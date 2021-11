Ζακ Κωστόπουλος: Ο καλλιτεχνικός κόσμος ζητά δικαίωση για τον θάνατό του

Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου, που χτυπήθηκε θανάσιμα στις 21 Σεπτεμβρίου του 2018. Ο ιατροδικαστής απέδωσε τον θάνατό του σε ισχαιμικό επεισόδιο που επέστη, από τα χτυπήματα που δέχθηκε, χωρίς να προσδιορίζει ποιο ήταν το θανατηφόρο χτύπημα.

Με ανακοίνωσή τους, εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού χώρου, δηλώνουν τη στήριξή τους και ζητούν δικαιοσύνη.

Η ανακοίνωση:

Η φωνή μας δυναμώνει για τη δικαίωση του/της Ζακ/Zackie Oh

Πληθαίνουν οι φωνές των ανθρώπων της τέχνης που ζητούν δικαιοσύνη για τον Ζακ, δικαιοσύνη για τη ZackieOh. Αυτή η άνευ προηγουμένου αθρόα συμμετοχή καλλιτεχνών μάς ενδυναμώνει να συνεχίσουμε ακούραστα μέχρι τη στιγμή της δικαίωσης. Σήμερα, ημέρα που ξεκινά η 2η δικάσιμος, συνεχίζουμε ως Ομάδα ΛΟΑΤΚΙ+ ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία τη δράση και έξω από το Μικτό Ορκωτό και από εδώ.

Συνεχίζουμε δίπλα στην οικογένεια, ώστε να νιώσει ότι δεν είναι μόνη της, ότι εκτός από εμάς, πολλοί καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους μαζί μας και ζητούν δικαιοσύνη.

Συνεχίζουμε και ενισχύουμε το αίτημα για αλλαγή αίθουσας και ευρύτερη παρακολούθηση και δημοσιογραφική κάλυψη της δίκης που δεν έγινε δεκτό, παρά τις εκκλήσεις των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών.

Παρά τις εκκλήσεις των δημοσιογράφων και της ΕΣΗΕΑ, που αιτήθηκε με επιστολή της στον Υπουργό Δικαιοσύνης, την Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών και τον Πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων να μην περιοριστεί η παρουσία των μελών της στη δικαστική αίθουσα.

Συνεχίζουμε γιατί, μετά τη δυσανάλογα τεράστια καθυστέρηση, δεν έχει σταματήσει ο εμπαιγμός από το δικαστικό σύστημα. Ένα σύστημα που ανθίσταται, αρνούμενο να αποδώσει ουσιαστική δικαιοσύνη, ακόμα και με στρεβλή κατηγορία (όχι ανθρωποκτονία ως όφειλε, αλλά θανατηφόρο σωματική βλάβη).

Μετά την ανακοίνωση συμπαράστασης από δέκα καλλιτέχνες στις 21 Οκτωβρίου και άλλους δέκα την 1η Νοεμβρίου, προστίθενται κι άλλοι εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού χώρου που δηλώνουν τη στήριξή τους και ζητούν δικαιοσύνη για τον/τη Ζακ/Zackie Oh: Φοίβος Δεληβοριάς, Χρήστος Δάντης, Παντελής Κυραμαργιός, Δημήτρης Πουλικάκος, Έλενα Βασιλειάδη, Αργυρώ Καπαρού, Ελένη Καρασαββίδου, Νίκη Σερέτη, Νότης Μαυρουδής.

Στόχος είναι να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα, μέσω του συνδέσμου https://gogetfunding.com/justice-for-zak , ο οποίος συνδέεται ευθέως με την οικογένεια του/της Ζακ/Zackie Oh. Οποιοδήποτε ποσό είναι ευπρόσδεκτο.

Με τον καλλιτεχνικό συντονισμό του Αντώνη Μποσκοΐτη και τη σκηνοθετική επιμέλεια του Νίκου Σούλη, δημιουργήθηκαν τα παρακάτω βίντεο σε συνδυασμό με τις απαντήσεις του καθενός και της καθεμιάς στο ερώτημα “γιατί αποφασίσατε να υποστηρίξετε αυτό τον σκοπό;”:

Φοίβος Δεληβοριάς (Δημιουργός Τραγουδιών):

Ξεκίνησε η δίκη «όσων κλωτσάνε με μανία μπρος στα μάτια μας, τον πληγωμένο κι αβοήθητο εαυτό τους». Ας σώσουμε -με τη βοήθεια της δικαιοσύνης- τον εαυτό τους απ’ τους ίδιους. Δικαιοσύνη για τον Ζακ.

Χρήστος Δάντης (Συνθέτης - Ερμηνευτής):

Είναι κρίμα στις μέρες μας, να συζητάμε για τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων. Είναι κρίμα να συζητάμε για το πώς θα ντύνεται κάποιος, για τις επιλογές του, για το τι θέλει να είναι, πως νιώθει. Ελπίζουμε στη Δικαιοσύνη. Μαζεύουμε χρήματα για την οικογένεια του Ζακ.

