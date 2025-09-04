Αφγανιστάν: Σεισμός 6,2 βαθμών Ρίχτερ, λίγες μέρες μετά τον φονικό σεισμό

Νέος σεισμός μεγέθους 6,2 Ρίχτερ έπληξε το νοτιοανατολικό Αφγανιστάν, μετά τον σεισμό της Κυριακής, που έχει αφήσει πίσω του πάνω από 2.200 νεκρούς.

Ένας σεισμός μεγέθους 6,2 Ρίχτερ έπληξε το νοτιοανατολικό Αφγανιστάν σήμερα Πέμπτη (4/9), σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών, η τρίτη δόνηση στην ίδια περιοχή από την Κυριακή, όταν σημειώθηκε ένας από τους φονικότερους σεισμούς της χώρας τα τελευταία χρόνια, προκαλώντας το θάνατο πάνω από 2.200 ανθρώπων.

Ο νέος σεισμός, με βάθος 10 χλμ., ακολούθησε τους προηγούμενους σεισμούς που κατέστρεψαν χωριά στις επαρχίες Κουνάρ και Νανγκαρχάρ, άφησαν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους άστεγους και τραυμάτισαν πάνω από 3.600 άτομα.

«Όλα όσα είχαμε καταστράφηκαν», δήλωσε ο Ααλέμ Τζαν, του οποίου το σπίτι στην πλέον πληγείσα επαρχία του Κουνάρ κατέρρευσε από τους σεισμούς. «Το μόνο που έχει μείνει είναι τα ρούχα που φοράμε», πρόσθεσε, ενώ η οικογένειά του καθόταν κάτω από δέντρα με τα υπάρχοντά τους στοιβαγμένα δίπλα τους.

Ο πρώτος σεισμός, μεγέθους 6 Ρίχτερ, ήταν ένας από τους πιο φονικούς σεισμούς του Αφγανιστάν τα τελευταία χρόνια και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στις επαρχίες Κουνάρ και Νανγκαρχάρ την Κυριακή, με βάθος 10 χλμ. (6 μίλια). Ένας δεύτερος σεισμός μεγέθους 5,5 Ρίχτερ την Τρίτη προκάλεσε πανικό και διατάραξε τις προσπάθειες διάσωσης, καθώς έριξε πέτρες από τα βουνά και έκοψε τους δρόμους προς τα απομακρυσμένα χωριά. Σύμφωνα με τις αρχές, πάνω από 6.700 σπίτια έχουν καταστραφεί.

Ο ΟΗΕ προειδοποίησε ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς υπάρχουν άνθρωποι που παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια και ο χρόνος τελειώνει για τους επιζώντες. Η ανθρωπιστική ανάγκη είναι «εκτεταμένη και αυξάνεται ραγδαία», δήλωσε η Διεθνής Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. «Έως 84.000 άνθρωποι πλήττονται άμεσα και έμμεσα, με χιλιάδες εκτοπισμένους», πρόσθεσε, επικαλούμενη τα πρώτα στοιχεία.

Στα χωριά που έχουν πληγεί περισσότερο στην επαρχία Κουνάρ, δύο στους τρεις ανθρώπους είτε σκοτώθηκαν είτε τραυματίστηκαν, ενώ το 98% των κτιρίων έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές, σύμφωνα με εκτίμηση της φιλανθρωπικής οργάνωσης Islamic Relief Worldwide.

Το Αφγανιστάν είναι επιρρεπές σε φονικούς σεισμούς, ιδίως στην οροσειρά του Ινδουκουσί, όπου συναντώνται οι τεκτονικές πλάκες της Ινδίας και της Ευρασίας.

Οι οικίες προσφέρουν ελάχιστη προστασία από τους σεισμούς, σε εδάφη που έχουν γίνει ασταθή λόγω των βροχών των προηγούμενων ημερών, ανέφερε το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ. Οι πόροι για τη διάσωση και τη βοήθεια είναι περιορισμένοι σε αυτή τη χώρα των 42 εκατομμυρίων ανθρώπων, που πλήττεται από τον πόλεμο, τη φτώχεια και την μείωση της βοήθειας, ενώ οι ακραίες καιρικές συνθήκες δημιουργούν επιπλέον προβλήματα.

Οι περικοπές χρηματοδότησης από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στη βοήθεια για το εξωτερικό και η απογοήτευση των δωρητών λόγω των περιοριστικών πολιτικών των Ταλιμπάν προς τις γυναίκες και των περιορισμών στους ανθρωπιστικούς εργάτες έχουν απομονώσει περαιτέρω το Αφγανιστάν.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέφερε έλλειψη χρηματοδότησης ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων, λέγοντας ότι είναι κρίσιμο να διατηρηθούν οι προμήθειες φαρμάκων, κιτ τραύματος και βασικών αγαθών, καθώς η ζήτηση αυξάνεται.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων του ΟΗΕ διαθέτει πόρους και αποθέματα για να υποστηρίξει τους επιζώντες για μόνο τέσσερις ακόμα εβδομάδες, δήλωσε ο επικεφαλής της χώρας, Τζον Άιλιεφ, στην Reuters την Τετάρτη.

Ο Τζιάκοπο Καρίδι από το Συμβούλιο Προσφύγων της Νορβηγίας ζήτησε από τους δωρητές να προσφέρουν περισσότερη βοήθεια για να εξασφαλίσουν στους Αφγανούς μια πιθανότητα για το μέλλον, πέρα από την αέναη κρίση. «Ο σεισμός πρέπει να είναι μια σφοδρή υπενθύμιση: Το Αφγανιστάν δεν μπορεί να αφεθεί να αντιμετωπίσει μια κρίση μετά την άλλη μόνο του», είπε.