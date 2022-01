Σχολεία: Οδηγίες του ΕΟΔΥ για ασφαλή επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών

Οδηγίες για την ασφαλή επιστροφή στο σχολείο μαθητών και εκπαιδευτικών έδωσε ο ΕΟΔΥ, καθώς καταγράφονται καθημερινά χιλιάδες κρούσματα κορονοϊού.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, μαθητές και πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες εντός 3μήνου εκπαιδευτικοί/λοιπό προσωπικό για την εβδομάδα 10-15 Ιανουαρίου θα προσέρχονται στα σχολεία με 3 self test που θα έχουν πραγματοποιηθεί εντός 24ώρου. Aπό 17 Ιανουαρίου και στη συνέχεια θα πραγματοποιούν 2 self test 24ωρου την εβδομάδα.

Εάν το self test βγει θετικό, τότε θα πρέπει να πραγματοποιείται rapid test μέσα στις επόμενες 24 ώρες και εφόσον αυτό είναι θετικό τότε το κρούσμα θα απομονώνεται και εκδίδεται πιστοποιητικό νόσησης. Σε περίπτωση που το rapid test είναι αρνητικό, τότε επιστρέφει κανονικά στο σχολείο.

Aνεμβολίαστοι ή μη νοσήσαντες εντός 3μήνου εκπαιδευτικοί και λοιπό προσωπικό, για την εβδομάδα 10-15 Ιανουαρίου, θα πρέπει να κάνουν 2 rapid test ή PCR εντός 48ωρου και ένα self test εντός 24ωρου.

Από 17 Ιανουαρίου και στη συνέχεια θα κάνουν 2 rapid test ή PCR 48ωρου. Εάν το PCR βγει θετικό στον κορονοϊό, τότε το κρούσματα απομονώνεται και εκδίδει κανονικά πιστοποιητικό. Εάν το rapid test βγει θετικό, πάλι απομονώνεται το κρούσμα, ωστόσο απαιτείται και θετικό PCR για να εκδοθεί το πιστοποιητικό νόσησης.

Αντιμετώπιση εργαστηριακά επιβεβαιωμένου κρούσματoς covid-19

Απομόνωση: Όλοι (ανεξάρτητα από ιδιότητα και ιστορικό νόσου ή εμβολιασμού) 5 ημέρες τουλάχιστον.

Οι προϋποθέσεις για επιστροφή στο σχολείο: Για συμπτωματικά άτομα , μετά την την πάροδο τουλάχιστον 5 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων και εφόσον πληρούνται: Κλινικά κριτήρια απυρεξία > 24 ώρες και βελτίωση συμπτωμάτων και διαγνωστικά κριτήρια: Μαθητές και πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες εντός 3μήνου εκπαιδευτικοί/λοιπό προσωπικό με αρνητικό self test την 6η μέρα και ανεμβολίαστοι ή μη νοσήσαντες εντός 3μήνου εκπαιδευτικοί/λοιπό προσωπικό με αρνητικό rapid test την 6η μέρα.

Ασυμπτωματικά άτομα: Μετά την πάροδο τουλάχιστον 5 ημερών από το θετικό τεστ και εφόσον πληρούνται: Διαγνωστικά κριτήρια Μαθητές/τριες και πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες εντός 3μήνου εκπαιδευτικοί/λοιπό προσωπικό: self test αρνητικό την 6η ημέρα. Ανεμβολίαστοι ή μη νοσήσαντες εντός 3μήνου εκπαιδευτικοί/λοιπό προσωπικό: rapid test αρνητικό την 6η ημέρα.

Σημειώνεται ότι για την ασφαλή επιστροφή συστήνεται αδιάλειπτη και ορθή χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (KN95, N95, FFP2 ή ισοδύναμης) ή διπλής μάσκας έως την ολοκλήρωση τουλάχιστον 10 ημερών από το θετικό τεστ για ασυμπτωματικά κρούσματα ή την ημερομηνία έναρξης συμπτωμάτων για τα συμπτωματικά κρούσματα .

