηρίζοντας πως "εξαιρέθηκαν από τα μέτρα (για σαφώς μικροπολιτικούς λόγους) οι κατ'εξοχήν εστίες υπερμετάδοσης , στοχοποιήθηκαν ως τέτοιες οι χώροι της Τέχνης που δεν σημείωσαν ως τώρα ούτε ένα καταγεγραμμένο κρούσμα", κατηγορώντας την κυβέρνηση για τους 9 μήνες ανεργίες των καλλιτεχνών.

Αναλυτικότερα, η ανάρτησή του:





Δε μιλάω τελευταία.

Κι αυτό γιατί στην αρχή που μίλησα για στοχοποίηση και ελλιπή ενίσχυση ειδικά του καλλιτεχνικού κόσμου, μου επιτέθηκαν με τρόπο απίστευτο και ασυνήθιστο Υπουργοί και δημοσιογράφοι της κυβέρνησης. Δεν θα ζήσω όλη τη ζωή μου να σκουπίζω τρολ τους από τον τοίχο μου.

Σήμερα όμως έγινε κάτι ακραία συκοφαντικό στο διάγγελμα του Πρωθυπουργού. Ενώ εξαιρέθηκαν από τα μέτρα (για σαφώς μικροπολιτικούς λόγους) οι κατ'εξοχήν εστίες υπερμετάδοσης, στοχοποιήθηκαν ως τέτοιες οι χώροι της Τέχνης που δεν σημείωσαν ως τώρα ούτε ένα καταγεγραμμένο κρούσμα.

Ο κοινωνικός χώρος που έδειξε μεγαλύτερο ζήλο στην εφαρμογή των μέτρων τιμωρείται και μένει αβοήθητος, με την πλέον επίσημη ανακοίνωση.

Δεν περιμένουμε τίποτα πια απ'αυτήν την κυβέρνηση -ξεχάστε αγαπητοί συνάδελφοι όλων των τεχνών τα περίφημα μέτρα στήριξης σαν κι αυτά που απολαμβάνουν οι Ευρωπαίοι ομότεχνοί μας, 9 μήνες σχεδόν καθολικής ανεργίας πέρασαν και φάνηκε ότι δεν πρόκειται να δοθούν ποτέ. Περιμένουμε μόνο ακόμα μεγαλύτερη απαξίωση, δυσφήμηση και ανοιχτό πόλεμο εναντίον μας.

"When you got nothing, you got nothing to lose" έλεγε ο Ντίλαν κάποτε. Κι εγώ πια, όπως και όλες οι οικογένειες που ξέρω, δεν έχουμε τίποτα, δανειζόμαστε για τα στοιχειώδη. Άρα δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε.

Ας πούμε λοιπόν για ακόμα μια φορά την αλήθεια: προτιμούν να καταστρέψουν απόλυτα εμάς, παρά να χτυπήσουν τις αληθινές εστίες μετάδοσης.Τα κρούσματα θα συνεχίσουν να αυξάνονται, τα λοκντάουν θα φτωχοποιούν όλο και περισσότερο κόσμο και αυτοί θα ξοδεύουν λεφτά σε αναθέσεις σε εταιρείες ημετέρων, σε σαιτ που δεν υπαρχουν καν και σε Μεγάλους Περιπάτους.

Kουράγιο σε όλους τους φίλους της τέχνης, της εστίασης και όλων των άλλων χώρων που ετοίμαζαν με κόπο και έξοδα την χειμερινή προσφορά τους.

Το θέμα δεν είναι η ίδια η ματαίωση, που -αν δεν υπήρχαν και οι προκλητικές εξαιρέσεις άλλων χώρων- θα μπορούσε να είναι απολύτως σεβαστή ως ένα από τα μέτρα της αντιμετώπισης του ιού. Το θέμα είναι ότι το Γολγοθά μας θα τον ανέβουμε όχι μόνο αβοήθητοι, αλλά και δυσφημιζόμενοι και συκοφαντούμενοι.





