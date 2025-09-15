Αλλάζει ο Τραμπ τη στάση του απέναντι στη Μόσχα – “Είναι ο επιτιθέμενος κατά της Ουκρανίας”

Για πρώτη φορά ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη Ρωσία «εισβολέα» στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, αλλάζοντας στάση μετά από μήνες άρνησης να καταδικάσει τη Μόσχα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε για πρώτη φορά τη Ρωσία ως τον επιτιθέμενο στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, δείχνοντας αλλαγή στάσης απέναντι στη Μόσχα.

Αναφερόμενος στις απώλειες των δύο πλευρών, ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους την Κυριακή (14/9): «8.000 στρατιώτες έχουν σκοτωθεί αυτή την εβδομάδα, και από τις δύο χώρες. Κάπως περισσότεροι από τη Ρωσία, αλλά όταν είσαι ο επιτιθέμενος, χάνεις περισσότερους».

Μέχρι σήμερα, ο Τραμπ είχε αποφύγει να καταδικάσει τη Μόσχα για την εισβολή, με την κυβέρνησή του να συντάσσεται τον Φεβρουάριο με τη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα στην απόρριψη ψηφίσματος του ΟΗΕ που στήριζε την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Οι ΗΠΑ είχαν επίσης αντιταχθεί σε κοινή δήλωση των G7 που χαρακτήριζε τη Ρωσία «επιτιθέμενη». Ο ίδιος είχε ρίξει την ευθύνη στην Ουκρανία, δηλώνοντας τον Απρίλιο: «Δεν ξεκινάς πόλεμο με κάποιον που είναι 20 φορές μεγαλύτερος από εσένα και μετά ελπίζεις να σου δώσουν μερικούς πυραύλους».

Ωστόσο, το καλοκαίρι η στάση του απέναντι στο Κρεμλίνο άλλαξε, καθώς η κυβέρνησή του αύξησε την πίεση στον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος συνεχίζει να απορρίπτει τις προσπάθειες του Τραμπ να οργανώσει απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Σταμάτησα επτά πολέμους και νόμιζα ότι αυτός θα ήταν εύκολος για μένα, αλλά αποδείχθηκε δύσκολος», είπε ο Τραμπ. «Νομίζω ότι πρέπει να κάνω όλη τη συζήτηση. Ο Ζελένσκι και ο Πούτιν μισούν ο ένας τον άλλον. Τόσο πολύ που δεν μπορούν να ανασάνουν».

Παρά τη σκλήρυνση της ρητορικής του, ο Πούτιν δεν έχει προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και οι πιέσεις προς την Ουάσινγκτον για σκληρότερες κυρώσεις στη Ρωσία αυξάνονται. Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι σχεδιάζει να το πράξει, «μόνο όμως αφού η Ευρώπη σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και σκληρύνει το δικό της καθεστώς κυρώσεων».

Αν και τόνισε πως οι ευρωπαϊκές χώρες είναι «φίλοι» του, επισήμανε: «Ακόμα αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία. Δεν θέλω να αγοράζουν πετρέλαιο. Και οι κυρώσεις που επιβάλλουν δεν είναι αρκετά σκληρές».

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία παραμένουν οι μεγαλύτεροι αγοραστές ρωσικής ενέργειας στην ΕΕ και έχουν αντιταχθεί στις προσπάθειες της Κομισιόν να τερματίσει σταδιακά την εξάρτηση από αυτήν.

Την Παρασκευή, ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ δήλωσε στο POLITICO ότι στόχος των ΗΠΑ είναι «να εκτοπίσουν πλήρως το ρωσικό φυσικό αέριο», προσθέτοντας: «Όσο περισσότερο στραγγαλίζουμε τη δυνατότητα της Ρωσίας να χρηματοδοτεί αυτόν τον δολοφονικό πόλεμο, τόσο το καλύτερο για όλους μας».