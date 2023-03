8 Μαρτίου 1947 - Οι ιστορικές πλημμύρες στη Μεγάλη Βρετανία

Μετά από τον πολύ ψυχρό χειμώνα 1946-1947 στη Βρετανία, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, τα χιόνια το Μάρτιο του 1947 άρχισαν να λιώνουν προκαλώντας υπερχείλιση των ποταμών. Στις 18 Μαρτίου 1947, ο όγκος του νερού που προερχόταν από το λιωμένο χιόνι σε συνδυασμό με τη θαλάσσια παλίρροια, προκάλεσαν ρήξη των φραγμάτων του ποταμού Τρεντ με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει το Nottingham. Οι πλημμύρες επεκτάθηκαν σε μεγάλο μέρος της Αγγλίας, συμπεριλαμβανομένων και περιοχών του Λονδίνου λόγω υπερχείλισης του Τάμεση.

Το δεύτερο μισό του Μαρτίου 1947, σημειώθηκαν οι πιο καταστροφικές πλημμύρες ποταμών για τουλάχιστον 200 χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι πλημμύρες, επηρέασαν σχεδόν όλα τα κύρια ποτάμια στο Νότο. Επηρεάστηκαν τριάντα από τις σαράντα αγγλικές κομητείες σε διάστημα δύο εβδομάδων και περίπου 700.000 στρέμματα γης ήταν κάτω από το νερό. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εκτοπίστηκαν προσωρινά από τα σπίτια τους και χιλιάδες στρέμματα καλλιέργειες χάθηκαν. Η πλημμύρα προκλήθηκε από την ταχεία απόψυξη του βαθέως χιονιού που κάλυψε μεγάλο μέρος της χώρας μετά από έναν από τους πιο κρύους και χιονισμένους χειμώνες που έχουν καταγραφεί. Η απόψυξη πυροδοτήθηκε από την άφιξη διαδοχικών συστημάτων με νοτιοδυτικούς ανέμους που έφερε σημαντικές πρόσθετες βροχοπτώσεις. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου οι πλημμύρες δεν ήταν μόνο ευρέως διαδεδομένες στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά επεκτάθηκαν και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στην Ισπανία, Γερμανία, Πολωνία και Τσεχία, ποτάμια σε όλη την ήπειρο ξεχείλησαν από το χιόνι που έλιωσε καθώς και από τις βροχοπτώσεις.

Το γεγονός συνέβη πριν από την εποχή της αντιπλημμυρικής θωράκισης και αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε ένα σκηνικό με πολλές ελλείψεις και προβλήματα υποδομών. Ο οικονομικός αντίκτυπος της καταστροφής δεν αξιολογήθηκε πλήρως εκείνη την περίοδο καθώς εξετάστηκαν οι επιπτώσεις σε τοπικό παρά σε εθνικό επίπεδο .

Η απόψυξη του χιονιού ξεκίνησε στις 9 Μαρτίου 1947 καθώς η Βρετανία άρχισε να ανακάμπτει από έναν ακραίο χειμώνα με έντονες χιονοπτώσεις και επίμονες χαμηλές θερμοκρασίες. Καθώς έφτασε επιτέλους ο πιο ήπιος καιρός, δυνατή βροχή άρχισε να πέφτει, με αποτέλεσμα το χιόνι σε όλη τη χώρα να λιώνει γρήγορα. Μετά από εβδομάδες παγετού, το έδαφος ήταν παγωμένο σκληρά και ανίκανο να απορροφήσει την βροχή , αναγκάζοντας το λιωμένο νερό και τη βροχή να στραγγίσουν ποτάμια. Από τις 11 Μαρτίου έως τις 24 Μαρτίου, πολλα ποτάμια πλημμύρισαν σε όλη την Αγγλία και το ανατολικό άκρο της Ουαλίας. Το σχήμα δείχνει την εξέλιξη των πλημμυρών του 1947, τονίζοντας το μεγάλα ποτάμια που πλημμύρισαν κατά τη διάρκεια του φαινομένου.

Καθώς μια μεγάλη ύφεση του Ατλαντικού επηρέασε όλη την Αγγλία, έφερε υψηλότερες θερμοκρασίες, που προκάλεσε τις πλημμύρες. Στην Ανατολική Αγγλία, οι ισχυροί νοτιοδυτικοί άνεμοι συνδέονται με την καταιγίδα της 16ης Μαρτίου που προκάλεσε κύματα που έσπασαν τα αναχώματα και πλημμύρισαν μεγάλες περιοχές του Fenland. Το νερό υπερχείλισε το κανάλι του ποταμού Τρεντ στις 17 Μαρτίου, προκαλώντας σοβαρές πλημμύρες στο Nottingham με πάνω από 3.000 σπίτια και 85 εργοστάσια που βρέθηκαν κάτω από το νερό.

Επίσης 4.000 ακίνητα πλημμύρισαν νοτιοδυτικά του Nottingham στο Long Eaton και το Beeston, ενώ περισσότερα από 2.000 σπίτια πλημμύρισαν στο West Bridgford. Οι πλημμύρες κορυφώθηκαν στις 18 και 19 Μαρτίου όταν σημειώθηκαν μεγάλες πλημμύρες στα βόρεια στο Γιορκσάιρ, μαζί με συνεχιζόμενες πλημμύρες τμήματα των Midlands και τα νοτιοανατολικά. Στα Μίντλαντς, ποτάμια πλημμύρισαν στο Χέρεφορντσάιρ και το Gloucestershire καθώς το λιωμένο νερό από τα βουνά της Ουαλίας έτρεχε στις λεκάνες των ποταμών Wye και Severn.

Υπήρξαν αναφορές στο Worcester of the River Severn που ανέβηκε κατά 3 μέτρα (10 πόδια) μέσα σε 24 ώρες. Πιο κοντά σε Λονδίνο πλημμύρισαν, 1.400 σπίτια στο Maidenhead, 3.000 σπίτια στην Οξφόρδη και 1.350 σπίτια στο Windsor.

