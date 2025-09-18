Αναγκαστική προσγείωση για το ελικόπτερο που μετέφερε Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ

Απρόοπτο για τον πρόεδρο των ΗΠΑ και την Πρώτη Κυρία, κατά την επιστροφή του από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ενώ η επίσκεψη του Ντόναλντ με τη Μελάνια Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο κύλησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με την υπογραφή μεταξύ άλλων τεχνολογικής συμφωνίας 170 δισ., δεν συνέβη το ίδιο και κατά την επιστροφή του στις ΗΠΑ.

Κατά την αναχώρησή τους από το Λονδίνο, αναγκάστηκαν να επιβιβαστούν σε άλλο ελικόπτερο, όπως έκανε γνωστό ο Λευκός Οίκος, κατόπιν βλάβης.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το CNN, στη διάρκεια της μετακίνησής τους από το Τσέκερς, την εξοχική κατοικία του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, προς το αεροδρόμιο, το ελικόπτερο που μετέφερε τον Αμερικανό πρόεδρο και την Πρώτη Κυρία αντιμετώπισε ένα «υδραυλικό» πρόβλημα.

Οι πιλότοι αποφάσισαν να προσγειώσουν το ελικόπτερο «Marine One» σε μικρό αεροδρόμιο για προληπτικούς λόγους, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, στους δημοσιογράφους.

«Το προεδρικό ζεύγος επιβιβάστηκε με ασφάλεια στο ελικόπτερο υποστήριξης» πρόσθεσε η Λέβιτ και τελικά το Air Force One αναχώρησε από τη Βρετανία αργά το απόγευμα της Πέμπτης επιστρέφοντας στις ΗΠΑ.