Facebook: "Έριξαν" τη σελίδα της φεμινιστικής ομάδας Sabbat - Burn the Rich Not the Witch

Θύμα "λογοκρισίας" φαίνεται πως έπεσε η σελίδα της φεμινιστικής συλλογικότητας "Sabbat – Burn the Rich Not the Witch", από σήμερα, Τρίτη 13 Ιουλίου.

Με ανακοίνωσή τους, τα μέλη της συλλογικότητας αναφέρουν πως έπεσαν θύμα μιας προσπάθειας φίμωσης, μετά την ανάδειξη ζητημάτων που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα και αφορούν παραβιάσεις και παρενοχλήσεις γυναικών και ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, τη γυναικοκτονία της Καρολάιν, τους βιασμούς και τους βασανισμούς, με τελευταία την υπόθεση trafficking της 18χρονης από την Ηλιούπολη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της φεμινιστικής ομάδας:

#unbansabbat Eίμαστε οι φωνές που δεν σιωπούν ποτέ

Σήμερα 13/07 το Facebook έριξε τη σελίδα της συλλογικότητας Sabbat – Burn the Rich Not the Witch.

Η σελίδα της συλλογικότητάς μας φαίνεται έχει ενοχλήσει πολύ γιατί δεν έχει σιωπήσει ούτε λεπτό. Δε σιώπησε μπροστά στις καθημερινές παραβιάσεις & παρενοχλήσεις, δε σιώπησε μπροστά στο τραύμα χιλιάδων γυναικών, θηλυκοτήτων και ΛΟΑΤΚΙΑ+ ατόμων, δε σιώπησε στη γυναικοκτονία της Καρολάιν, στον βιασμό, τον βασανισμό, τον ξυλοδαρμό, το trafficking της 18χρονης επιζώσας από την #Ηλιούπολη.

Είναι προφανές πως η προσπάθεια φίμωσής μας δεν είναι τυχαία. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε την πολιτική του Facebook κι άλλων "δημοκρατικών" social media να ευθυγραμμίζεται με τις υπαγορεύσεις κυβερνήσεων, αστυνομίας, δικαστικών αρχών. Υπαγορεύσεις που κάθε άλλο παρά με το μέρος των καταπιεσμένων είναι. Αντίθετα ακόμη κι όταν στα λόγια λένε ότι βρίσκονται στο πλευρό κάθε είδους "κατατρεγμένου" στην πραγματικότητα δε σταματάνε να χτυπάνε με κάθε τρόπο. Είτε με νομοσχέδια, είτε με καταστολή, είτε με την πατριαρχική και ταξική τους δικαιοσύνη, είτε με όλα αυτά μαζί.

Έτσι, στέκονται απέναντι και σε εμάς, τις γυναίκες, τις θηλυκότητες, τα ΛΟΑΤΚΙΑ+ υποκείμενα που παλεύουμε μέσα στην εκκωφαντικη βοή των κυρίαρχων να ακουστούν οι δικές μας φωνές. Παλεύουμε να ακουστεί πως είμαστε από τα πιο καταπιέζομενα κομμάτια της εργατικής τάξης, παλεύουμε για να είμαστε όλα ελεύθερα.

Φυσικά, τις φωνές αυτές πολύ θα τους βόλευε να πνίξουν, όπως και κάθε φωνή που αντιστέκεται απέναντι στην εκμετάλλευση και την καταπίεση και για αυτό βλέπουμε με φασιστικές πρακτικές να κατεβαίνουν δημοσιεύσεις και σελίδες που καταπιάνονται με την ανάδειξη της πραγματικότητας των εκμεταλλευομενων και καταπιέζομενων. Για αυτό δεν ενοχλούν οι απειλές για βιασμό, για ξυλοδαρμό, τα σεξιστικά σχόλια, η μάτσο κουλτούρα και βία, ο ρατσιστικός/φασιστικός λόγος που αναπαράγεται μέσω και των social media, αλλά ενοχλούν δημοσιεύσεις που παρουσιάζουν την αδικία, το διαχωρισμό, την έμφυλης βία, τις διακρίσεις, την εξαθλίωση, τη φτώχεια αυτού του συστήματος.

Νομίζουν πως κατεβάζοντας τη σελίδα μας θα μας εμποδίσουν. Η φωνή μας όμως γιγαντώνεται στους δρόμους, στις πλατείες, στις γειτονιές. Όσο και να προσπαθείτε να μας κλείσετε το στόμα εμείς θα είμαστε εδώ. Θα στεκόμαστε δίπλα στις αδερφές της τάξης μας, δίπλα στα καταπιέζομενα αυτού του πλανήτη. Η οργή μας θα σας πνίξει.

Να ανέβει τώρα ξανά η facebook σελίδα της Sabbat-burn the rich not the witch

Η συλλογικότητα Sabbat – Burn the Rich Not the Witch ζητά την άρση του μπλόκου που της έχει επιβληθεί στο Facebook.

Νωρίτερα, συλλογικότητες προχώρησαν σε διαμαρτυρία εντός των δικαστηρίων της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου είναι σε εξέλιξη οι απολογίες του αστυνομικού και του πατέρα της 19χρονης, που κρατούνταν αιχμάλωτη στην Ηλιούπολη.

«Είμαστε πολλές, δεν κάνουμε ησυχία, το κράτος θα το κάψουμε μαζί με την πατριαρχία» έγραφε ένα πανό, ενώ συνθήματα όπως: «Ούτε Καρολάιν, Δήμητρα, Ελένη καμία άλλη δολοφονημένη» φώναξαν μεταξύ άλλων τα μέλη των ομάδων, μεταξύ των οποίων και η Ομάδα ενάντια στην Πατριαρχία. Στο τέλος πέταξαν τρικάκια που αν έγραφαν: «Καμία μόνη στην έμφυλη βία και την πατριαρχία».

