Lockdown στην Αττική: Ποια καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά

Τα καταστήματα που θα παραμείνουν ανοιχτά στην Αττική παρά τα νέα μέτρα που φέρνουν ακόμη πιο σκληρό lockdown στην πρωτεύουσα, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούν γνωστοποίησε ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παναγιώτης Σταμπουλίδης.

ADVERTISING

Όπως ανέφερε "από αύριο Πέμπτη αναστέλλονται οι υπηρεσίες click away για τις εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και κάθε υπηρεσία ατομικής υγιεινής, όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και περιποίησης άκρων".

Παρά ταύτα, επιτρέπεται η λειτουργία συγκεκριμένων επιχειρήσεων προς την εξυπηρέτηση του κοινού που αφορούν σε:

Καταστήματα τροφίμων

Φαρμακεία

Pet shops

Οι επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών αποκλειστικά για την επισκευή συσκευών, την εξόφληση λογαριασμών και την ανανέωση υπολοίπου

Τα καταστήματα οπτικών, ακουστικών βαρηκοΐας κατόπιν ραντεβού

Τα καταστήματα πώλησης περουκών και ποστίς, κατόπιν ραντεβού

Τα ανθοπωλεία, ειδικώς για το Σαββατοκύριακο 13-14 Φεβρουαρίου

Και κάθε επιχείρηση λιανικής πώλησης μόνο με τη διαδικασία του e-shop

Επίσης, παραμένουν σε λειτουργία:

Καθαριστήρια

Πρατήρια υγρών καυσίμων

ΚΤΕΟ

Συνεργεία αυτοκινήτων

Για τις επιχειρήσεις τροφίμων, τις λαϊκές αγορές, τα Pet Shops, τα καθαριστήρια και τις υπηρεσίες τηλεφωνίας ισχύουν τα εξής: Το ωράριο λειτουργίας είναι προαιρετικό, τις Κυριακές επιτρέπεται μόνο η λειτουργία των παντοπωλείων, ζαχαροπλαστείων και φούρνων ως τις 17:30. Τα σούπερ μάρκετ μπορούν να λειτουργούν μόνο για την εκτέλεση των ηλεκτρονικών τους παραγγελιών. Οι επιχειρήσεις εστίασης συνεχίζουν να λειτουργούν με τις μεθόδους take away, delivery kai drive through. Μέγιστος αριθμός στα καταστήματα είναι ένα άτομο ανά 25 τ.μ

Αναλυτικά όλα τα νέα μέτρα που ισχύουν από την Πέμπτη για το λιανεμπόριο, καθώς και ο τρόπος αλλά και τα ωράρια λειτουργίας τους:

Previous Next Zoom In Zoom Out Page: /

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr