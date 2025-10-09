Απειλές Μπεν Γκβιρ: “Θα ρίξω τον Νετανιάχου αν η Χαμάς δεν διαλυθεί”

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ απειλεί να ρίξει την κυβέρνηση Νετανιάχου αν η Χαμάς δεν διαλυθεί.

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, τάσσεται κατά της προγραμματισμένης απελευθέρωσης Παλαιστίνιων που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές. Χαρακτήρισε τον όρο αυτό της συμφωνίας ως “αβάσταχτο τίμημα” που πρέπει να “πληρωθεί” για να επιτευχθεί μια συμφωνία για τη Γάζα.

Όπως είπε, αυτός και άλλα μέλη του κόμματός Ότσμα Γιεχουντίτ θα αντιταχθούν στο σχέδιο που πρότεινε ο Τραμπ αν δεν υπάρξει πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς.

Ο Μπεν Γκβίρ πρόσθεσε ότι είπε στον Νετανιάχου ότι δεν θα είναι μέρος οποιασδήποτε κυβέρνησης “που θα επιτρέψει τη συνέχιση της κυριαρχίας της Χαμάς στη Γάζα”.

“Εάν η Χαμάς δεν αποδομηθεί, ή αν μας πουν απλώς ότι αποδομηθηκε ενώ στην πραγματικότητα θα συνεχίσει να υπάρχει υπό άλλη μορφή — το Ότσμα Γιεχουντίτ θα ρίξει την κυβέρνηση”, έγραψε στα εβραϊκά στο X.