Αντιμετώπιση στενών επαφών εργαστηριακά επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19

Α. Σχολικές επαφές : Συνεχίζουν τις σχολικές δραστηριότητες

Υποβάλλονται σε συστηματικά τεστ

Πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες τελευταίου 3μήνου μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί/λοιπό προσωπικό: Παρέχεται ένα self test, επιπλέον των 2 υποχρεωτικών προληπτικών εβδομαδιαίων self test. Συνολικά διενεργούνται 3 self test σε διάστημα 5 ημερών από την τελευταία επαφή με το κρούσμα. Ειδικότερα, τις ημέρες 0-1, 3 και 5, μετά την τελευταία επαφή με το κρούσμα.

Ανεμβολίαστοι ή μη νοσήσαντες τελευταίου 3μήνου μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί/λοιπό προσωπικό: Παρέχονται 2 rapid test και 1 self test , επιπλέον των 2 υποχρεωτικών προληπτικών εβδομαδιαίων self test των μαθητών και rapid test των εκπαιδευτικών/λοιπού προσωπικού. Συνολικά διενεργούνται καθημερινά τεστ σε διάστημα 5 ημερών από την τελευταία επαφή με το κρούσμα, ως εξής: o Μαθητές/τριες: τις ημέρες 0-1 και 5: rapid test και τις ημέρες 2,3 και 4: self test. Εκπαιδευτικοί/λοιπό προσωπικό: τις ημέρες 0-1, 2, 4 και 5: rapid test και την ημέρα 3: self test.

Β. Ενδοοικογενειακές επαφές

Πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες τελευταίου 3μήνου μαθητές/τριες και μέλη του προσωπικού που είναι εμβολιασμένα και με την ενισχυτική δόση ή έχουν λάβει δύο δόσεις εμβολίου τους τελευταίους 6 μήνες ή έχουν λάβει μία δόση εμβολίου J&J τους τελευταίους 2 μήνες ή έχουν ιστορικό νόσησης το τελευταίο 3μηνο:

Συνεχίζουν τις σχολικές δραστηριότητες

Υποβάλλονται σε τεστ

Μαθητές/τριες: Παρέχεται 1 self test , επιπλέον των 2 υποχρεωτικών προληπτικών εβδομαδιαίων self test. Συνολικά διενεργούνται 3 self test σε διάστημα 5 από την τελευταία επαφή με το κρούσμα. Ειδικότερα, τις ημέρες 0-1, 3 και 5, μετά την τελευταία επαφή με το κρούσμα.

Εκπαιδευτικοί/λοιπό προσωπικό: υποβάλλονται σε rapid test ή PCR την 5η ημέρα μετά την τελευταία επαφή με το κρούσμα.

Ανεμβολίαστοι ή μη νοσήσαντες τελευταίου 3μήνου μαθητές/τριες και μέλη του προσωπικού που είναι ανεμβολίαστα ή έχουν λάβει δύο δόσεις εμβολίου σε διάστημα άνω των 6 μηνών χωρίς ενισχυτική δόση ή έχουν λάβει μία δόση εμβολίου J&J σε διάστημα άνω των 2 μηνών, χωρίς ενισχυτική δόση ή χωρίς ιστορικό νόσησης το τελευταίο 3μηνο:

Καραντίνα για 5 ημέρες μετά την τελευταία επαφή με το κρούσμα

Επιστροφή στο σχολείο με αρνητικό αποτέλεσμα σε self test οι μαθητές/τριες και rapid test ή PCR οι εκπαιδευτικοί/λοιπό προσωπικό που διενεργείται την 5η ημέρα από την τελευταία επαφή με του κρούσμα, εφόσον παραμένουν ασυμπτωματικοί.

O ΕΟΔΥ σημειώνει ότι για την ασφαλή επιστροφή συστήνεται αδιάλειπτη και ορθή χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (KN95, N95, FFP2 ή ισοδύναμης) ή διπλής μάσκας, έως την ολοκλήρωση τουλάχιστον 10 ημερών από την τελευταία επαφή με το κρούσμα.