Παντελής Κυραμαργιός (Τραγουδοποιός):

Σε κάθε συμβάν όπου υπάρχουν θύτες και θύματα, ανάλογα με το τι κρύβει μέσα του ο καθένας και με την σχετική του ενημέρωση, μπορεί να υποστηρίξει την μία ή την άλλη πλευρά, ή να μείνει ουδέτερος. Στην περίπτωση του Ζακ δεν υπάρχει αυτή η επιλογή, γιατί όλοι έχουμε δει ένα βίντεο. Ένα βίντεο που έχει δει η μάνα του, που έχουν δει οι δικοί του, οι συγγενείς του, οι φίλοι του, όσοι τον αγάπησαν. Και αν θέλουμε να λεγόμαστε και να νιώθουμε άνθρωποι, είναι ντροπή να μην ενώσουμε τις φωνές μας μαζί τους και να διεκδικήσουμε όλοι Δικαιοσύνη για τον Ζακ - Δικαιοσύνη για την Zackie

Δημήτρης Πουλικάκος (Μουσικός - Ηθοποιός):

Το θέμα είναι, τι είδους κοινωνία θέλουμε.

Θέλουμε μια κοινωνία ανθρώπινη, ή θέλουμε καφρίλα και κτηνωδία;

...κι αυτό είν’ όλο!

Η ανθρώπινη κοινωνία προϋποθέτει και μιά δικαιοσύνη άλλην από αυτή, που δυστυχώς έχουμε συνήθως…

Έλενα Βασιλειάδη (Ερμηνεύτρια):

Είναι ο καιρός της αποδοχής, της αγάπης και της Δικαιοσύνης. Ας αποδοθεί.

Αργυρώ Καπαρού (Ερμηνεύτρια):

Τη δολοφονία του/της Ζακ Κωστόπουλου/ZackieOh, την είδαμε όλοι σε βίντεο στις οθόνες μας. Είναι μια πράξη καταδικαστέα. Οφείλουμε όλοι να υπερασπιστούμε τα θύματα κακοποίησης. Να τα υπερασπιστούμε και στο δικαστήριο και παντού στην κοινωνία. Είναι θέμα αυτοσεβασμού και κοινωνικής ισότητας.

Όσοι προχωρούν σε βιαιοπραγίες, πρέπει να καταδικάζονται. Η αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο, που υφίσταται αδικία κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη, είναι βασικό συστατικό ισορροπίας της Κοινωνίας.

Ελένη Καρασαββίδου (Δοκιμιογράφος- Ποιήτρια):

Στην μνήμη του Ζακ Κωστόπουλου, για την σημαντική πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ, αν και δεν είμαι κομματικό μέλος και εύχομαι να αποδοθεί Δικαιοσύνη.

Κοινωνική Αξιοπρέπεια

Διωκόμενος. Ρευόταν πάνω του η Κοινωνία

πριν τα χείλη της με ακριβό τραπεζομάντηλο

στο ιλουστρασιόν της καταγώγιο σκουπίσει.

-Είσαι παλιοαράπης! Του φώναξε

Ρίχνοντας το πρόσωπο του στις λάσπες

-Όχι! Είμαι ένα ανθρώπινο πλάσμα!

είπε

και στάθηκε όρθιος.

-Είσαι βρωμοεβραίος! Του φώναξε

πετώντας τον στα κρεματόρια του θανάτου.

-Όχι! Είμαι ένα ανθρώπινο πλάσμα!

είπε

και στάθηκε όρθιος.

-Είσαι παλιόγυφτος! Του φώναξε

χλευάζοντας την απλυσιά του.

-Όχι! Είμαι ένα ανθρώπινο πλάσμα!

είπε

και στάθηκε όρθιος.

-Είσαι βρωμοαλβανός! Του φώναξε

ρίχνοντας πάνω του κάθε κακό της.

-Όχι! Είμαι ένα ανθρώπινο πλάσμα!

είπε

και στάθηκε όρθιος.

-Είσαι παλιογυναίκα! Της φώναξε

κόβοντας της μονίμως τα φτερά.

-Όχι! Είμαι ένα ανθρώπινο πλάσμα!

είπε

και στάθηκε όρθια.

-Είσαι βρωμοαδερφή! Του φώναξε

στήνοντας τον στα τέσσερα σκυμμένο

-Όχι! Είμαι ένα ανθρώπινο πλάσμα!

είπε

και στάθηκε όρθιος.

-Είσαι παλιολεσβία! Της φώναξε

φτύνοντας την περπατησιά της.

-Όχι! Είμαι ένα ανθρώπινο πλάσμα!

