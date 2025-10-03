Αμπάς: Θα γίνουν εκλογές και η Χαμάς δεν θα έχει δικαίωμα υποψηφιοτήτων

Ο Μαχμούτ Αμπάς οραματίζεται εκλογές και σύντομα στα παλαιστινιακά εδάφη μετά το τέλος του πολέμου.

Ο Πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς υποσχέθηκε την Παρασκευή σε δήλωσή του εκλογές εντός ενός έτους από το τέλος του πολέμου.

Ο Αμπάς δήλωσε επίσης ότι ένα προσωρινό σύνταγμα θα παρουσιαστεί εντός τριών μηνών. «Ο λαός μας βρίσκεται ενώπιον ενός αποφασιστικού σταδίου – εθνική ενότητα, γενικές εκλογές εντός ενός έτους από το τέλος του πολέμου και ένα προσωρινό σύνταγμα εντός τριών μηνών», υπογράμμισε.

Ο Αμπάς τόνισε τη συνεχή δέσμευσή του για διεύρυνση της διεθνούς αναγνώρισης του Κράτους της Παλαιστίνης και για την επιδίωξη πλήρους ένταξης στον ΟΗΕ.

Είπε ακόμη ότι οι υποψηφιότητες σε μελλοντικές εκλογές θα απαγορευτούν για οποιοδήποτε κόμμα, κίνημα ή άτομο που δεν ευθυγραμμίζεται με τις πολιτικές και νομικές αρχές της PLO, τη λύση των δύο κρατών, την Αραβική Ειρηνευτική Πρωτοβουλία, τα διεθνή ψηφίσματα και την αρχή του «ενός νόμου και μιας εξουσίας».

Αυτή η διάταξη θα αποκλείσει τη Χαμάς από τη συμμετοχή.