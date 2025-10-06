Ανατροπή σκάφους στον Δούναβη: Οι αρχές επιβεβαίωσαν τον θάνατο ενός Κινέζου

Τον θάνατο ενός Κινέζου υπηκόου από την ανατροπή βάρκας στον Δούναβη, επιβεβαίωσαν οι σερβικές αρχές. Για διακίνηση παράτυπων μεταναστών, κάνει λόγο η εισαγγελία.

Ένας νεκρός είναι ο απολογισμός της ανατροπής σκάφους που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (06/10) στον ποταμό Δούναβη, στα σύνορα της Σερβίας με την Κροατία.

Οι σερβικές αρχές ανακοίνωσαν ότι “πρόκειται για υπήκοο της Κίνας και ο θάνατός του προκλήθηκε πιθανότατα από πνιγμό”.

Στο ανακοινωθέν του σερβικού υπουργείου Εσωτερικών αναφέρεται επίσης ότι τέσσερεις ναυαγοί βγήκαν κολυμπώντας στη σερβική ακτή του Δούναβη και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Από την κροατική ομάδα διάσωσης αναφέρθηκε ότι διασώθηκαν πέντε Κινέζοι, τρεις άντρες και δύο γυναίκες. Εκτιμάται ότι στη βάρκα επέβαιναν 11 άτομα, δέκα Κινέζοι και ένας Σέρβος, ο οποίος φέρεται να ήταν ο χειριστής του σκάφους. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό ενός ατόμου η τύχη του οποίου αγνοείται.

Η σερβική εισαγγελία χαρακτήρισε την υπόθεση ως διακίνηση παράτυπων μεταναστών. Στην περιοχή συχνά γίνονται προσπάθειες μεταφοράς παράνομων μεταναστών από τη Σερβία στην Κροατία. Ο Δούναβης αποτελεί σε εκείνο το σημείο φυσικό σύνορο ανάμεσα στις δύο χώρες και οι διακινητές προσπαθούν με βάρκες να περάσουν στην απέναντι όχθη του μετανάστες.

Ανάλογο περιστατικό συνέβη και το Δεκέμβριο του 2019 όταν ανατράπηκε βάρκα που μετέφερε μετανάστες και βρήκαν τραγικό θάνατο έξι απ αυτούς.