είπε

και στάθηκε όρθια.

-Είσαι βρωμομουσουλμάνος! Του φώναξε

ντύνοντας τον σαν απειλή.

-Όχι! Είμαι ένα ανθρώπινο πλάσμα!

είπε

και στάθηκε όρθιος.

-Είσαι παλιοανάπηρος στο σώμα, στο μυαλό!

Του φώναξε

βαριεστημένη ή φοβισμένη

για ν’ ασχοληθεί.

-Όχι! Είμαι ένα ανθρώπινο πλάσμα!

είπε

και στάθηκε όρθιος.

Στάθηκε όρθιος.

Άπλυτος, Βρώμικος, Νηστικός, Απομονωμένος,

Βιασμένος, Φοβισμένος, Ρημαγμένος, Πονηρός.

Επιβιώσας.

-Μην αποστρέφεις το κεφάλι! Της φώναξε.

Και, προπαντός, απαίτησε, μη με μειώσεις κι άλλο,

μη μ εξαφανίσεις, ωραιοποιώντας με!

Κοίτα με καλά! Κοίτα με Όπως Είμαι.

Παραμένω ένα ανθρώπινο πλάσμα!

είπε,

και Στάθηκε Όρθια.

Νίκη Σερέτη (Ηθοποιός):

Συμμετέχω σε αυτή την δράση γιατί δεν θέλω να ξεχάσω τον Ζακ. Κανείς δεν πρέπει να τον ξεχάσει. Ο Ζακ είμαστε όλοι μας!

"Τι κάνει; Πονάει. Άρα ζει;

Πάνω κάτω η Γλάδστωνος

Μεσημέρι σφαγής

Friday Bloody Friday

To be or not to be

Ζήτω ο καπιταλισμός

Νοικοκυραίοι ύαινες

Πλυντήρια της ντροπής

Regina rosas amat

Αυτόπτες μάρτυρες στο mute

Επεισόδια ισχαιμικά

Τα κανάλια κλίνουν το ρήμα σκοτώνω και σκοτώνομαι

Ο άνθρωπος διαφθείρει την εξουσία

Σωριάστηκες στο πεζοδρόμιο συμπαρασύροντας ένα μπάτσο

Πάντα στο κατακόρυφο έπεφτες με τα μούτρα

Ζήτημα ύψους το ζενίθ

Βλέπεις, μετράς αστράκια στα ουράνια

Η δικαίωση θα έρθει

Και θα έχει τα μάτια σου

Αδερφέ Ζακ...κοιμάσαι;"

Νότης Μαυρουδής (Συνθέτης - Κιθαριστής):

Τρία χρόνια πέρασαν από το αποτρόπαιο περιστατικό στην οδό Γλάδστωνος.

Είναι ντροπή τέτοιες δίκες να αναβάλλονται και να αναβάλλονται, και να περιμένουμε όλοι όσοι ενδιαφερόμαστε για αυτό το θέμα, την εξέλιξη. Μία εξέλιξη, η οποία είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι θα αδικήσει τη μνήμη του/της Ζακ/Zackie Oh.

Όπως έχουμε ήδη προαναγγείλει από τις 21 Οκτωβρίου, δεν έχουμε σκοπό να σταματήσουμε εδώ. Στους μέχρι τώρα συμμετέχοντες, συμπεριλαμβάνονται ήδη οι:

Θ. Γρηγοριάδης, Β. Θεοδωρόπουλος, Ελ. Καρακάση, Β. Καρατζόγλου, Γ. Καρκάς, Μ. Κοντολέων, Στ. Κραουνάκης, Κ. Κυρμιζή, Σπ. Μπιμπίλας, Π. Μπούσαλης, Γ. Νταλάρας, Π. Ξενάκη, Π. Παπαϊωάννου, Ντ. Πετράτος, Ν. Ρασούλη, Ν. Σούλης, Γ. Τσαμαντάκης, Τ. Τσανακλίδου, Τ. Φίλης και Magic de Spell.

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube ( https://www.youtube.com/c/loatkiplus ) ώστε να ενημερώνεστε άμεσα με τις νέες συμμετοχές της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. Εναλλακτικά ακολουθήστε μας στα κοινωνικά μας δίκτυα:

Σαν αποκορύφωμα κοντά στις γιορτές των Χριστουγέννων θα διοργανώσουμε μια μεγάλη καλλιτεχνική εκδήλωση με την παρουσία κοινού, η οποία θα μεταδοθεί και από το διαδίκτυο με τη συμμετοχή τραγουδιστών, ηθοποιών και άλλων καλλιτεχνών.

Κοινός μας στόχος είναι η δικαίωση του/της Ζακ/Zackie Oh.

#ΔικαιοσύνηΓιαΤονΖακ #ΔικαιοσύνηΓιαΤηνZackieOh #loatkiplus

