12 ώρες τρόμου στο Κίεβο: Θύματα, καταστροφές και… ειρωνείες από το Κρεμλίνο

Σοκ στο Κίεβο μετά το 12ωρο ρωσικό σφυροκόπημα. “Η Μόσχα θέλει να συνεχίσει να σκοτώνει” λέει ο Ζελένσκι. Τι απαντά το Κρεμλίνο.

Περισσότερες από 12 ώρες διήρκησε η ρωσική αεροπορική επιδρομή κατά του Κιέβου, που στοίχισε τη ζωή σε τέσσερα άτομα και τραυμάτισε τουλάχιστον 70 στην Ουκρανία.

Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι όλοι οι θάνατοι σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα, στο Κίεβο, που ήταν ο στόχος, ενώ ανάμεσα στα θύματα περιλαμβάνεται κι ένα 12χρονο κορίτσι.

Η επίθεση – που περιλάμβανε σχεδόν 600 drones και αρκετές δεκάδες πυραύλους σε επτά περιοχές της Ουκρανίας – είναι μία από τις μεγαλύτερες των τελευταίων μηνών.

Ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Ουκρανία θα ανταποδώσει και χαρακτήρισε την επίθεση «απαίσια», σημειώνοντας ότι δείχνει πως η Μόσχα «θέλει να συνεχίσει να πολεμά και να σκοτώνει».

Η Ρωσία δήλωσε ότι στόχευσε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και βιομηχανικές επιχειρήσεις που υποστηρίζουν τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας.

Για τους Ουκρανούς, οι αεροπορικές επιδρομές είναι καθημερινές. Συνήθως πραγματοποιούνται αργά το Σάββατο το βράδυ. Χθες, ο ήχος της αντιαεροπορικής άμυνας διακόπτονταν από περιστασιακές εκρήξεις – πιθανόν είτε από drone που αναχαιτίστηκε είτε από drone που χτύπησε τον στόχο του.

Στο Κίεβο, η εφαρμογή αεράμυνας της χώρας κάλεσε τους πολίτες να κατευθυνθούν σε καταφύγια και να παραμείνουν εκεί, ενώ ακολούθησαν ειδοποιήσεις για αυξημένη αεροπορική απειλή καθώς εκατοντάδες drones κατέβαιναν πάνω στην πόλη.

Ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Ίγκορ Κλιμένκο, δήλωσε ότι τουλάχιστον 100 πολιτικοί στόχοι σε όλη τη χώρα υπέστησαν ζημιές από την επίθεση, με ολόκληρες γειτονιές να έχουν μετατραπεί σε ερείπια.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι επίθεση στο Ινστιτούτο Καρδιολογίας του Κιέβου σκότωσε μια νοσοκόμα και έναν ασθενή.

Κτίρια, εργοστάσια, πολυκατοικίες και άλλες υποδομές ήταν επίσης στόχοι, σύμφωνα με τον Ζελένσκι.

Πρόσθεσε ότι οι περιοχές Ζαπορίζια, Χμελνίτσκι, Σούμι, Μικολάιφ, Τσερνίχιβ και Οδησσός επλήγησαν επίσης.

Ο κυβερνήτης της Ζαπορίζια, Ίβαν Φέντοροφ, ανέφερε ότι 34 άτομα τραυματίστηκαν στην περιοχή, ανάμεσά τους τρία παιδιά – δύο αγόρια ηλικίας 11 και 12 ετών και ένα κορίτσι εννέα ετών.

Ένα αγόρι χτυπήθηκε από έκρηξη, ενώ το άλλο υπέστη δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα, όπως είπε. Και τα δύο παιδιά νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης των Σούμι δήλωσε ότι ένας 59χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του από τους βομβαρδισμούς τις τελευταίες ημέρες.

Ο Ζελένσκι υποσχέθηκε ότι η Ουκρανία «θα απαντήσει» σε μια προσπάθεια να «αναγκάσει τη Ρωσία στη διπλωματία» και τόνισε ότι περιμένει μια «ισχυρή αντίδραση» από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

«Αυτή η δόλια επίθεση σημειώθηκε ουσιαστικά στο τέλος της εβδομάδας της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, και έτσι η Ρωσία δηλώνει τη πραγματική της θέση», δήλωσε.

Κρεμλίνο: “Ο Ζελένσκι προσπαθεί να δείξει στους Ευρωπαίους ότι είναι ένας τόσο πολύ γενναίος στρατιώτης”

Το Κρεμλίνο απέρριψε τις απειλές που διατύπωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου θα πρέπει να γνωρίζουν πού βρίσκονται τα καταφύγια, λέγοντας πως η Ουκρανία χάνει τον πόλεμο και η διαπραγματευτική θέση της επιδεινώνεται.

Ο Ζελένσκι είπε στο Axios ότι τα κέντρα της ρωσικής εξουσίας, όπως το Κρεμλίνο, αποτελούν πιθανούς στόχους, προσθέτοντας πως οι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου «πρέπει να γνωρίζουν πού βρίσκονται τα καταφύγια».

«Ο Ζελένσκι προσπαθεί να δείξει στους Ευρωπαίους, που ενεργούν τώρα ως οι κουβαλητές, ότι είναι ένας τόσο πολύ γενναίος στρατιώτης», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στην κρατική τηλεόραση.

«Στο μεταξύ, η κατάσταση στο μέτωπο δείχνει το αντίθετο. Κάθε ημέρα που περνά, η κατάσταση στην Ουκρανία επιδεινώνεται αμείλικτα. Και κάθε ημέρα οι διαπραγματευτικές θέσεις της Ουκρανίας επιδεινώνονται αμείλικτα».

Η Ρωσία ελέγχει 114.918 τετραγωνικά χιλιόμετρα ή περίπου το 19% της Ουκρανίας και έχει καταλάβει 4.729 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικών εδαφών τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με το φιλοουκρανικό DeepState.

Ερωτηθείς από τον ανταποκριτή του Κρεμλίνου της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης Παβέλ Ζαρούμπιν, πώς το Κρεμλίνο θα αντιλαμβανόταν μία επίθεση στο κέντρο της ρωσικής εξουσίας, ο Πεσκόφ απάντησε ότι «είναι καλύτερο να μην το συζητάμε καν αυτό».

ουκρ